Des projets dirigés par des Autochtones dans les T.N.-O. pour développer les entreprises et autonomiser les jeunes

CanNor investit plus de 1,9 million de dollars dans quatre projets dirigés par des Autochtones pour construire de nouvelles infrastructures aéronautiques, développer les activités commerciales et sensibiliser les jeunes à l'entrepreneuriat.

YELLOWKNIFE, NT, le 10 août 2026 /CNW/ -- Les organisations, les entreprises et les entrepreneurs autochtones fournissent des services locaux essentiels et jouent un rôle crucial dans le développement d'économies fortes dans le Nord. Lorsque ces organisations et ces personnes prospèrent, elles contribuent à la résilience des collectivités, ce qui renforce la souveraineté du Canada et favorise la prospérité à long terme dans le Nord.

Aujourd'hui, Dr Brendan Hanley, secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et député du Yukon, au nom de l'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de CanNor, a annoncé une contribution pouvant atteindre 1 982 199 $ pour appuyer quatre projets dirigés par des Autochtones dans les Territoires du Nord-Ouest. Octroyé par l'entremise de CanNor, ce financement aidera à améliorer l'infrastructure aérienne dans la région du Sahtu et à développer l'exploitation forestière à Fort Providence. Il appuiera également des mises à niveau logicielles afin d'améliorer les activités commerciales des entreprises de Yellowknife et d'autonomiser 30 jeunes Autochtones de la région de Slave Sud grâce à un camp d'entrepreneuriat.

Ces investissements renforceront le Nord, en plus du financement de 49,5 millions de dollars annoncé aujourd'hui à Inuvik par l'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones, accompagnée de l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, au nom de l'honorable Steven MacKinnon, ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, pour améliorer la piste et la route d'accès à Inuvik (Mike Zubko), en partenariat avec le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.

En investissant dans des projets comme ceux-ci, le gouvernement du Canada favorise la participation économique des Autochtones et contribue à la mise en place d'une économie nordique diversifiée et durable qui profite à toute la population canadienne.

Pour en savoir plus sur les projets financés dans cette annonce, consultez le Document d'information : Le gouvernement du Canada investit plus de 1,9 million de dollars pour soutenir la participation économique des Autochtones dans les Territoires du Nord-Ouest.

Citations

« Les entreprises et les entrepreneurs autochtones sont au cœur de l'élaboration d'économies nordiques fortes et résilientes. En appuyant la participation économique des Autochtones, nous créons pour les communautés des occasions de croître, de prospérer et de façonner leur propre avenir économique, tout en contribuant à la prospérité du Canada. Notre gouvernement est fier de soutenir une croissance dirigée par les Autochtones qui favorise l'autodétermination économique et bâtit une économie plus inclusive et durable dans le Nord pour les générations à venir. »

L'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de CanNor

« Les entreprises et les entrepreneurs autochtones contribuent grandement à la croissance économique et à l'innovation partout dans les Territoires du Nord-Ouest. Grâce à cet investissement de 1,9 million de dollars, notre gouvernement est fier de soutenir des projets dirigés par des Autochtones visant à construire des infrastructures de transport essentielles, à promouvoir une exploitation responsable des ressources et à doter la prochaine génération des outils nécessaires à sa réussite. Ensemble, nous créons des opportunités durables et bâtissons un Nord plus résilient et plus prospère. »

L'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones et députée des Territoires du Nord-Ouest

« La participation économique des Autochtones est essentielle à l'avenir du Nord du Canada. Les entreprises et les entrepreneurs autochtones apportent innovation, expertise et possibilités à leurs communautés, contribuant ainsi à créer des emplois et à renforcer les économies locales. Il est essentiel d'appuyer ce travail important, tant pour les communautés aujourd'hui que pour les générations futures. »

Dr Brendan Hanley, secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique, et député du Yukon

Faits en bref

Ces projets ont été financés dans le cadre de trois programmes de CanNor : Le programme IDEENord effectue des investissements fondamentaux dans l'infrastructure économique, le développement sectoriel et le renforcement des capacités afin d'aider la population du Nord à se positionner pour tirer parti de l'économie de l'innovation du Canada. Le Programme de possibilités économiques pour les Autochtones du Nord (PPEAN) favorise une plus grande participation des communautés et des entreprises inuites, des Premières Nations et métisses du Nord et leur permet de saisir les possibilités en matière d'emploi, de revenu et de création de richesse. L'Initiative régionale de réponse tarifaire (IRRT) permet aux entreprises de compenser les effets des droits de douane et de s'adapter à la volatilité commerciale à long terme en leur ouvrant l'accès à de nouveaux marchés, en stimulant leur productivité, en réduisant leurs coûts et en renforçant les chaînes d'approvisionnement nationales.

L'appui accordé par CanNor à North-Wright Airways Ltd prend la forme d'une contribution remboursable. Celle-ci devra être remboursée intégralement à l'achèvement du projet. Les plans de remboursement sont évalués et négociés au cas par cas et sont propres à chaque projet.

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SOURCE Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor)

Personnes-ressources: Pour obtenir de plus amples renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Maximilian Lee, Cabinet de la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de CanNor, [email protected]; Emeralde O'Donnell, Conseillère en communications, Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor), [email protected]