TORONTO, le 5 mars 2024 /CNW/ - À l'occasion du congrès de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs (ACPE) de 2024, des représentants du secteur minier d'Amérique latine se sont joints à Guillaume Légaré, chef, Amérique du Sud, Bourse de Toronto (TSX) et Bourse de croissance TSX (TSXV), pour ouvrir les marchés.

Des représentants du secteur minier d’Amérique latine ouvrent les marchés le Mardi 5 mars 2024

L'ACPE est le principal porte-voix de la communauté de l'exploration et de la mise en valeur minières, un secteur qui emploie plus de 664 000 personnes et qui a contribué pour 132 milliards de dollars au PIB canadien en 2021. L'ACPE représente à l'heure actuelle plus de 7 000 membres de partout dans le monde. Son travail est axé sur le soutien d'un secteur minier concurrentiel, responsable et durable. ACPE 2024 : Le plus grand congrès dans le monde des mines est un événement important pour les personnes, les entreprises et les organismes liés à l'exploration minière.

Ce congrès annuel primé qui se tient à Toronto rassemble jusqu'à 30 000 participants de plus de 130 pays et représente une destination de choix pour s'éduquer, réseauter, profiter d'occasions d'affaires et se divertir.

