Des problèmes d'allocation des doses de vaccins vers les pharmacies communautaires auront un impact sur le devancement des deuxièmes doses

MONTRÉAL, le 4 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec a annoncé hier les modalités pour le devancement de la deuxième dose du vaccin contre la COVID-19. Ainsi, le délai entre les deux doses passe de 16 à 8 semaines, ce qui devrait contribuer à devancer le moment où la population du Québec sera considérée comme étant adéquatement vaccinée. L'Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP) tient toutefois à préciser que les pharmaciens pourront devancer l'administration des secondes doses seulement si la quantité de vaccins acheminée en pharmacie par le gouvernement le leur permet.

Des plages horaires pour la deuxième dose s'ouvriront donc progressivement, selon le calendrier établi par le gouvernement, pour les patients ayant reçu leur première dose en pharmacie par le biais de la plateforme Clic Santé. Cependant, l'incertitude actuelle entourant l'allocation des doses en pharmacie aura inévitablement un impact sur la capacité des pharmaciens à ouvrir rapidement la quantité nécessaire de plages horaires pour les patients vaccinés en pharmacie pour une première dose qui désireraient devancer leur deuxième dose.

« Depuis le début de la pandémie, le réseau des pharmacies communautaires a administré plus de 600 000 doses de vaccins contre la COVID-19, contribuant ainsi activement à cet effort historique de vaccination. Pourtant, avec une capacité de vaccination de 500 000 doses par mois, notre réseau aurait certes eu l'occasion d'en faire plus pour l'administration des premières doses. Le manque de prévisibilité des livraisons, combiné à des quantités insuffisantes de vaccins livrés dans nos pharmacies, nous a empêchés d'atteindre notre plein potentiel. Ces deux facteurs, s'ils ne sont pas rapidement réglés, auront un impact important pour l'administration de la seconde dose en pharmacie. Nous sollicitons la compréhension des patients sur le délai d'administration de la deuxième dose. Nous espérons toutefois que ce problème sera derrière nous d'ici la fin juin, » a déclaré Benoit Morin, président de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires.

Marche à suivre pour le devancement de la deuxième dose

Le devancement des rendez-vous se fait par Clic Santé et non en appelant à la pharmacie. Au fur et à mesure que les vaccins seront rendus disponibles par le gouvernement et distribués en pharmacie, les pharmacies communautaires multiplieront leur effort de vaccination de la deuxième dose. Afin de s'assurer que l'expérience de prise de rendez-vous en pharmacie communautaire soit optimale, voici les informations essentielles à considérer avant d'entreprendre toute démarche :

Prenez rendez-vous à partir du site de Clic Santé (accessible entre autres par le biais du site web du gouvernement Québec.ca/vaccinCOVID). Au besoin, consultez régulièrement le site pour vérifier si de nouvelles plages de rendez-vous ont été ajoutées pour votre site de vaccination. La vaccination n'est pas ouverte à toute la population immédiatement. Les personnes visées sont identifiées par le gouvernement du Québec en fonction du niveau de risque que présente la COVID-19 pour leur santé. Assurez-vous de correspondre au groupe ciblé par le gouvernement, car le devancement des doses se fera par catégorie d'âge, sauf pour les personnes fortement immunosupprimées ou qui sont dialysées. Nous vous invitons à demeurer attentifs aux annonces du gouvernement du Québec à ce sujet sur (Québec.ca/vaccinCOVID).

L'Association québécoise des pharmaciens propriétaires invite les Québécois à visiter sa page Facebook (@Association québécoise des pharmaciens propriétaires), son site Web (www.monpharmacien.ca), mais surtout celui du gouvernement du Québec (Québec.ca/vaccinCOVID) pour connaître tous les détails sur la vaccination contre la COVID-19 en pharmacie.

L'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, constituée en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels, est la seule association qui représente les pharmaciens propriétaires du Québec auprès des organismes officiels et du gouvernement. Elle regroupe les 2040 pharmaciens propriétaires des 1900 pharmacies du Québec, qu'ils soient affiliés ou non à une chaîne ou à une bannière commerciale. Employant près de 49 000 personnes partout au Québec, la pharmacie communautaire constitue l'un des plus importants employeurs privés du Québec. Plus d'un million de consultations sont effectuées en pharmacie chaque semaine, ce qui fait du pharmacien l'un des professionnels de la santé les plus disponibles et appréciés au Québec.

