Des professionnels partagent leurs trucs et conseils dans le nouveau balado « Parole d'experts » présenté par Beneva

QUÉBEC, le 18 janv. 2024 /CNW/ - Beneva présente son nouveau balado « Parole d'experts », une production destinée aux experts en assurance et aux partenaires de Beneva. Grâce à son ton et à son contenu original, il pourra certainement attirer les gens curieux et intéressés par le monde des affaires, qui ont envie d'obtenir des trucs et conseils en lien avec l'assurance et des services financiers et s'en inspirer tant dans leur vie personnelle que professionnelle.

Au cours de la série de sept épisodes, des conseillers financiers, des experts en assurance collective, des entrepreneurs et des employés de Beneva font profiter l'auditoire de leur expertise sur différents sujets, par exemple : les façons pour les conseillers financiers d'accompagner leurs clients dans une période d'inflation, ou encore comment prioriser la santé et le bien-être dans une organisation. Un épisode portera sur la bonne gestion d'un immeuble à revenus dans le but de limiter les réclamations. Un autre expliquera comment les conseillers financiers peuvent favoriser le maintien de l'assurance vie lorsqu'un client souhaite réduire ses dépenses.

« C'est à la fois intéressant et agréable d'écouter des experts qui viennent échanger afin de démocratiser et vulgariser des sujets qui peuvent parfois être complexes. Chez Beneva, nous souhaitons humaniser et simplifier l'assurance. Nos clients, nos partenaires et nos employés sont bien placés pour le faire! C'est un balado humain, coloré et sympathique à l'image de l'entreprise, qui profitera à nos clients et partenaires ainsi qu'au grand public, » a déclaré Louis-Philippe Roux, vice-président marketing et commercialisation chez Beneva.

Certains épisodes sont présentés en français et d'autres en anglais. Pour les écouter, rendez-vous sur notre site web, ou sur une de ces plateformes Spotify / Apple Podcasts / Youtube.

Née du regroupement de La Capitale et de SSQ Assurance, Beneva est la plus grande mutuelle d'assurance au Canada avec plus de 3,5 millions de membres et de clients.

