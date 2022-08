BEIJING, 29 août 2022 /CNW/ - Aimeriez-vous comprendre le développement de la Chine au cours de la dernière décennie? En août 2022, CGTN et le Centre de programmation des langues européennes et latino-américaines de CMG offriront au public mondial une série de productions axées sur la « Chine dans cette nouvelle ère » sur des plateformes multilingues.

Les programmes révèlent une image claire de la Chine authentique, guidant les téléspectateurs au cours d'une décennie de développement et de changement, de la voie du développement du pays et de sa culture diversifiée et inclusive.

Des productions originales qui vous rapprochent de la Chine dans cette nouvelle ère. Une série de programmes axés sur « la Chine dans cette nouvelle ère » sont annoncés à Beijing. /CGTN. (PRNewsfoto/CGTN)

Voici un aperçu de certains faits saillants.

Everyone Matters: China in A Decade

Pour saisir les changements que le peuple chinois a connus au cours des 10 dernières années, « China in A Decade » explore la transformation de la Chine dans de nombreux domaines, allant du développement de haute qualité à la gouvernance, en passant par l'établissement d'une base culturelle et en créant une prospérité partagée à l'échelle mondiale.

Grâce à 36 histoires racontées par des personnes ordinaires, le programme révèle l'importance de chacun en Chine, où tout le monde est important, et démontre que des miracles peuvent se produire grâce à leurs contributions.

La Chine dans une perspective mondiale

À quoi ressemble la Chine d'un point de vue global? CGTN présente une variété d'émissions conçues pour donner aux téléspectateurs du monde entier un meilleur aperçu des réalités de la vie au pays.

« My Account on China » et « On the Move » offrent tous les deux au public étranger des récits authentiques pour comprendre les changements et le développement de la Chine.

L'émission « Latin Youth in Rural China » évoque le voyage de trois jeunes latino-américains qui se rendent dans la province du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine, pour étudier le modèle de développement rural du pays. L'ambassadeur d'Argentine en Chine s'est également joint au voyage et a fait part de ses réflexions sur la revitalisation rurale de la Chine dans son journal.

« The China Path: A Panoramic Decding » donne aux téléspectateurs une image complète de la Chine grâce aux idées des leaders et des penseurs mondiaux sur la gouvernance du pays.

« Classic Quotes by Xi Jinping » offre une toute nouvelle voie en cinq langues pour découvrir les histoires qui se cachent derrière les classiques et discuter du fondement culturel du peuple chinois, afin d'aider les téléspectateurs à comprendre comment la sagesse chinoise contribue à la gouvernance de la nation en évolution.

De la pauvreté à la prospérité : La voie chinoise vers la modernisation

Dans le cadre d'un éventail de programmes, CGTN cherche à expliquer comment la Chine a éliminé l'extrême pauvreté et poursuivi sa voie vers la modernisation.

Des métropoles en pleine effervescence aux villages éloignés, les progrès et les défis sur la voie vers la modernisation de la Chine n'ont jamais cessé. « Modernization for 1.4 Billion » examine le processus et les caractéristiques de la voie unique de la Chine vers la modernisation et rassemble des experts mondiaux pour discuter de son importance internationale.

Le documentaire « The Road to Common Prosperity » de Robert Lawrence Kuhn présente les transformations en Chine sous différents angles.

La série de 12 épisodes « China by Numbers » s'appuie sur des statistiques et utilise les chiffres pour présenter les transformations de la Chine sous divers angles, notamment en matière d'économie, de lutte contre la pauvreté, d'infrastructures, d'éducation, de science et de technologie, de culture et de sports.

Diversité et inclusion : La beauté de la culture chinoise

Un certain nombre de nouvelles émissions plongeront dans la culture et l'histoire de la Chine. Celles-ci abordent le rôle vital des échanges culturels dans l'apprentissage mutuel et le respect entre les nations.

« The Vibe » offre une perspective rafraîchissante des échanges culturels entre la Chine et le reste du monde.

« Foodwise » et « Why We Love Dunhuang » dévoilent la tapisserie culturelle dynamique de la Chine et font découvrir aux téléspectateurs l'essence de la culture chinoise.

« The Song, Painted » décode l'esthétique chinoise traditionnelle à travers les modes de vie représentés dans les peintures de la dynastie Song à l'aide de la technologie de l'art virtuel, tandis que « Inheritors » met en lumière le riche patrimoine culturel immatériel de la Chine et les récits qui le sous-tendent.

CGTN a également dévoilé « China Box », un produit vidéo interactif qui sera disponible en octobre. China Box offre une nouvelle expérience de visionnement de vidéos en créant un monde virtuel où les utilisateurs peuvent choisir les avatars qu'ils aiment et regarder des milliers de vidéos.

Festival du documentaire chinois 2022 en Afrique

CGTN a lancé la projection mondiale du Festival du documentaire chinois 2022 en Afrique; il s'agit de la première fois que le festival propose un événement spécial pour une région spécifique, en présence des ambassadeurs en Chine du Bénin, du Cameroun, du Gabon, du Sénégal, de la Tanzanie et du Zimbabwe.

Trente radiodiffuseurs et institutions de 20 pays africains se joindront au festival pour projeter des reportages destinés au public africain.

Depuis le lancement du Festival du documentaire chinois en juin 2022, plus de 50 documentaires produits par CGTN ont été projetés ou diffusés en continu pour un public mondial. Ceux-ci comprennent des productions primées en anglais, en français, en espagnol, en arabe et en russe.

