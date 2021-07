BURLINGTON, ON, le 15 juill. 2021 /CNW/ - Quatre communautés autochtones - représentant des milliers de personnes affligées de diabète - ont été choisies dans le cadre d'un financement de projet pilote pour la santé intitulé PATHWAYS Indigenous Health Collaborations et géré conjointement par Bimaadzwin et Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée. Ces projets communautaires ont pour but d'autonomiser les membres aux prises avec des maladies chroniques et d'améliorer les résultats de santé.

Sous la direction d'un comité directeur national autochtone et un accent sur le parcours vers la guérison, l'équipe PATHWAYS aspire à réduire les disparités en matière de soins de santé pour les peuples autochtones du Canada qui sont considérablement défavorisés par une forte incidence de maladies chroniques et une santé mentale précaire. Par exemple, 80 pour cent des peuples autochtones du Canada présenteront un diabète de type 21.

« Plus de 30 communautés ont exprimé leur intérêt pour nos collaborations PATHWAYS visant à faire progresser les approches innovantes en matière de soins de santé et à accélérer les traitements basés sur les lignes directrices pour les populations autochtones vivant avec des maladies chroniques », déclare Isadore Day, PDG, Bimaadzwin. « Nous avons sélectionné quatre projets différents en fonction de leurs approches réfléchies pour faire progresser et maintenir de meilleurs résultats en matière de santé. Ensemble, nous allons explorer les possibilités et appliquer ces idées à l'échelle nationale ».

Les quatre projets pilotes choisis à des fins de financement sont :

Conseil tribal Nuu-chah-nulth, CB

Objectif : Optimiser la technologie pour favoriser les soins diabétiques virtuels et soutenir le personnel de santé en tenant compte des spécificités culturelles, de l'impact historique et des besoins particuliers des peuples autochtones.

« Grâce au financement de PATHWAYS, ce projet aidera à améliorer les soins diabétiques dans les nations Nuu-chah-nulth. L'amélioration de la vie des membres de la communauté vivant avec le diabète correspond aux objectifs organisationnels du Conseil - promouvoir l'amélioration, la prospérité et le bien-être du peuple Nuu-chah-nulth », affirme la Dre Judith Sayers, présidente, conseil tribal Nuu-chah-nulth.

Maskwacis, AB (Tribu Louis Bull, Nation crie de Samson, Nation crie Ermineskin et Première Nation Montana)

Objectif : Exploiter l'application de la technologie des soins de santé virtuels à plus grande échelle afin d'aider un plus grand nombre de patients à avoir accès à des praticiens de soins de santé et aux ressources nécessaires lorsqu'ils en ont besoin.

« Ce soutien financier de PATHWAYS nous aidera à exploiter davantage la technologie et aider plus de patients à obtenir des ressources supplémentaires, dans le but d'évaluer leurs besoins et leur fournir des soins immédiats.Ce financement apportera un soutien vital à des milliers de résidents de Maskwacis souffrant de maladies chroniques, comme le diabète, qui sont très répandues dans la communauté », explique le chef Vernon Saddleback, Nation crie de Samson.

Fédération des Métis du Manitoba, MB

Objectif : Promouvoir les soins de précision pour 1 200 citoyens atteints de diabète de type 2.

« La Fédération des Métis du Manitoba représente une communauté d'environ 140 000 citoyens métis qui résident partout au Manitoba. L'investissement pertinent de PATHWAYS aidera la Fédération des Métis du Manitoba à répondre aux besoins de santé des citoyens Métis en habilitant les aidants à développer des stratégies de prévention leur permettant de prodiguer des soins appropriés sur le plan culturel », explique Frances Chartrand, ministre de la Santé, Fédération des Métis du Manitoba.

Première Nation Wagmatcook, NÉ

Objectif : Intégrer des praticiens de soins de santé pluridisciplinaires pour aider les personnes diabétiques à choisir un mode de vie sain et résoudre les problèmes de sécurité alimentaire dans les communautés rurales de la Nouvelle-Écosse.

« Le financement offert par l'initiative PATHWAYS permettra à notre communauté rurale de favoriser des habitudes d'alimentation saine, d'exercice régulier et de sommeil auprès des résidents diabétiques, et ce, avec le soutien d'une équipe multidisciplinaire », déclare le chef Norman Bernard, de la Première Nation de Wagmatcook.

Des investissements supplémentaires dans d'autres maladies chroniques, comme la maladie pulmonaire interstitielle, viendront s'ajouter une fois que les quatre premiers projets pilotes auront été déployés avec succès. Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée a également annoncé récemment un investissement significatif dans l'initiative PATHWAYS en matière de diabète avec Research Manitoba.

Selon Andrea Sambati, présidente et directrice exécutive de Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée, « ces quatre projets pilotes de la santé autochtone s'ajoutent à nos autres investissements ayant pour but d'aider à améliorer la santé et le bien-être des peuples autochtones partout au Canada. En tant qu'entreprise familiale, Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée est déterminée à faire progresser l'humanité et nous nous efforçons d'améliorer la santé pour les générations actuelles et futures. »

___________________ 1 Diabetes Canada Clinical Practice Guidelines Expert Committee. Diabetes Canada 2018 Clinical Practice Guidelines for the Prevention and Management of Diabetes in Canada. Can J Diabetes. 2018;42(Suppl 1):S1-S325.

BIMAADZWIN

Groupe de politiques et de consultation géré par des autochtones et fondé par l'ancien chef régional de l'Ontario Isadore Day, notre objectif est de permettre aux communautés des Premières nations de reconstituer avec succès leur identité nationale en faisant progresser la gouvernance de la santé et le développement économique.

BOEHRINGER INGELHEIM (CANADA) LTÉE

Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée se consacre à la découverte de traitements révolutionnaires visant à améliorer la vie des humains et des animaux. Entreprise biopharmaceutique de renommée mondiale axée sur la recherche, la compagnie valorise par l'innovation dans des domaines où il existe un grand besoin médical à combler. Fondée en 1885, Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée est encore de nos jours une entreprise familiale axée sur l'avenir. Elle compte environ 52 000 employés oeuvrant dans plus de 130 marchés et trois domaines d'exploitation : produits pharmaceutiques pour les humains, santé animale et fabrication contractuelle de produits biopharmaceutiques. Le siège social canadien de Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée a été établi en 1972 à Montréal, au Québec, et est maintenant situé à Burlington, en Ontario. Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée compte environ 600 employés au Canada. Pour en savoir plus, visitez www.boehringer-ingelheim.ca .

