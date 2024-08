OTTAWA, ON, le 16 août 2024 /CNW/ - Être à jour dans les vaccinations recommandées permet de réduire le risque de maladie grave, de maintenir les communautés en bonne santé et de réduire le fardeau qui pèse sur notre système de soins de santé. Partout au Canada, des initiatives communautaires fournissent des informations crédibles sur la vaccination et contribuent à élargir l'accès à la vaccination dans les communautés confrontées à des inégalités sociales et structurelles.

Aujourd'hui, l'honorable Mark Holland, ministre de la Santé, a annoncé un investissement de plus de 7,6 millions de dollars par le biais du Fonds de partenariat d'immunisation (FPI) pour 31 projets au cours des deux prochaines années. Ces projets utiliseront des approches innovantes pour accroître l'utilisation des vaccins et la confiance dans les communautés confrontées à des obstacles à la vaccination, en mettant particulièrement l'accent sur la vaccination de routine tout au long de la vie d'une personne.

Le FPI continue d'afficher des résultats clairs. En 2023-2024, 55 projets ont offert plus de 2 600 occasions de vaccination, ce qui a permis à plus de 17 500 personnes de recevoir un vaccin contre le COVID-19, la grippe saisonnière ou d'autres maladies. Les projets menés dans l'ensemble du pays ont également permis de développer et de partager plus de 400 types uniques de ressources, d'activités et de services de vaccination fondés sur des données probantes, accessibles et culturellement sûrs. Plus de 54 000 personnes ont eu accès à ces activités et services en personne.

Le FPI est le premier et le seul programme fédéral de subventions et de contributions conçu pour accroître la communication sur la vaccination fondée sur des données probantes, pour soutenir l'éducation à la vaccination au niveau communautaire et pour renforcer les capacités des fournisseurs de soins de santé en tant qu'agents de vaccination. L'objectif du FPI est d'identifier et d'aider à combler les lacunes dans l'acceptation et l'adoption des vaccins, tout en donnant aux Canadiennes et aux Canadiens les moyens de prendre des décisions éclairées en matière de vaccination, en particulier dans les communautés où les lacunes dans la couverture vaccinale persistent.

Citations

« Les initiatives communautaires sont essentielles pour partager des informations crédibles sur les vaccins et promouvoir l'importance des vaccinations de routine. En favorisant un dialogue ouvert et en s'attaquant aux obstacles aux soins, nous pouvons accroître la confiance dans les vaccins et améliorer leur prise en charge. Ces actions permettront non seulement d'obtenir de meilleurs résultats en matière de santé pour la population canadienne, mais aussi de renforcer la santé de nos communautés. »

L'honorable Mark Holland

Ministre de la Santé

« Comme nous l'avons vu récemment avec l'augmentation des cas de rougeole, des taux élevés de vaccination sont cruciaux pour prévenir la propagation et les épidémies de maladies infectieuses graves et potentiellement mortelles au Canada. Les organismes communautaires se sont révélés inestimables pour atteindre les communautés confrontées à des inégalités sociales et structurelles et pour surmonter les obstacles à la vaccination. Les 31 projets annoncés aujourd'hui joueront un rôle essentiel dans la promotion de la vaccination et la protection de la santé publique. »

Dre Theresa Tam, Administratrice en chef de la santé publique du Canada

Agence de la santé publique du Canada

Faits en bref

Lancé en 2016, le FPI est un élément essentiel des initiatives de l'Agence de la santé publique du Canada en matière de vaccination. Les projets du FPI ont pu identifier et aider à combler les lacunes en matière d'acceptation des vaccins, tout en donnant aux résidents du Canada les moyens de prendre des décisions éclairées en matière de vaccination.

en matière de vaccination. Les projets du FPI ont pu identifier et aider à combler les lacunes en matière d'acceptation des vaccins, tout en donnant aux résidents du les moyens de prendre des décisions éclairées en matière de vaccination. Les raisons de l'hésitation vaccinale sont complexes et peuvent inclure un certain nombre de facteurs qui se recoupent, tels que des préoccupations concernant la sécurité des vaccins, des expériences de stigmatisation et de méfiance, la croyance en la désinformation, ainsi que des obstacles logistiques, financiers et autres à la vaccination.

Le FPI a initialement investi environ 4 millions de dollars par an, pendant cinq ans (2016-2021), par l'entremise du Budget de 2016. Dans le cadre des efforts de vaccination du Canada contre la COVID-19, le gouvernement du Canada a investi 54 millions de dollars supplémentaires sur trois ans (2020-2023) pour des projets communautaires visant à soutenir l'acceptation et l'adoption du vaccin contre la COVID-19.

contre la COVID-19, le gouvernement du a investi 54 millions de dollars supplémentaires sur trois ans (2020-2023) pour des projets communautaires visant à soutenir l'acceptation et l'adoption du vaccin contre la COVID-19. Les projets annoncés aujourd'hui sont les résultats de l'appel de demandes d'octobre 2023. Ils sont financés au titre d'un investissement supplémentaire de 20 millions de dollars, sur trois ans jusqu'en 2026, afin de poursuivre la promotion, l'éducation et la sensibilisation à l'importance de la vaccination tout au long de la vie. Les projets contribuent à développer la connaissance des vaccins, à renforcer la confiance dans les vaccins et à réduire les obstacles à la vaccination, en particulier parmi les populations prioritaires.

Liens connexes

Fonds de partenariat d'immunisation

Vaccins et immunisation

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Personnes-ressources : Matthew Kronberg, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Mark Holland, Ministre de la Santé, 343-552-5654; Renseignements au public: 613-957-2991, 1-866-225-0709; Relations aux médias : Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected]