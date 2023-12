Des partenaires collaborent avec des municipalités canadiennes pour contribuer au réseau national de conservation, soutenir la nature et freiner la perte de biodiversité

GATINEAU, QC, le 18 déc. 2023 /CNW/ - La population canadienne jouit de riches paysages naturels d'un océan à l'autre, et bon nombre de Canadiens profitent de la nature en visitant les parcs municipaux et régionaux des collectivités locales. La conservation de la nature à l'échelle locale est un élément fondamental de nos efforts pour lutter contre la triple crise des changements climatiques, de la pollution et de la perte de biodiversité.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé un investissement de près de 1,1 million de dollars pour soutenir des mesures de conservation locales. Cet investissement reconnaît que les espaces verts locaux contribuent de manière essentielle non seulement à la santé et au bien-être des Canadiens et de l'environnement naturel, mais aussi aux objectifs de conservation nationaux et internationaux.

Nature Canada, Ontario Nature, BC Nature, l'Alliance canadienne des organismes de conservation et la Wildlands League sont les partenaires qui travaillent en collaboration dans le cadre du Programme des aires protégées municipales, et ils continueront d'explorer la possibilité d'ajouter des aires protégées locales au réseau national de conservation du Canada. Plus précisément, les partenaires chercheront à sensibiliser le public quant à l'importance de contribuer à l'objectif de conservation du Canada de 30 p. 100 d'ici 2030, ainsi qu'à la gamme d'outils et de voies disponibles pour la conservation des terres et des eaux au Canada. Dans le cadre de ces travaux, jusqu'à huit municipalités seront désignées et appuyées dans leurs efforts visant à accroître les aires protégées sur leur territoire.

À ce jour, 139 aires protégées et de conservation locales ont été saisies dans la base de données nationale, ce qui représente une superficie combinée de plus de 22 000 hectares ou 220 km2. Cette initiative est particulièrement importante puisque ces aires se trouvent en milieux urbains ou périurbains, où la biodiversité est davantage menacée.

Grâce à la collaboration avec d'autres administrations, le réseau de conservation du Canada continuera son essor, pour le bien de la biodiversité et une meilleure représentation de la variété des paysages canadiens. Les administrations locales peuvent apporter une contribution directe et importante aux objectifs de conservation nationaux et internationaux.

L'avenir repose sur la collaboration entre tous et sur l'action immédiate.

Citations

« Partout au Canada, les collectivités sont agrémentées d'espaces verts naturels, dont bon nombre sont protégés à l'échelle municipale, locale ou régionale. Ce sont des endroits spéciaux qui jouent un rôle important dans la conservation et où les Canadiens tissent des liens entre eux et avec la nature. C'est en collaborant avec des partenaires à tous les échelons et dans tous les secteurs pour accroître le nombre d'aires reconnues que nous nous rapprochons de notre objectif de conserver 30 p. 100 des terres et des eaux d'ici 2030. Nous savons que nous devons en faire plus, et plus rapidement, pour protéger la nature. Chaque effort compte dans le cadre de ce travail extrêmement important. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« L'ampleur de la crise de la biodiversité - qui est la pire extinction depuis celle des dinosaures - exige une approche où tous seront mis à contribution. Pour que nos efforts en vue d'atteindre l'objectif de conserver 30 p. 100 des terres et des eaux du Canada d'ici 2030 aient le plus grand impact possible, les villes et les municipalités devront travailler main dans la main avec les autres ordres de gouvernement pour agir en tant que champions de la nature. Nature Canada est fière de réunir ses partenaires pour collaborer avec les villes et les municipalités dans le cadre d'une mission visant à protéger la nature dans les collectivités canadiennes. »

- Emily McMillan, directrice générale, Nature Canada

« Nous pouvons mobiliser et appuyer les dirigeants communautaires, et apprendre de ces derniers, dans le but de promouvoir des pratiques et des politiques judicieuses qui pourront servir de modèles à d'autres. Dans les paysages fortement développés du sud du Canada, les efforts locaux pour protéger la nature périurbaine constituent une solution clé pour faire face aux crises interreliées de la perte de biodiversité et des changements climatiques. »

- Anne Bell (Ph. D.), directrice, Conservation et éducation, Ontario Nature

« BC Nature est très honorée de participer à cette initiative de collaboration qui permet aux administrations locales de contribuer de façon importante aux objectifs de conservation nationaux et internationaux. Ce projet est une étape importante dans les efforts du Canada pour freiner et renverser la perte de biodiversité et pour lutter contre les changements climatiques, ainsi qu'une occasion parfaite de mettre à profit les formidables connaissances des clubs de BC Nature et la fierté qu'ils ressentent à l'égard de leurs aires naturelles protégées locales. »

- Stewart Guy, directeur général, BC Nature

« Les paysages naturels vitaux et vulnérables au sein des municipalités canadiennes doivent être protégés et gérés au moyen d'efforts de conservation communautaires. Les organismes de conservation aident les municipalités à trouver des solutions climatiques fondées sur la nature grâce à la protection et à la restauration d'habitats riches en biodiversité, à la création d'une connectivité écologique et à la mobilisation des collectivités dans l'intendance des terres protégées. L'Alliance canadienne des organismes de conservation et ses partenaires régionaux, la Land Trust Alliance of British Columbia, l'Ontario Land Trust Alliance et le Réseau de milieux naturels protégés travaillent à faire progresser la conservation des terres au sein des municipalités par l'entremise de leurs organismes membres partout au Canada. »

- Renata Woodward, directrice générale, Alliance canadienne des organismes de conservation

« Je vis dans un secteur écologique névralgique du Canada, soit dans le sud du pays, où il est impératif de cultiver des réseaux naturels, non seulement pour protéger la biodiversité et nos écosystèmes fragiles, mais aussi pour assurer l'avenir de nos enfants. Grâce à ce projet, nous bâtissons un monde où il fait bon vivre en donnant vie à une mosaïque naturelle habilement dessinée, qui comprend des corridors et des activités de restauration et de protection. Ces réseaux sont synonymes d'espoir dans le climat incertain de demain et d'un avenir qui s'harmonise aux forces de la nature. Nous avons le privilège de collaborer avec les dirigeants locaux de Windsor, de Kitchener, de London, de Guelph, de Pickering et d'ailleurs pour bâtir un avenir prometteur. »

- Janet Sumner, directrice générale, Wildlands League

Faits en bref

Le réseau canadien d'aires protégées et de conservation est un élément important qui contribue à l'atténuation des effets des changements climatiques en protégeant et en restaurant des écosystèmes sains et résilients, et en contribuant au rétablissement des espèces en péril. De plus, les forêts et les milieux humides intacts captent et emmagasinent le dioxyde de carbone et peuvent aider à protéger les collectivités contre les effets des changements climatiques.

Une aire protégée ou de conservation doit être saisie dans la Base de données canadienne des aires protégées et de conservation pour contribuer à l'objectif de conserver 30 p. 100 des terres et des eaux du Canada d'ici 2030.

d'ici 2030. Dans l'ensemble du pays, les partenaires provinciaux et territoriaux collaborent avec les administrations municipales et régionales, ainsi qu'avec les peuples autochtones, les groupes environnementaux et d'autres organismes pertinents, pour recenser et reconnaître un plus grand nombre d'aires dans la base de données nationale.

