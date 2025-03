YELLOWKNIFE, NT, le 6 mars 2025 /CNW/ - Aucun enfant ne devrait aller à l'école le ventre vide. Dans les Territoires du Nord-Ouest, où le prix des aliments figure parmi les plus élevés au pays, il n'est pas toujours facile d'offrir aux enfants un déjeuner complet avant leur départ pour l'école ou de préparer un lunch pour l'école. C'est pourquoi les programmes d'alimentation en milieu scolaire sont si importants. Ils permettent de servir des repas santé aux enfants tout au long de l'année scolaire en plus de faire économiser aux parents qui travaillent des centaines de dollars en épicerie.

Aujourd'hui, la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jenna Sudds, a annoncé aux côtés de la ministre de l'Éducation, de la Culture et de l'Emploi des Territoires du Nord-Ouest, l'honorable Caitlin Cleveland, une entente entre le Canada et le territoire dans le cadre du Programme national d'alimentation scolaire.

Dans le cadre de cette entente, le gouvernement du Canada investira 7,4 millions de dollars au cours des trois années qui viennent pour étendre et améliorer le programme territorial Bien se nourrir pour mieux apprendre. Cette année, 8 615 élèves, répartis dans les 49 écoles du territoire, bénéficieront de ces changements. Les fonds fédéraux serviront à moderniser les cuisines et à acheter de nouveaux équipements, à embaucher du personnel pour le programme et sa coordination, à offrir plus d'aliments traditionnels et à améliorer la valeur nutritive des repas proposés. Les écoles du territoire ont adopté une approche collaborative pour élaborer leurs programmes d'alimentation en milieu scolaire et répondre aux besoins en travaillant avec les partenaires d'affaires locaux, les Aînés, les éducateurs et les élèves.

Le Programme national d'alimentation scolaire constitue un filet de sécurité pour les enfants qui en ont le plus besoin. Les élèves de tout le territoire, y compris les élèves autochtones, sont confrontés à des défis très particuliers et à une grande insécurité alimentaire. Ce programme aidera à donner à chaque enfant des chances égales et la possibilité d'atteindre son plein potentiel.

La création d'un Programme national d'alimentation scolaire qui répond aux besoins des familles s'inscrit dans l'engagement du gouvernement fédéral de rendre la vie plus abordable pour les familles du pays. Le gouvernement fédéral prend aussi des mesures pour créer plus de bons emplois pour la classe moyenne, construire plus de logements, offrir des soins dentaires abordables à un plus grand nombre de personnes et augmenter le nombre de places abordables en garderie, afin que les Canadiens puissent se procurer ce dont ils ont besoin et mettre de l'argent de côté.

Citations

« Notre message pour les enfants est simple : concentrez-vous sur votre apprentissage, sur votre croissance et juste sur le fait d'être des enfants. Nos gouvernements, nos Aînés et nos collectivités veilleront à offrir à l'école des repas nutritifs qui reflètent votre culture et vos traditions alimentaires locales pour vous préparer à la réussite. Chers parents, nous sommes à vos côtés. Nous continuerons à mettre plus d'argent dans vos poches et à vous aider à économiser sur la facture d'épicerie. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jenna Sudds

« C'est génial de voir cette nouvelle entente conclue avec le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. En collaborant avec les partenaires locaux et autochtones, nous veillons à ce que les collectivités d'un bout à l'autre du pays obtiennent le soutien dont elles ont besoin pour qu'aucun enfant ne se rende à l'école le ventre vide. »

- Le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Lawrence MacAulay

« Cet investissement de 7,4 millions de dollars en faveur du programme Bien se nourrir pour mieux apprendre dans les Territoires du Nord-Ouest aura des retombées concrètes pour les familles de tout le territoire. Cela signifie que les élèves peuvent compter sur des repas santé à l'école. Ces repas les aideront à rester concentrés, à apprendre et à s'épanouir. La sécurité alimentaire, ce n'est pas seulement remplir les estomacs, c'est aussi donner aux enfants l'énergie et la stabilité nécessaires pour grandir et développer leur plein potentiel. J'ai hâte de voir comment chacune des 49 écoles adaptera ce programme pour mieux servir les élèves et les communautés. »

- La ministre de l'Éducation, de la Culture et de l'Emploi des Territoires du Nord-Ouest, l'honorable Caitlin Cleveland

« Chaque enfant des Territoires du Nord-Ouest mérite d'avoir les meilleures possibilités pour réussir à l'école. Dans le cadre du Programme national d'alimentation scolaire, nous veillons à ce que les élèves de tout le territoire aient accès aux repas santé dont ils ont besoin pour apprendre, jouer et grandir. »

- Le député fédéral de Territoires du Nord-Ouest, Michael McLeod

Faits en bref

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest est le huitième, après ceux de Terre-Neuve-et- Labrador , du Manitoba , de l' Ontario , de l'Île-du-Prince-Édouard, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et du Nunavut , à signer avec le gouvernement du Canada une entente qui aidera à améliorer l'accès des enfants canadiens à des repas nutritifs à l'école. Le Programme national d'alimentation scolaire aidera ainsi à nourrir plus de 302 000 élèves durant l'année scolaire en cours. Le gouvernement fédéral continuera de travailler de concert avec l'ensemble des provinces et territoires, ses partenaires autochtones et les autres parties prenantes pour que chaque enfant au Canada ait accès aux aliments dont il a besoin pour réaliser son plein potentiel.

, du , de l' , de l'Île-du-Prince-Édouard, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et du , à signer avec le gouvernement du une entente qui aidera à améliorer l'accès des enfants canadiens à des repas nutritifs à l'école. Le Programme national d'alimentation scolaire aidera ainsi à nourrir plus de 302 000 élèves durant l'année scolaire en cours. Le gouvernement fédéral continuera de travailler de concert avec l'ensemble des provinces et territoires, ses partenaires autochtones et les autres parties prenantes pour que chaque enfant au ait accès aux aliments dont il a besoin pour réaliser son plein potentiel. Annoncé dans le cadre du budget de 2024, le Programme national d'alimentation scolaire permettra de nourrir chaque année des centaines de milliers d'enfants à travers le Canada . Le Programme constituera également un filet de sécurité pour les enfants les plus touchés par le manque d'accès à la nourriture, notamment ceux issus de familles à faible revenu et de certaines communautés autochtones.

. Le Programme constituera également un filet de sécurité pour les enfants les plus touchés par le manque d'accès à la nourriture, notamment ceux issus de familles à faible revenu et de certaines communautés autochtones. L'investissement de 1 milliard de dollars sur cinq ans prévu dans le budget de 2024 comprend un financement fondé sur les distinctions pour les membres des Premières Nations vivant dans une réserve ainsi que pour les Inuits, les Métis et les signataires de traités modernes et d'ententes sur l'autonomie gouvernementale. Le gouvernement du Canada travaille d'ailleurs directement avec ses partenaires autochtones à la mise en œuvre de ce financement; les détails seront dévoilés ultérieurement.

travaille d'ailleurs directement avec ses partenaires autochtones à la mise en œuvre de ce financement; les détails seront dévoilés ultérieurement. En plus du Programme national d'alimentation scolaire, le gouvernement fédéral a lancé le Fonds pour l'infrastructure alimentaire scolaire en septembre dernier. Ce fonds versera plus de 20 millions de dollars à des organismes sans but lucratif pour les aider à investir dans l'infrastructure et l'équipement appuyant les programmes d'alimentation dans les écoles un peu partout au Canada .

. Lancée le 20 juin 2024, la Politique nationale d'alimentation scolaire jette les bases des mesures collaboratives et complémentaires que prendront tous les niveaux de gouvernement pour améliorer l'alimentation dans les écoles canadiennes.

À l'heure actuelle, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest investit 650 000 $ par année dans le programme Bien se nourrir pour mieux apprendre, qui est offert à l'ensemble des 49 écoles ténoises et dessert tous les élèves de la prématernelle à la 12 e année.

année. L'investissement fédéral dans les programmes d'alimentation des écoles ténoises totalisera environ 7,4 millions de dollars pour les trois prochaines années.

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Personnes-ressources: Geneviève Lemaire,Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]