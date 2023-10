DES RESSOURCES PERSONNALISÉES AUX EMPLOYEURS POUR FAVORISER L'ATTRACTION ET LA RÉTENTION DES TRAVAILLEURS D'EXPÉRIENCE

MONTRÉAL, le 12 oct. 2023 /CNW/ - Le Conseil du patronat du Québec (CPQ ) dévoile un coffre à outils doublé d'un service d'accompagnement pour aider les employeurs dans la rétention et le recrutement des travailleurs d'expérience. Grâce à cette initiative, les employeurs de partout au Québec auront accès à des ressources pour les aider dans leurs démarches de rétention ou de recrutement des travailleurs expérimentés.

« Encore aujourd'hui, la pénurie de main-d'œuvre est l'enjeu premier des employeurs. L'une des solutions pour y faire face est la rétention et l'attraction des travailleurs d'expérience. Le Québec, comparé à l'Ontario, accuse un retard dans le taux d'emploi des personnes de 60 à 64 ans. Pour rattraper ce retard, nous devons déployer des ressources, comme notre coffre à outils et notre service d'accompagnement, qui aideront nos employeurs à maintenir ou attirer cette catégorie de travailleurs. Si le Québec avait eu un taux d'emploi pour cette catégorie de personne similaire à l'Ontario, cela aurait signifié que nous aurions actuellement près de 75 000 travailleurs supplémentaires dans nos entreprises » déclare M. Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet 60 + du Conseil du patronat du Québec qui vise à mener une large campagne de séduction pour identifier et développer des outils de rétention ou d'embauche des personnes de 60-69 ans.

Un coffre à outils et un service d'accompagnement personnalisé

Le coffre à outils comprend une panoplie d'informations accessible à tous qui touche autant les bonnes pratiques pour favoriser l'inclusion des travailleurs d'expérience que des solutions pratiques pour aménager un environnement de travail adapté. De son côté, le service d'accompagnement sera offert à 15 entreprises dès l'automne 2023 et 75 autres entreprises en 2024. Cette offre est assurée gratuitement pour les PME du Québec, grâce au soutien du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Les entreprises intéressées peuvent remplir un questionnaire, disponible sur le site du CPQ. Dans le cadre de ce service, un consultant du CPQ sera disponible jusqu'à 35 heures pour accompagner les entreprises participantes afin d'implanter des pratiques RH afin de favoriser le maintien en emploi et l'embauche de travailleurs et travailleuses de 60 ans et plus.

Rappelons que ce projet n'aurait pas été possible sans le soutien financier du Gouvernement du Québec.

