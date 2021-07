Des résultats positifs liés aux actions d'immigration et d'intégration à Montréal

La Direction régionale de Montréal compte sur une équipe de douze conseillères et conseillers en immigration régionale et de vingt agentes et agents d'aide à l'intégration qui sont maintenant réunis dans six points de services situés dans les bureaux de Services Québec de Montréal et à la Place Dupuis. Cette équipe offre un accompagnement personnalisé et de proximité aux entreprises et elle travaille en étroite collaboration avec les partenaires et les organismes communautaires. Elle offre également les services d' Accompagnement Québec aux personnes immigrantes qui s'établissent à Montréal afin d'évaluer leurs besoins, de produire un plan d'action individualisé, de les diriger vers les services appropriés offerts dans la région et de faire un suivi des démarches effectuées. La Direction régionale de Montréal compte aussi sur une équipe d'environ trente agentes et agents qui offre aux personnes immigrantes et réfugiées des services d'accueil à l'aéroport de Montréal.

La stratégie d'intervention territoriale du Ministère permet de positionner l'immigration comme l'une des solutions à privilégier afin de pourvoir les besoins de main-d'œuvre dans les régions du Québec, fournir une relève entrepreneuriale et permettre la création d'entreprises.

Soutien aux collectivités

Depuis la dernière année, le Ministère a investi à Montréal plus de 86 millions $ auprès de différents acteurs du milieu grâce à 82 ententes dans le cadre des programmes Mobilisation-Diversité et Accompagnement et soutien à l'intégration, en plus d'une entente triennale avec la Ville de Montréal pour un montant de 12 millions $. Ces actions ont contribué à faciliter l'intégration en français des personnes immigrantes et à favoriser leur établissement durable dans la région de Montréal.

Ce sont une centaine d'actions locales positives et dynamiques qui ont pu être réalisées dans la région de Montréal en partenariat avec plus de 26 organismes locaux et la ville de Montréal.

Services aux entreprises

Depuis le déploiement régional, ce sont 265 employeurs de la région de Montréal qui ont bénéficié d'un accompagnement personnalisé offert par les conseillères et les conseillers en immigration régionale et en recrutement international du Ministère. Deux outils complémentaires d'aide au recrutement sont à leur disposition pour répondre à leurs besoins de main d'œuvre : le Portail employeurs, un service gratuit offert directement aux entreprises et les Journées Québec dont les activités de recrutement à l'étranger ont repris en mode virtuel depuis octobre 2020.

De plus, les conseillères et les conseillers assurent l'encadrement des ententes pour la promotion et la mise en œuvre des activités favorisant la pleine participation et l'inclusion des personnes immigrantes dans la collectivité.

« Nous sommes fiers des résultats probants obtenus depuis un an dans la région de Montréal grâce aux partenariats réalisés avec les organismes locaux et la ville de Montréal. C'est grâce aux mesures prises par le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et à son grand déploiement dans toutes les régions du Québec que le gouvernement du Québec réalise des actions afin de répondre aux besoins personnalisés et évolutifs des personnes immigrantes dans leurs processus d'installation, d'intégration et de participation à la vie collective. »

Irvine Henry directrice régionale de Montréal

Le Ministère à Montréal :



6 points de services

Un service d'accueil à l'aéroport

12 conseillères et conseillers en immigration régionale, 20 agentes et agents d'aide à l'intégration et environ 30 agentes et agents au service d'accueil à l'aéroport

26 partenaires et plus de 50 ententes en cours

265 employeurs qui ont bénéficié d'un accompagnement personnalisé du MIFI

Annexes: 1. Bilan des réalisations de l'île de Montréal

2. Portrait de l'immigration régionale

Liens connexes

Pour des renseignements supplémentaires sur le déploiement du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration dans les régions, consultez le site

http://www.mifi.gouv.qc.ca/fr/ministere/agir-en-region.html

Pour un bref portrait de la région de Montréal et des renseignements sur les ressources en immigration dans cette région :

https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/region/montreal.html

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Renseignements: Pour toute entrevue avec une représentante ou un représentant de la direction régionale : Relations avec les médias, Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, 514 940-1630, [email protected]

Liens connexes

https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/