WESTVILLE, NS, le 20 juin 2024 /CNW/ - Chaque enfant mérite d'avoir le meilleur départ qui soit dans la vie. Toutefois, aujourd'hui, trop d'enfants au Canada ne mangent pas à leur faim. De nombreuses études ont montré que les enfants apprennent mieux l'estomac plein, c'est pourquoi les programmes d'alimentation en milieu scolaire sont si importants. En effet, ils soutiennent les familles et apportent aux enfants les nutriments essentiels pour apprendre et grandir.

Dans le cadre du Budget 2024, nous veillons à ce que chaque génération ait une chance égale et un avenir en santé, et cela commence dès l'enfance.

Aujourd'hui, le premier ministre Justin Trudeau a dévoilé la Politique nationale d'alimentation scolaire, une initiative du gouvernement fédéral qui présente notre plan pour créer et mettre en œuvre le Programme national d'alimentation scolaire à l'échelle du Canada.

Le Programme national d'alimentation scolaire est doté d'un investissement de 1 milliard de dollars sur cinq ans et est inclus dans le Budget 2024. Jusqu'à 400 000 enfants de plus recevront des repas chaque année grâce à ce programme, en plus de ceux servis dans le cadre de programmes d'alimentation scolaire déjà en place. Cette initiative permettra aux parents d'avoir l'esprit tranquille et aux enfants de profiter de repas sains qui les aideront à apprendre, à grandir et à connaître le meilleur départ possible dans la vie. En moyenne, dans le cas d'une famille avec deux enfants, ce programme devrait faire économiser aux parents jusqu'à 800 $ par année en épicerie.

La nouvelle Politique établit la vision, les principes et les objectifs des programmes d'alimentation scolaire d'un océan à l'autre. De plus, elle orientera la création du Programme national d'alimentation scolaire en collaboration avec les provinces, les territoires et les partenaires autochtones, en mettant l'accent sur l'accessibilité, la souplesse, l'inclusion, la durabilité et l'amélioration de la santé.

Le Programme national d'alimentation scolaire s'inscrit dans nos efforts visant à aider les familles et à améliorer le coût de la vie. Parmi les autres initiatives mises en place figurent notamment l'Allocation canadienne pour enfants, qui permettra aux familles de recevoir jusqu'à 7 437 dollars au cours de cette année de prestations, le Système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, qui a déjà permis de réduire de moitié, en moyenne, les frais de garde des enfants en service de garde réglementé dans l'ensemble du pays, et le Régime canadien de soins dentaires, qui fera en sorte que les visites chez le dentiste coûtent moins cher pour jusqu'à 9 millions de Canadiens qui ne sont pas assurés. Les pays confiants investissent en eux-mêmes, et ces investissements favorisent la croissance et le développement de nos communautés, de nos familles et de notre économie.

Ce ne sont là que quelques‑unes des nombreuses mesures prévues dans le Budget 2024 en vue de bâtir un Canada meilleur et plus équitable pour chaque génération. En effet, nous nous employons également à construire plus de logements, à améliorer les soins de santé et à investir dans l'innovation, pour que tous les Canadiens aient une chance équitable de réussir.

Citations

« L'équité pour chaque génération commence dès l'enfance. Appuyé par cette nouvelle politique, notre Programme national d'alimentation scolaire constitue un investissement direct dans l'avenir de nos enfants. Il permettra d'aider les familles, les parents et les enfants grâce à la distribution de repas dans les écoles, afin que nos plus jeunes puissent atteindre leur plein potentiel et qu'ils se sentent en bonne santé et heureux. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Aujourd'hui, en raison de l'augmentation du prix de l'épicerie, les familles, en particulier les parents du millénaire et de la génération Z, ont du mal à se procurer les aliments dont leurs enfants ont besoin. Notre nouveau Programme national d'alimentation scolaire, doté d'un budget d'un milliard de dollars, aidera 400 000 enfants de plus à obtenir la nourriture dont ils ont besoin pour s'épanouir, afin que chaque enfant du Canada ait une chance équitable de mener une vie saine et agréable. »

-- L'hon. Chrystia Freeland, vice‑première ministre et ministre des Finances

« Pour donner à chaque génération une chance équitable, nous devons nous entraider à chaque étape de la vie, et cela commence dès l'enfance. La Politique nationale d'alimentation scolaire est une feuille de route conçue pour aider les parents à faire face à l'augmentation des prix à l'épicerie et mettre davantage d'aliments sains dans l'assiette des enfants en pleine croissance. Ainsi, ils pourront se concentrer sur l'apprentissage et atteindre leur plein potentiel. »

-- L'hon. Jenna Sudds, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Aucun enfant ne devrait avoir l'estomac vide et aucun parent ne devrait avoir à s'inquiéter de savoir si son enfant aura faim à l'école. Nous avons donc lancé le Programme national d'alimentation scolaire pour faire en sorte que les enfants de chaque communauté soient heureux et en santé à l'école. »

-- L'hon. Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

Faits saillants

Le Programme national d'alimentation scolaire, doté d'un milliard de dollars, prévoit des investissements qui soutiendront des programmes d'alimentation scolaire pour les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ainsi que pour nos partenaires des Premières Nations autonomes et celles visées par un traité moderne, dont beaucoup affichent des taux d'insécurité alimentaire parmi les plus élevés au Canada . Ces investissements favoriseront également le renforcement des capacités et la participation des partenaires autochtones à l'élaboration de solutions respectueuses de leurs cultures. Ces partenariats viseront à lutter contre l'insécurité alimentaire en proposant des solutions dirigées par les Autochtones et feront progresser notre travail vers la réconciliation.

. Ces investissements favoriseront également le renforcement des capacités et la participation des partenaires autochtones à l'élaboration de solutions respectueuses de leurs cultures. Ces partenariats viseront à lutter contre l'insécurité alimentaire en proposant des solutions dirigées par les Autochtones et feront progresser notre travail vers la réconciliation. Les programmes d'alimentation scolaire fournissent aux enfants et aux jeunes des repas et des collations à l'école, souvent à un coût nul ou faible pour les familles participantes. La distribution de nourriture aux enfants et aux jeunes présente de nombreux avantages. Elle permet notamment de réduire la faim, d'améliorer la nutrition et les bilans de santé, de soutenir les économies locales et de réduire les dépenses liées à l'alimentation pour les familles.

Selon les estimations de Statistique Canada, en 2022, 22,3 % des familles et plus de 2,1 millions d'enfants de moins de 18 ans au Canada ont déclaré avoir connu un certain niveau d'insécurité alimentaire au cours des 12 derniers mois.

ont déclaré avoir connu un certain niveau d'insécurité alimentaire au cours des 12 derniers mois. Afin d'offrir à chaque enfant le meilleur départ possible dans la vie, le Budget 2024 prévoit également ce qui suit :

L'accroissement de la formation des éducatrices et éducateurs de la petite enfance. Nous investissons 10 millions de dollars sur deux ans pour former davantage d'éducateurs de la petite enfance, afin de développer les talents nécessaires à l'expansion de services de garde d'enfants abordables et de qualité.



L'amélioration de l'accès des familles de militaires aux services de garde d'enfants. Le service militaire exige souvent des déménagements et des déploiements fréquents. Par conséquent, les services de garde d'enfants de qualité sont impératifs pour les familles de militaires. Le Budget 2024 prévoit un investissement de 100 millions de dollars sur cinq ans pour offrir aux membres des Forces armées canadiennes et à leurs familles un meilleur accès aux services de garde d'enfants sur les bases militaires de partout au Canada .

.

Le lancement d'un nouveau Fonds pour la santé mentale des jeunes, afin de garantir aux jeunes générations l'accès nécessaire aux services de soutien en matière de santé mentale et de leur permettre d'entrer du bon pied dans la vie adulte. Le Budget 2024 propose un investissement de 500 millions de dollars sur cinq ans pour veiller à ce que les jeunes aient accès à des soutiens en matière de santé mentale dans leur communauté.



La mise en place d'un avenir plus prometteur et plus prospère pour les enfants, les jeunes et les communautés des Premières Nations grâce à un nouvel investissement proposé de 1,2 milliard de dollars dans l'éducation, de la maternelle à la 12 e année, et à l'octroi de 242,7 millions de dollars afin d'améliorer l'accès aux études postsecondaires pour les étudiants des Premières Nations.

année, et à l'octroi de 242,7 millions de dollars afin d'améliorer l'accès aux études postsecondaires pour les étudiants des Premières Nations.

La protection de nos enfants contre les méfaits en ligne. Le Budget 2024 propose un investissement de 7,5 millions de dollars sur trois ans, à partir de 2024‑2025, dans l'Agence de la santé publique du Canada . L'Agence pourra ainsi appuyer Jeunesse, J'écoute dans sa tâche consistant à fournir aux jeunes des services de santé mentale, des conseils et de l'aide en situation de crise.

