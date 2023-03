OTTAWA, ON, le 9 mars 2023 /CNW/ - La nature est au cœur de l'identité canadienne. C'est en partie ce qui motive l'engagement du Canada à poursuivre sur la lancée de la 15e Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique (COP15). En décembre, le monde entier s'est réuni et a conclu un accord historique pour lutter contre l'appauvrissement critique de la biodiversité, car la protection de la nature n'a jamais été aussi importante.

Aujourd'hui, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Steven Guilbeault, a annoncé que le gouvernement du Canada investira 2,32 millions de dollars dans trois projets qui contribueront au riche réseau d'aires protégées et conservées du Canada.

Les montants associés aux projets sont les suivants.

Un montant de 1,4 million de dollars sera versé sur quatre ans au centre d'interprétation de la nature du cap Jourimain pour améliorer l'expérience des visiteurs et la conservation de la nature à la réserve nationale de faune du Cap-Jourimain au Nouveau-Brunswick. Ce projet permettra d'actualiser les programmes d'interprétation de manière à mieux intégrer l'histoire et le savoir des Autochtones et de protéger les habitats du Pluvier siffleur (en voie de disparition) et de l'Hirondelle de rivage (menacée) ainsi que d'autres habitats côtiers, humides et forestiers dans la réserve. Il soutiendra aussi de nouvelles activités visant à démontrer l'incidence des changements climatiques et à fournir aux visiteurs des renseignements sur la façon de les atténuer, tout en montrant que la nature fait partie de la solution.



Le centre fait aussi d'importantes mises à niveau de ses infrastructures et poursuit ses efforts en vue de réduire son empreinte écologique, en utilisant des approches novatrices pour minimiser la consommation d'eau et en explorant de nouvelles sources d'énergie naturelles pour s'affranchir du réseau.





sera versé sur quatre ans au centre d'interprétation de la nature du cap Jourimain pour améliorer l'expérience des visiteurs et la conservation de la nature à la réserve nationale de faune du Cap-Jourimain au Nouveau-Brunswick. Ce projet permettra d'actualiser les programmes d'interprétation de manière à mieux intégrer l'histoire et le savoir des Autochtones et de protéger les habitats du Pluvier siffleur (en voie de disparition) et de l'Hirondelle de rivage (menacée) ainsi que d'autres habitats côtiers, humides et forestiers dans la réserve. Il soutiendra aussi de nouvelles activités visant à démontrer l'incidence des changements climatiques et à fournir aux visiteurs des renseignements sur la façon de les atténuer, tout en montrant que la nature fait partie de la solution. Le centre fait aussi d'importantes mises à niveau de ses infrastructures et poursuit ses efforts en vue de réduire son empreinte écologique, en utilisant des approches novatrices pour minimiser la consommation d'eau et en explorant de nouvelles sources d'énergie naturelles pour s'affranchir du réseau. Un montant de 690 000 dollars sera versé sur trois ans à Conservation de la nature Canada (CNC) pour explorer de nouvelles voies pour la création et la délimitation d'aires protégées et conservées à Terre-Neuve-et- Labrador . CNC travaillera avec des partenaires autochtones et provinciaux pour appuyer l'élaboration de politiques qui permettront de répertorier et de renforcer les protections pour les milieux humides d'importance provinciale, de reconnaître des aires de conservation municipales comme d'autres mesures de conservation efficaces par zone, et d'examiner et de documenter les milieux humides d'importance culturelle.





sera versé sur trois ans à Conservation de la nature Canada (CNC) pour explorer de nouvelles voies pour la création et la délimitation d'aires protégées et conservées à Terre-Neuve-et- . CNC travaillera avec des partenaires autochtones et provinciaux pour appuyer l'élaboration de politiques qui permettront de répertorier et de renforcer les protections pour les milieux humides d'importance provinciale, de reconnaître des aires de conservation municipales comme d'autres mesures de conservation efficaces par zone, et d'examiner et de documenter les milieux humides d'importance culturelle. Un montant de 230 000 dollars sera versé sur trois ans à l'association Friends of Wye Marsh pour élaborer et mettre en œuvre des pratiques plus inclusives afin de faire participer davantage les groupes sous-représentés, d'améliorer l'accès et de faciliter le rapprochement avec la nature dans la réserve nationale de faune du Marais-Wye en Ontario . Les activités se concentreront sur la création d'un environnement plus inclusif pour les communautés sous-représentées, notamment par la formation du personnel, l'ajout de panneaux en langue anishinaabemowin (langue autochtone locale), l'établissement de relations significatives avec les groupes autochtones, communautaires et de jeunes de la localité, et la réfection des sentiers afin d'en accroître l'accessibilité.

Le gouvernement du Canada a à cœur de collaborer avec les gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi qu'avec les peuples autochtones et d'autres partenaires pour faire face à la double crise de la perte de la biodiversité et des changements climatiques, tout en rendant la nature plus accessible pour tous les Canadiens.

Citations

« Nous dépendons grandement de la nature. Notre santé, notre bien-être et, en fin de compte, notre avenir reposent sur la nature. En travaillant avec ses partenaires, le gouvernement du Canada soutient d'importants projets qui améliorent les effets positifs sur la conservation dans tout le pays, tout en aidant davantage de Canadiens à se rapprocher de la nature de manière significative. Lorsque nous prenons le temps d'apprécier la valeur de la nature, il devient d'autant plus évident que nous devons la protéger. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« La Réserve nationale de faune de Cap Jourimain est un territoire d'une beauté unique. Grâce à cet investissement, notre gouvernement investit dans sa protection continue et veille à ce que les familles de Tantramar et de l'ensemble du Nouveau-Brunswick continuent d'avoir accès à la nature. »

- L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

Faits en bref

En 2021, le gouvernement du Canada s'est engagé à consacrer 4,1 milliards de dollars à la protection de la nature, dont une somme de 2,3 milliards de dollars sur cinq ans pour l'initiative du Patrimoine naturel bonifié du Canada, afin de continuer à soutenir les mesures de conservation de la nature dans tout le pays, y compris le leadership autochtone dans les activités de conservation.

Le Canada et les 195 autres membres de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique ont conclu un accord historique pour préserver la nature dans le monde lors de la 15 e Conférence des Parties (COP15) à Montréal.

et les 195 autres membres de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique ont conclu un accord historique pour préserver la nature dans le monde lors de la 15 Conférence des Parties à Montréal. Le Cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal aura pour objectif d'assurer la sauvegarde de la nature dans le monde, de freiner la perte de la biodiversité et d'inverser cette tendance d'ici 2030, et de garder le cap sur le rétablissement de la nature d'ici 2050.

de garder le cap sur le rétablissement de la nature d'ici 2050. Le réseau d'aires protégées et conservées du Canada atténue les effets des changements climatiques en protégeant et en restaurant des écosystèmes pour qu'ils demeurent ou deviennent sains et résilients et en contribuant au rétablissement des espèces en péril. De plus, les forêts et les milieux humides intacts captent et stockent le dioxyde de carbone.

Le Canada s'est engagé à protéger 25 p. 100 des terres, des eaux intérieures et des océans d'ici 2025, et à atteindre 30 p. 100 d'ici 2030.

Liens connexes

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Renseignements: Kaitlin Power, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-230-1557, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]