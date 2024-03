Le gouvernement du Canada octroie 1 356 169 dollars à 8 organismes culturels en Nouvelle-Écosse

HALIFAX, NS, le 26 mars 2024 /CNW/ - Les endroits et les espaces que nous transformons en nous imprégnant des arts et de la culture deviennent bien plus qu'un lieu physique. Nous nous souvenons avec affection des lieux où nous avons vécu des moments privilégiés et nous les chérissons.

La culture diversifiée et dynamique de la Nouvelle-Écosse trouve sa source auprès de nombreux organismes qui proposent des spectacles, des expositions, des ateliers, des présentations et bien plus encore. Le personnel et les bénévoles de ces groupes travaillent d'arrache-pied pour organiser des activités qui racontent la riche histoire de la Nouvelle-Écosse au moyen des arts.

Pour que ces organismes culturels puissent offrir des activités de qualité et accueillir un public varié, ils doivent disposer d'installations dotées de nouvelles technologies, d'une infrastructure de pointe et d'espaces modernisés.

Aujourd'hui, l'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé le versement de plus de 1,3 million de dollars à 8 organismes de la Nouvelle-Écosse, dans le cadre du Fonds du Canada pour les espaces culturels. La ministre a fait cette annonce quand elle visitait les locaux de l'un des bénéficiaires de ce financement, le Neptune Theatre, à Halifax.

Le Neptune Theatre reçoit 54 000 dollars pour la conversion de son entrepôt en atelier de menuiserie fonctionnel et en espace d'entreposage professionnel. Le projet nécessitera l'installation de systèmes électriques et de plomberie, d'étagères robustes et d'un éclairage de sécurité. Ces améliorations créeront un espace de travail optimisé pour les professionnels du Neptune Theatre qui se consacrent à la construction de décors, à l'éclairage, à la sonorisation, à la conception d'accessoires et autres, de sorte que le public et les artistes sur scène bénéficieront d'une expérience améliorée.

Les autres organismes bénéficiaires sont les suivants : King's Theatrical Society (489 313 $), Museum of Natural History (346 000 $), Nova Scotia Native Women's Association (249 722 $), Conseil acadien de Par-en-Bas (125 000 $), Songwriters and Storytellers Society (75 000 $), Cobequid Arts Council (10 533 $) et Society for Arts Presentation/Centre for Arts Tapes (6 681 $).

« Le théâtre et les arts de la scène nous aident à donner un sens à notre vie, à nous rapprocher des autres et à créer des communautés résilientes et soucieuses de leur culture. Depuis plus de 50 ans, le Neptune Theatre est le berceau de la créativité canadienne en Atlantique, présentant au public des performances originales, enlevantes et audacieuses. Malgré les difficultés, le Neptune persévère et fait vivre des moments inoubliables à son public et à ses artistes, contribuant ainsi à enrichir la scène théâtrale en Nouvelle-Écosse. »

--L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

« L'été dernier, l'atelier de menuiserie du Neptune Theatre a dû quitter les locaux qu'il occupait depuis 40 ans pour s'installer dans un nouvel entrepôt. Le soutien de Patrimoine canadien a permis au Neptune d'aménager le nouvel espace et de procéder au déménagement sans interrompre son calendrier de production. Les infrastructures de soutien sont essentielles à nos activités, mais il est souvent difficile d'en assurer le financement. L'appui de Patrimoine canadien à cet égard est extrêmement important pour le succès continu du Neptune. »

--Kimberlee Stadelmann, directrice générale, Neptune Theatre

Les installations du Neptune Theatre, d'une superficie de 56 000 pieds carrés, abritent deux grands théâtres : le Fountain Hall (scène principale) et le Scotiabank Stage (scène secondaire) qui peuvent accueillir un total de 680 personnes. L'année dernière, le Neptune Theatre a donné plus de 310 représentations et a attiré environ 82 000 spectateurs payants.

Le Neptune Theatre est un important employeur culturel dans la région. Il compte plus de 250 artistes de la scène chargés des décors, des costumes, de l'éclairage, de la sonorisation, de la conception des accessoires et de la représentation, ainsi que plus de deux douzaines de professionnels de la scène issus de la communauté théâtrale locale qui offrent de la formation dans le cadre des cours de théâtre.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial, culturel et créatif. Le Fonds appuie des projets de rénovation et de construction ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la réalisation d'études de faisabilité liées aux espaces culturels.

Dans le cadre du Fonds du Canada pour les espaces culturels, 8 organismes culturels en Nouvelle-Écosse recevront un financement totalisant 1 356 169 dollars. Le Fonds contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial, culturel et créatif. Il offre une aide financière pour la rénovation et la construction, l'acquisition d'équipement spécialisé et la réalisation d'études de faisabilité liées aux espaces culturels.

Organisation Projet Financement King's Theatrical Society Marquise, toilettes et mises à niveau technologiques 489 213 $ Museum of Natural History Pjila'si 346 000 $ Nova Scotia Native Women's Association Centre de résilience de la NSNWA 249 722 $ Conseil acadien de Par-en-Bas Rénovation du système d'éclairage 125 000 $ Songwriters and Storytellers Society Pomquet Goes Live: Bringing the music to our stage 75 000 $ Neptune Theatre Foundation Déménagement et rénovation de l'atelier de menuiserie et de l'entrepôt (phase 1) 54 000 $ Cobequid Arts Council Keeping up with Theatre Technology 10 553 $ Society for Arts Presentation/Centre for Art Tapes Étude de faisabilité pour le Centre For Art Tapes 6 681 $

