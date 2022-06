La protection est assurée par la souscription de rentes sans rachat

TORONTO, le 17 juin 2022 /CNW/ - Les prestations de retraite ont été entièrement garanties pour les 7 114 membres de la section locale 1005 des Métallos à Hamilton. L'administrateur du régime, LifeWorks (Canada) Ltd., a acheté des contrats de rente sans rachat auprès de deux compagnies d'assurance, pour une valeur de 1 331 milliard de dollars. Cet accord garantit que tous les participants au régime continueront à recevoir leurs prestations complètes sans interruption.

« Il s'agit d'une excellente nouvelle pour les participants et les bénéficiaires du régime, et je tiens à féliciter toutes les personnes concernées pour avoir travaillé en collaboration afin de garantir les prestations du régime et d'assurer une transition sans heurts », a déclaré Caroline Blouin, vice-présidente directrice des régimes de retraite de l'ARSF. « Une bonne administration des régimes de retraite renforce la confiance dans la capacité des régimes de retraite à soutenir les personnes et les familles jusqu'à leurs années de retraite. »

En 2017, la Commission des services financiers de l'Ontario (CSFO) a nommé Morneau Shepell Ltd. (maintenant LifeWorks), comme administrateur de régime pour superviser les cinq anciens régimes de retraite à prestations déterminées en cours de Stelco, à la suite du plan de restructuration de Stelco en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC) en 2016.

L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) travaille avec LifeWorks depuis juin 2019, date à laquelle la CSFO a été dissoute.

Sur les cinq régimes de retraite à prestations déterminées de Stelco, c'est le deuxième régime qui a souscrit des rentes pour garantir les prestations des participants. Les trois régimes restants visent le même résultat.

Les contrats de rente achetés sont des investissements du régime et ils seront convertis en contrats de rente rachetés lorsque le régime sera finalement liquidé par l'ARSF.

L'ARSF continue de travailler au nom de tous les intervenants, y compris les consommateurs et les participants des régimes de retraite, pour assurer la sécurité financière, l'équité et le choix pour tous.

