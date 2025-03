Les gouvernements du Canada et de la Colombie‑Britannique concluent une entente bilatérale en matière d'alimentation en milieu scolaire



VANCOUVER, BC, le 7 mars 2025 /CNW/ - Les programmes d'alimentation en milieu scolaire facilitent la vie des gens. Ces programmes offrent des repas sains aux enfants tout au long de l'année scolaire. Ils permettent aux familles d'économiser des centaines de dollars en dépenses d'épicerie, et ils appuient aussi les économies, les agriculteurs et les producteurs locaux puisqu'ils s'approvisionnent en aliments locaux.

Aujourd'hui, la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jenna Sudds, et la ministre de l'Éducation et de la Garde d'enfants de la Colombie‑Britannique, l'honorable Lisa Beare, ont annoncé une entente qui permettra à la Colombie‑Britannique d'améliorer les programmes d'alimentation en milieu scolaire pour 90 000 enfants dans un peu plus de 1 000 écoles partout dans la province au cours de la présente année scolaire. Grâce à cette entente, les familles de la Colombie‑Britannique qui ont deux enfants à l'école devraient pouvoir économiser 800 $ en dépenses d'épicerie par année en moyenne.

Notre Programme national d'alimentation scolaire est un investissement direct dans la classe moyenne, qui aide les enseignants et rend les matins un peu plus faciles pour les familles dont les parents travaillent. Il s'agit également d'un filet de sécurité pour les enfants qui ont le plus besoin de ce type de soutien. Dans le cadre de l'entente qui a été conclue, le gouvernement du Canada investira environ 39,4 millions de dollars au cours des trois prochaines années. Cet investissement donnera lieu à des améliorations importantes pour les programmes d'alimentation en milieu scolaire : il permettra entre autres d'offrir des repas à un plus grand nombre d'élèves, de se procurer de l'équipement de cuisine grandement nécessaire pour les écoles et d'offrir des repas plus nutritifs et plus inclusifs en milieu scolaire, notamment des options de repas tenant compte des restrictions alimentaires et des préférences culturelles.

Maintenant plus que jamais, les familles choisissent de consommer des aliments locaux. Les programmes d'alimentation en milieu scolaire de la Colombie‑Britannique tiennent compte de cette réalité et visent à établir de solides partenariats avec les agriculteurs et les producteurs d'aliments locaux pour qu'il y ait plus d'aliments de la province dans les écoles, ce qui, au bout du compte, donne lieu à des réinvestissements dans la croissance économique locale, dans la mesure du possible.

La mise en place d'un Programme national d'alimentation scolaire fait partie de l'engagement du gouvernement fédéral visant à rendre la vie plus abordable pour les familles partout au pays. Nous créons plus d'emplois pour la classe moyenne, construisons plus de logements, offrons des soins dentaires abordables à un plus grand nombre de personnes et créons des places en garderie à coût plus abordable afin que les Canadiens puissent se procurer ce dont ils ont besoin et mettre de l'argent de côté.

Citations

« Lorsque les enfants ont faim, c'est simple, ils ne peuvent pas se concentrer. C'est pour cette raison que nous faisons le nécessaire pour que plus d'enfants en Colombie‑Britannique obtiennent des repas sains à l'école, faits à partir d'aliments cultivés ici, au Canada, dans la mesure du possible. Cette initiative aide les parents à économiser des centaines de dollars en dépenses d'épicerie, vise à soutenir les économies et les agriculteurs locaux, et surtout, à s'assurer que les enfants sont bien nourris et donc, en mesure d'apprendre. Aucun enfant ne devrait avoir le ventre vide lorsqu'il est à l'école. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jenna Sudds

« C'est un grand pas en avant qui nous permet de nous assurer que les enfants partout au pays ont accès aux aliments dont ils ont besoin pour réussir à l'école. Dans le cadre de ce partenariat avec le gouvernement de la Colombie‑Britannique, nous investissons dans l'avenir de nos enfants en leur servant des repas sains locaux afin qu'ils puissent apprendre et grandir. »

- Le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Lawrence MacAulay

« La santé et la nutrition jouent un rôle essentiel dans la réussite de nos enfants à l'école. L'annonce d'aujourd'hui à l'école secondaire David Thompson montre que le partenariat entre le fédéral et le provincial permet de veiller à ce que les enfants de Vancouver‑Sud et de la Colombie‑Britannique puissent avoir accès à des aliments sains, allège le fardeau financier des familles et aide à créer un environnement où nos enfants ont un accès équitable à des repas sains lorsqu'ils sont à l'école. »

- Le président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, l'honorable Harjit Sajjan

« Chaque enfant mérite des aliments sains pour apprendre et grandir, et nous veillons à ce que plus d'élèves aient accès à des aliments nutritifs à l'école. Cet investissement appuie les familles, renforce les collectivités et aide les enfants à réussir. Grâce à des programmes comme Feeding Futures et le Programme national d'alimentation scolaire, nous créons un avenir meilleur et plus sain pour les élèves de toute la province. »

- La ministre de l'Éducation et de la Garde d'enfants de la Colombie‑Britannique, l'honorable Lisa Beare

« Nous voulons tous que les gens aient accès au soutien dont ils ont besoin pour vivre une meilleure vie et que les enfants aient le meilleur départ possible. L'un des aspects importants de mon mandat est de diriger les travaux relatifs à la sécurité alimentaire. C'est pour cette raison que nous prenons des mesures pour diminuer les coûts pour les familles. Des programmes comme le Programme national d'alimentation scolaire nous aident à fournir des aliments sains qui favorisent la santé et la réussite de nos enfants. »

- La ministre du Développement social et de la Réduction de la pauvreté de la Colombie‑Britannique, l'honorable Sheila Malcolmson

« Les enfants doivent nourrir leur esprit et leur corps pendant leurs journées d'école pour pouvoir apprendre et grandir, et ce programme est une autre occasion pour les producteurs de la Colombie‑Britannique d'accroître leurs ventes. En améliorant les programmes d'alimentation dans les écoles de la Colombie‑Britannique par l'intermédiaire du Programme national d'alimentation scolaire, nous offrons à plus d'enfants de toute la province un accès à des aliments sains et nutritifs au dîner, ce qui les aide à réussir, en classe et dans d'autres contextes. »

- La ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation de la Colombie‑Britannique, l'honorable Lana Popham

« Le gouvernement fédéral s'assure que chaque enfant a leur meilleur départ possible dans la vie. Aujourd'hui, la Colombie‑Britannique se joint à nos efforts de mise en œuvre du Programme national d'alimentation scolaire à l'échelle du Canada. Ensemble, nous offrons des repas nutritifs aux enfants à l'école, réduisons les dépenses d'épicerie et élargissons notre filet de sécurité sociale pour les familles de Richmond et de toute la province. »

- Le député de Richmond-Centre, Wilson Miao

« La BCSTA témoigne sa gratitude aux gouvernements du Canada et de la Colombie‑Britannique, qui se sont engagés à veiller à la santé et au bien-être des élèves en signant cette entente. Nous savons que les enfants qui sont bien nourris sont plus disposés à apprendre et que des repas sains, accessibles à l'école, sont essentiels à la réussite scolaire de nos élèves. En investissant dans les programmes d'alimentation scolaire aujourd'hui, les gouvernements investissent dans notre avenir, dans nos enfants. »

- La présidente de la BC School Trustees Association (BCSTA), Carolyn Broady

« La Public Health Association of British Columbia (PHABC) agit à titre de secrétariat pour la section de la Colombie‑Britannique de la Coalition pour une saine alimentation depuis les cinq dernières années. La PHABC se réjouit de l'engagement pris par les gouvernements fédéral et provincial d'appuyer les programmes d'alimentation en milieu scolaire et de leur dévouement à cet égard. Les aliments consommés par les enfants et l'environnement dans lequel nous leur offrons un soutien ont une incidence sur tous les aspects de leur développement. Cette annonce montre que nous faisons un important pas en avant pour les enfants de la province. Je remercie les gouvernements fédéral et provincial de leur excellent leadership en ce qui concerne cette importante stratégie de santé publique. »

- La directrice générale de la Public Health Association of British Columbia, la Dre Shannon Turner

Faits en bref

Dans la foulée des ententes récemment conclues avec Terre-Neuve-et- Labrador , le Manitoba , l' Ontario , l'Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, le Nunavut , les Territoires du Nord‑Ouest et le Québec, la Colombie‑Britannique est la plus récente administration à travailler en partenariat avec le gouvernement du Canada pour que les enfants puissent avoir accès à des repas nutritifs dans les écoles. Le gouvernement fédéral continuera de travailler de concert avec l'ensemble des provinces, des territoires, des partenaires autochtones et des intervenants pour que chaque enfant au Canada ait accès aux aliments dont il a besoin pour réaliser son plein potentiel.

, le , , l'Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, le , les Territoires du Nord‑Ouest et le Québec, la Colombie‑Britannique est la plus récente administration à travailler en partenariat avec le gouvernement du Canada pour que les enfants puissent avoir accès à des repas nutritifs dans les écoles. Le gouvernement fédéral continuera de travailler de concert avec l'ensemble des provinces, des territoires, des partenaires autochtones et des intervenants pour que chaque enfant au Canada ait accès aux aliments dont il a besoin pour réaliser son plein potentiel. L'investissement de 1 milliard de dollars sur cinq ans prévu dans le budget de 2024 comprend un financement fondé sur les distinctions pour les membres des Premières Nations vivant dans les réserves ainsi que pour les Inuit, les Métis et les signataires de traités modernes et d'ententes sur l'autonomie gouvernementale. Nous travaillons directement avec les partenaires autochtones à la mise en œuvre de ce financement, dont les détails seront dévoilés ultérieurement.

Outre le Programme national d'alimentation scolaire, le gouvernement fédéral a lancé le Fonds pour l'infrastructure alimentaire scolaire en septembre dernier. Ce fonds versera plus de 20 millions de dollars à des organismes sans but lucratif pour les aider à investir dans l'infrastructure et l'équipement appuyant les programmes d'alimentation dans les écoles partout au Canada.

En 2023, le ministère de l'Éducation et de la Garde d'enfants de la Colombie‑Britannique a accordé 71,5 millions de dollars par année en financement réservé pluriannuel aux conseils scolaires afin qu'ils créent des programmes d'alimentation dans les écoles et élargissent les programmes en place.

Cette initiative, appelée Feeding Futures, vise à offrir aux élèves un accès à des repas nutritifs préparés avec des aliments locaux, sans discrimination, afin d'améliorer leurs résultats en matière d'apprentissage et de favoriser l'établissement de liens plus solides avec leurs communautés scolaires.

Liens connexes

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Personnes-ressources : Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Geneviève Lemaire, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]