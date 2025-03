TORONTO, le 26 mars 2025 /CNW/ - La Banque CIBC a lancé aujourd'hui, son premier indice Ambitions annuel, un rapport approfondi explorant les objectifs des Canadiens, petits ou grands, dans tous les domaines de la vie.

« À la Banque CIBC, nous croyons qu'il est essentiel de comprendre les ambitions des Canadiens pour réaliser notre objectif de contribuer à la réalisation de nos ambitions », a déclaré Stephen Forbes, vice-président à la direction, Raison d'être, Marque et Affaires générales, Banque CIBC.. « L'indice Ambitions CIBC met non seulement en lumière les objectifs qui comptent le plus pour les Canadiens de tous les âges et de toutes les régions, mais il renforce également notre engagement à les soutenir dans leur parcours vers l'atteinte de ces objectifs. »

Chaque année, l'Indice Ambitions CIBC fera le suivi des objectifs et des ambitions des Canadiens, des progrès qu'ils ont réalisés et de ce qui les retient. L'indice permet de bien voir ce qui compte le plus pour les Canadiens et où leurs efforts sont axés à différentes étapes de la vie. Bien que l'argent et les finances jouent un rôle dans la réalisation des objectifs, le présent rapport explore tous les aspects des ambitions des Canadiens, comme la santé et le bien-être, les relations personnelles, les voyages, les loisirs, les passions, les études et l'apprentissage, le perfectionnement professionnel, l'impact social et la durabilité de l'environnement.

Ces dernières années, les Canadiens ont dû composer avec une instabilité économique et géopolitique persistante. Toutefois, malgré l'incertitude persistante, à l'approche du quart de siècle, les Canadiens ont des réflexions positives sur leurs ambitions et leurs efforts pour les réaliser. En fait, 78 % des Canadiens disent que leurs ambitions ont gagné en importance compte tenu des défis économiques actuels.

Voici les principaux points à retenir du premier rapport :

Points en commun : D'un océan à l'autre et d'une génération à l'autre, les Canadiens ont de nombreuses ambitions communes , et les domaines de la santé et du bien-être ( 57 % ), de la stabilité et de la croissance financières ( 54 % ) et des relations personnelles avec la famille et les amis ( 49 % ) arrivent en tête de liste à l'échelle nationale. Cela démontre une approche équilibrée qui combine les ambitions pratiques et les idées les plus personnelles et significatives.

D'un océan à l'autre et d'une génération à l'autre, , et les domaines de la santé et du bien-être ( ), de la stabilité et de la croissance financières ( ) et des relations personnelles avec la famille et les amis ( ) arrivent en tête de liste à l'échelle nationale. Cela démontre une approche équilibrée qui combine les ambitions pratiques et les idées les plus personnelles et significatives. Avancer avec une raison d'être : Malgré l'incertitude, les Canadiens font des progrès. 68 % ont réalisé des progrès par rapport à leurs ambitions au cours de la dernière année et trois Canadiens sur quatre sont satisfaits de leur progression. Toutefois, la quête de résultats plus rapides est palpable, car 58 % d'entre eux ne sont que plutôt satisfaits des progrès réalisés. 61 % sont optimistes quant à plus de réalisations l'an prochain.

Malgré l'incertitude, les Canadiens font des progrès. et trois Canadiens sur quatre sont satisfaits de leur progression. Toutefois, la quête de résultats plus rapides est palpable, car d'entre eux ne sont que plutôt satisfaits des progrès réalisés. sont optimistes quant à plus de réalisations l'an prochain. Le point de vue des Canadiens sur le bien-être évolue : Les Canadiens accordent la priorité à leur bien-être personnel et à l'équilibre entre le travail et la vie personnelle plutôt qu'à leur engagement envers l'avancement professionnel. 91 % des Canadiens déclarent qu'un mode de vie équilibré est essentiel au bonheur, tandis que moins de la moitié ( 49 %) d'entre eux manifestent un engagement envers l'avancement professionnel. 91 % disent aussi que le maintien d'un mode de vie sain est essentiel à leur bien-être global, et 85 % accordent la priorité à leur santé physique et participent régulièrement à des activités physiques.

Les Canadiens et à l'équilibre entre le travail et la vie personnelle plutôt qu'à leur engagement envers l'avancement professionnel. des Canadiens déclarent qu'un mode de vie équilibré est essentiel au bonheur, tandis que moins de la moitié ( d'entre eux manifestent un engagement envers l'avancement professionnel. disent aussi que le maintien d'un mode de vie sain est essentiel à leur bien-être global, et accordent la priorité à leur santé physique et participent régulièrement à des activités physiques. Fêtez votre réussite : Ceux qui planifient, examinent et célèbrent leur parcours sont plus susceptibles de faire progresser leurs ambitions, mais beaucoup ne font pas ces choses. Au moins une fois par trimestre, seulement 35 % des Canadiens établissent des objectifs, seulement 40 % examinent leurs progrès et seulement 29 % célèbrent les étapes importantes.

Le premier indice Ambitions CIBC est une ressource essentielle pour comprendre les ambitions des Canadiens. Ce rapport met non seulement en lumière nos points communs, mais il illustre également nos différences uniques. Au cours des prochaines années, il contribuera à révéler le paysage en évolution et les principales tendances qui définissent nos ambitions. Alors que la Banque CIBC continue de soutenir les Canadiens dans la poursuite de leurs objectifs, nous demeurons déterminés à leur donner les outils, les ressources et les conseils nécessaires pour s'orienter dans leur parcours financier.

Vous trouverez l'indice Ambitions CIBC complet à thoughtleadership.cibc.com/ambitionsindex

Les résultats sont tirés d'un sondage Ipsos réalisé du 10 au 17 octobre 2024 pour le compte de la Banque CIBC. Pour ce sondage, un échantillon de 2 500 Canadiens âgés de 18 ans et plus a été interrogé. L'échantillon provient du panel d'Ipsos. Une pondération a été utilisée pour équilibrer les données démographiques pour que la composition de l'échantillon reflète celle de la population adulte selon les données du recensement et pour fournir des résultats destinés à se rapprocher de l'univers de l'échantillon. La précision des sondages Ipsos est mesurée à l'aide d'un intervalle de crédibilité. Dans le cas présent, les résultats sont considérés comme précis à + 2,4 points de pourcentage, 19 fois sur 20, comparativement à ce qu'ils auraient été si tous les Canadiens avaient été sondés. L'intervalle de crédibilité sera plus important parmi les sous-ensembles de la population.

Remarque : Ipsos a réalisé un sondage de validation en février 2025 pour le compte de la Banque CIBC afin de vérifier les résultats de l'étude originale dans un contexte de changements économiques et géopolitiques récents. Le sondage a été mené auprès de 1 000 adultes canadiens (de 18 ans et plus) du 13 au 18 février 2025, à l'aide d'un échantillon provenant du panel d'Ipsos. Une pondération des données démographiques a été appliquée pour garantir que l'échantillon représente avec exactitude la population adulte selon les données du recensement.

