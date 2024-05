Des plantes indigènes faciles à cultiver qui attirent les regards - et les pollinisateurs - arrivent en magasin

Les plantes indigènes arrivent ces jours-ci dans certains centres de jardinage Loblaw, dont des Maxi et Provigo, au Québec et en Ontario.

MONTRÉAL, le 15 mai 2024 /CNW/ - Cultiver des plantes indigènes est une façon importante d'aider à fournir alimentation et habitat aux espèces. Mais ce n'est pas tout! Les plantes indigènes ont évolué en même temps que les conditions locales, elles sont donc plus faciles à cultiver et à conserver en santé en plus d'être attirantes pour les pollinisateurs (et d'embellir le voisinage).

L’une des plantes indigènes disponibles dans les centres de jardinage (Groupe CNW/Fonds mondial pour la nature (WWF-Canada)) Une variété des plantes indigènes disponibles dans les centres de jardinage (Groupe CNW/Fonds mondial pour la nature (WWF-Canada))

Ce printemps, les jardinier.ère.s qui désirent donner un coup de main à la nature peuvent se procurer ces plantes dans 133 centres de jardinage sélectionnés à travers le Québec et l'Ontario, grâce au programme de plantes indigènes du Fonds mondial pour la nature (WWF-Canada), généreusement soutenu par Les Compagnies Loblaw Limitée (Loblaw).

Les jardinier.ère.s sont aussi invité.e.s à accéder à des ressources gratuites sur les plantes indigènes en s'inscrivant au programme re:cultiver du WWF-Canada.

De plus, des expert.e.s du jardinage et de la conservation du WWF-Canada seront disponibles dans certains centres de jardinage au Québec et en Ontario pour discuter avec les jardinier.ère.s des avantages de cultiver des plantes indigènes. Voici les coordonnées pour les trouver :

Montréal : Provigo Montréal Rachel, 2925, rue Rachel E., le 25 mai, de 10 h 30 à 13 h 30

Ottawa : Loblaws Baseline Road, 1980, Baseline Rd., le 25 mai, de 10 h 30 à 13 h 30

Les plantes indigènes sont bien adaptées aux conditions locales et ont de profondes relations avec d'autres plantes et espèces indigènes d'une région. En choisissant des plantes indigènes dotées d'une étiquette portant le logo du Panda du WWF, les gens ont la garantie que leurs plantes sont :

Indigènes à l'écorégion.

Approvisionnées à partir d'une population sauvage d'origine identifiable.

Cultivées à partir de semences récoltées de façon éthique.

Génétiquement diversifiées (non obtenues à partir de clones).

Des plantes de type sauvage (aucun cultivar ni nativar).

Cultivées sans néonicotinoïde ni glyphosate; et l'utilisation d'autres pesticides est limitée.

Essentielles à un écosystème en santé, les plantes indigènes sont la référence absolue pour attirer des pollinisateurs et restaurer des habitats pour les espèces. Elles soutiennent une grande diversité d'insectes, d'oiseaux et de mammifères, ainsi que l'écosystème des sols sains et de l'eau propre. Elles sont aussi robustes et demandent peu d'entretien (comme presque toutes les vivaces), alors elles sont parfaites pour élaborer des magnifiques jardins toutes saisons idéaux pour soutenir les espèces à l'année, tout en étant plus résilientes aux dérèglements climatiques.

Les résident.e.s de la grande région de Toronto pourront voir un mur vivant réalisé par la muraliste torontoise Julia Prajza et soulignant le rôle essentiel des plantes indigènes pour les espèces, qui sera exposé successivement dans trois centres de jardinage :

Etobicoke, Ont. - Loblaws Humbercrest (3671, Dundas West ) du 16 au 19 mai

- Loblaws Humbercrest (3671, ) du 16 au 19 mai Guelph, Ont. - Zehrs Eramosa (297, Eramosa Rd.) du 23 au 26 mai

- Zehrs Eramosa (297, Eramosa Rd.) du 23 au 26 mai Waterloo, Ont. - Zehrs Beechwood (450, Erb West ) du 30 mai au 2 juin

Jarmila Becka Lee, spécialiste en Action communautaire, Restauration et régénération au WWF-Canada, affirme :

« Les gens de nos communautés cherchent de plus en plus des manières d'aider les espèces et de se connecter à la nature en profitant de leurs espaces extérieurs. Nous avons le plaisir de les aider en travaillant avec des producteur.rice.s locaux.ales pour approvisionner les centres de jardinage des enseignes Loblaw en cette cinquième années consécutive. Que vous plantiez dans une cour arrière ou dans des contenants sur un balcon, un patio ou une terrasse sur le toit, chacune de ces plantes peut avoir un effet positif sur les abeilles, les papillons et les autres espèces en ajoutant plus d'habitats de valeur dans la région où vous vivez. »

Alain Brandon, vice-président, Développement durable, initiatives sociales et relations gouvernementales pour Les Compagnies Loblaw Limitée, affirme :

« Le Programme des plantes indigènes est une façon qu'a Loblaw d'aider à avoir des effets positifs directement dans les communautés où nous avons des activités. Quand les consommateur.rice.s choisissent d'incorporer des plantes indigènes dans leur cour et leur jardin, ce n'est pas qu'un simple embellissement de la communauté, c'est aussi un ajout à l'écosystème local. Nous avons le plaisir de nous associer au WWF-Canada pour cette initiative importante et d'autres similaires, parce que les petites actions peuvent mener à des changements significatifs. »

Les jardinier.ère.s sont invité.e.s à se joindre au programme re:cultiver du WWF-Canada

Tout le monde au pays peut aider à restaurer les habitats pour les espèces en plantant des espèces indigènes dans sa cour, son jardin en pots ou un espace communautaire. En se joignant à re:cultiver, la plateforme participative en ligne du WWF-Canada pour la culture des plantes indigènes et le suivi de l'effet collectif des utilisateur.rice.s sur la biodiversité et le climat, les jardinier.ère.s peuvent accéder à des conseils d'expert.e.s pour les aider à maitriser les techniques nécessaires à la plantation, la culture et le soin des jardins de plantes indigènes.

Pour en savoir plus :

Carte indiquant dans quels centres de jardinage trouver des plantes indigènes en 2024

Liste des espèces de plantes disponibles dans le sud du Québec et l'est de l'Ontario

Liste des espèces de plantes disponibles dans le sud de l'Ontario

