Des projets de réseaux intelligents créeront une collectivité plus propre et plus verte à Guelph

GUELPH, ON, le 21 juin 2019 /CNW/ - Le virage vers la croissance propre est l'une des plus grandes possibilités qui s'offrent au Canada. Pour combattre les changements climatiques, le Canada a besoin de méthodes de production et de distribution de l'électricité à la fois nouvelles et innovantes. C'est pourquoi soutenir des projets de réseaux intelligents à l'échelle de la collectivité est un important élément de la transition de notre gouvernement vers un avenir fondé sur l'énergie propre.

Lloyd Longfield, député de Guelph, a annoncé aujourd'hui au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles du Canada, l'octroi de 3 millions de dollars à Alectra Utilities Corporation pour deux projets de réseaux intelligents qui nous aideront à créer des villes et collectivités plus vertes et plus intelligentes.

Le premier projet montrera que la vente et l'achat d'électricité sont possibles entre les services publics et les propriétaires d'habitations. Grâce aux chaînes de blocs et à d'autres technologies, les propriétaires recevront une compensation pour l'électricité qu'ils fournissent au réseau. Pour les clients, cette mesure se traduira par une commodité, un contrôle et une transparence accrus, en plus d'augmenter la fiabilité des services. Les entreprises d'électricité pourront quant à elles effectuer des transactions en temps réel et mieux répondre à la demande.

Le second projet consistera à équiper dix maisons de panneaux solaires, de bornes de recharge pour véhicules électriques et de systèmes de chauffage hybrides en vue de démontrer que les dispositifs de contrôle intégrés peuvent réduire considérablement la pollution.

Alectra a élaboré ces projets à son centre de Guelph (Green Energy and Technology Centre), en collaboration avec Enbridge Gas Inc., l'Université Ryerson et la Ville de Markham.

Des projets de réseaux intelligents comme ceux-ci contribuent à réduire les émissions de gaz à effet de serre, accroissent la résilience du réseau, améliorent la qualité énergétique et font économiser de l'argent aux consommateurs.

Les deux projets sont financés par les programmes d'infrastructures vertes de Ressources naturelles Canada et font partie du plan d'infrastructure du gouvernement du Canada Investir dans le Canada, qui permet au gouvernement d'allouer plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans à des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport ainsi que les collectivités rurales et nordiques.

« Ces deux projets de réseaux intelligents aideront à réduire les coûts de l'énergie à Guelph tout en créant un réseau électrique plus intelligent, plus résilient et plus rentable. Offrir des technologies de réseaux intelligents à l'échelle locale en fournissant des mesures régionales relatives à la réduction des émissions et à la production d'énergie propre tout en appuyant l'adoption de véhicules électriques facilitera la mise en œuvre du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques. Nous construisons pour tous un avenir axé sur l'énergie propre en bâtissant un réseau électrique plus sûr et plus moderne qui créera des emplois bien rémunérés et réduira les émissions. »

Lloyd Longfield

Député de Guelph

« Alectra est un chef de file de l'industrie lorsqu'il s'agit d'explorer, pour les propriétaires d'habitations et les entreprises, de nouvelles façons de produire, d'utiliser et de gérer l'énergie qui sont plus propres, plus efficaces et plus rentables. En soutenant deux projets de réseaux intelligents en cours de développement au centre Green Energy and Technology d'Alectra, Ressources naturelles Canada contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à accélérer la transition vers un avenir énergétique plus viable. »

Brian Bentz

Président-directeur général, Alectra Inc.

« Enbridge veut utiliser des technologies et investir dans des solutions qui assurent une meilleure efficacité et réduisent les émissions. Des projets de réseaux intelligents comme ceux-ci sont un bel exemple des mesures de collaboration que prend Enbridge pour offrir aux propriétaires de maisons et aux entreprises du Canada des solutions intégrées novatrices propres à réduire les émissions et à promouvoir l'efficacité énergétique. Nous sommes heureux de soutenir ces projets de réseaux intelligents et saluons Ressources naturelles Canada pour son appui indéfectible. »

Jim Sanders

Premier vice-président, Opérations, Enbridge Gas Inc.

Système Power.House hybride : Minimiser les GES et maximiser les avantages des réseaux



Le réseau énergétique transactif : favoriser des services marchands intégrés en utilisant des chaînes de blocs

Alectra Utilities Corporation



Programme des réseaux intelligents

