WHITEHORSE, YT, le 10 mars 2025 /CNW/ - Aucun enfant ne devrait aller à l'école le ventre vide. Et au Yukon, où les prix des aliments sont parmi les plus élevés au pays, il n'est pas toujours facile d'offrir aux enfants un déjeuner complet ou de préparer leur dîner avant leur départ pour l'école. C'est pourquoi les programmes d'alimentation en milieu scolaire sont si importants. Ils donnent accès à des repas nutritifs qui peuvent avoir une incidence positive sur la santé, le bien-être et la réussite globale des enfants en classe. Ils permettent également aux familles d'économiser des centaines de dollars en frais d'épicerie.

Aujourd'hui, la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jenna Sudds, le premier ministre du Yukon, l'honorable Ranj Pillai, et la ministre de l'Éducation du Yukon, l'honorable Jeanie McLean, ont annoncé une entente qui permettra au Yukon d'améliorer ses programmes actuels d'alimentation en milieu scolaire auxquels environ 6 200 enfants ont accès dans l'ensemble du territoire.

Par l'intermédiaire du Programme national d'alimentation en milieu scolaire, le gouvernement du Canada investira quelque 7,4 millions de dollars au cours des trois prochaines années pour des choses comme la modernisation des cuisines scolaires, l'achat de nourriture et la fourniture de repas plus nutritifs aux élèves. Ces améliorations sont particulièrement importantes pour les collectivités éloignées du Yukon et permettront aux enfants les plus touchés par l'insécurité alimentaire d'avoir accès plus régulièrement à des repas et nutritifs à l'école.

La création d'un Programme national d'alimentation en milieu scolaire qui répond aux besoins des familles s'inscrit dans le cadre de l'engagement du gouvernement fédéral à rendre la vie plus abordable pour les familles du pays afin qu'elles puissent se concentrer sur l'éducation de leurs enfants. Le gouvernement fédéral crée plus d'emplois pour la classe moyenne, construit plus de logements, élargit les soins dentaires abordables et crée plus de places en garderie abordables - afin que les gens puissent acheter ce dont ils ont besoin et épargner pour ce qu'ils veulent.

Citations

« Lorsque les enfants ont faim, cela peut nuire à leur apprentissage et à leur réussite globale. Nous investissons aujourd'hui dans l'avenir des enfants du Yukon. Nous offrons un programme d'alimentation en milieu scolaire qui fait en sorte que chaque enfant aura accès aux repas sains dont il a besoin. Les parents et les enseignants pourront avoir l'esprit tranquille en sachant que les enfants peuvent réaliser tout leur potentiel parce qu'ils sont concentrés dans la salle de classe. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jenna Sudds

« Tous les enfants méritent d'avoir le meilleur départ possible dans la vie. Dans le cadre de cette entente avec le gouvernement du Yukon, nous travaillons en étroite collaboration avec des organisations locales et des partenaires autochtones pour veiller à ce que les enfants aient accès à l'école à des repas nutritifs qui leur permettent de se concentrer sur l'apprentissage, la croissance et la poursuite de leurs rêves. »

- Le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Lawrence MacAulay

« Financer les programmes d'alimentation en milieu scolaire est un investissement dans l'avenir du Yukon. L'accès à des repas sains et nutritifs permet aux élèves de réussir, soutient les familles et renforce les communautés. Cette entente jette les bases d'un programme durable et équitable d'alimentation en milieu scolaire qui prendra de l'expansion avec le temps. Nous sommes reconnaissants envers le gouvernement du Canada pour cet important partenariat, qui fera en sorte que plus d'enfants au Yukon ont la nourriture dont ils ont besoin pour apprendre et s'épanouir. »

- Le premier ministre du Yukon, l'honorable Ranj Pillai

« Veiller à ce que les enfants aient des repas nutritifs est essentiel pour leur croissance, leur bien-être et leur disposition à apprendre. Cette entente représente un grand pas en avant dans l'élargissement des programmes d'alimentation en milieu scolaire dans l'ensemble du Yukon, elle aidera plus d'élèves à recevoir des repas santé à l'école. Ce financement renforce notre engagement à soutenir les familles et à mettre en place un programme inclusif en collaboration avec notre communauté scolaire, nos partenaires du secteur sans but lucratif et nos partenaires autochtones. Nous remercions le gouvernement du Canada pour cet important investissement en faveur de la santé et de la réussite des élèves du Yukon. »

- La ministre de l'Éducation du Yukon, l'honorable Jeanie McLean

« L'entente annoncée aujourd'hui, qui permettra de fournir des repas nutritifs aux élèves, fait en sorte qu'ils aient l'énergie et la concentration nécessaires pour apprendre, grandir et jouer. Il s'agit d'une étape formidable vers la création d'un environnement plus sain et plus inclusif pour nos enfants. En luttant contre l'insécurité alimentaire et en favorisant de saines habitudes alimentaires, nous investissons dans l'avenir de notre communauté. »

- Le député de Yukon, Brendan Hanley

Faits en bref

À la suite des ententes récemment annoncées avec Terre-Neuve-et- Labrador , le Manitoba , l' Ontario , l'Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, le Nunavut , les Territoires du Nord-Ouest, le Québec et la Colombie-Britannique, le Yukon est la dernière province à unir ses forces à celles du gouvernement du Canada pour veiller à ce que les enfants aient accès à des repas nutritifs dans les écoles. Nous continuerons de travailler avec l'ensemble des provinces, des territoires, des partenaires autochtones et des intervenants pour faire en sorte que chaque enfant au Canada ait la nourriture dont il a besoin pour réaliser tout son potentiel.

, le , l' , l'Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, le , les Territoires du Nord-Ouest, le Québec et la Colombie-Britannique, le est la dernière province à unir ses forces à celles du gouvernement du pour veiller à ce que les enfants aient accès à des repas nutritifs dans les écoles. Nous continuerons de travailler avec l'ensemble des provinces, des territoires, des partenaires autochtones et des intervenants pour faire en sorte que chaque enfant au ait la nourriture dont il a besoin pour réaliser tout son potentiel. L'investissement de 1 milliard de dollars sur cinq ans prévu dans le budget de 2024 comprend un financement fondé sur les distinctions pour les membres des Premières Nations vivant dans une réserve ainsi que pour les Inuit, les Métis et les signataires de traités modernes et d'ententes sur l'autonomie gouvernementale. Nous travaillons directement avec nos partenaires autochtones à la mise en œuvre de ce financement.

En plus du Programme national d'alimentation scolaire, le gouvernement fédéral a lancé le nouveau Fonds pour l'infrastructure alimentaire scolaire en septembre. Ce fonds versera plus de 20 millions de dollars à des organismes sans but lucratif pour les aider à investir dans l'infrastructure et l'équipement appuyant les programmes d'alimentation dans les écoles partout au Canada .

. Lancée le 20 juin 2024, la Politique nationale d'alimentation scolaire jette les bases des mesures collaboratives et complémentaires que prendront tous les paliers de gouvernement pour améliorer l'alimentation en milieu scolaire au Canada.

Les 33 écoles et centres éducatifs du Yukon offrent un certain accès à des programmes alimentaires à près de 6 200 élèves.

offrent un certain accès à des programmes alimentaires à près de 6 200 élèves. Depuis l'automne 2024, le gouvernement du Yukon a investi 137 000 $ en financement annuel dans des programmes d'alimentation en milieu scolaire. Ce programme est administré par la Yukon Food for Learning Association. La plupart des élèves autochtones du Yukon ont accès à des programmes d'alimentation en milieu scolaire administrés par la Direction de l'éducation des Premières Nations du Yukon , qui est financée par le principe de Jordan de Services aux Autochtones Canada. Un investissement fédéral, dans le cadre de l'entente du Programme national d'alimentation scolaire, aidera le Yukon à améliorer considérablement ses programmes et son infrastructure en matière d'alimentation dans les écoles.

Liens connexes

