TORONTO, le 16 mai 2022 /CNW/ - Élections Ontario recrute des membres du personnel électoral pour travailler pendant l'élection. Tous les postes sont rémunérés et comprennent une formation.

Les Ontariens et les Ontariennes peuvent postuler dès maintenant et jusqu'au 31 mai en cliquant sur emplois.elections.on.ca. Des possibilités de travail sont offertes dès le 19 mai dans les bureaux de vote par anticipation.

Les postes nécessiteront l'utilisation d'outils papier ou technologiques.

Les personnes âgées d'au moins 16 ans et possédant un numéro d'assurance sociale peuvent travailler comme préposés à l'accueil.

Pour travailler comme scrutateurs préposés aux tabulatrices, il faut :

avoir au moins 16 ans

avoir la citoyenneté canadienne

avoir légalement le droit de travailler au Canada

résider en Ontario

Pour travailler comme membres du personnel électoral, il faut :

avoir au moins 18 ans

avoir la citoyenneté canadienne

avoir légalement le droit de travailler au Canada

résider en Ontario

Les membres du personnel électoral et les agents réviseurs d'Élections Ontario qui travaillent dans des établissements de soins de longue durée ou des hôpitaux doivent être entièrement vaccinés contre la COVID-19, conformément aux exigences du gouvernement de l'Ontario.

Élections Ontario est l'organisme apolitique chargé de la tenue des élections provinciales, des élections partielles et des référendums. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur elections.on.ca/fr ou composez le 1 888 668-8683 (ATS : 1 888 292-2312).

Also available in English

SOURCE Elections Ontario

Renseignements: Élections Ontario - Médias, [email protected],1 866 252-2152