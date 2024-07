Le gouvernement du Canada octroie 590 000 dollars à quatre organismes culturels de l'Île-du-Prince-Édouard

CHARLOTTETOWN, PE, le 5 juill. 2024 /CNW/ - Les collectivités s'épanouissent lorsque les artistes et le public peuvent se rassembler dans des espaces culturels dynamiques. Ces endroits sont des centres de créativité, de découverte et de collaboration. Ils accueillent toute personne souhaitant assister à des spectacles, expositions, prestations musicales, projections de films et plus encore.

L'Île-du-Prince-Édouard possède une scène artistique effervescente, ce qui en fait une destination de choix pour les touristes, les artistes et les gens de la région. On trouve sur l'île de nombreux organismes locaux qui soutiennent la tenue d'ateliers, de mentorat et d'activités qui inspirent les gens de tous les milieux. Les espaces culturels doivent être entretenus, modernisés et dotés de nouveaux équipements pour demeurer attrayants et pertinents pour les artistes et le public.

Aujourd'hui, Sean Casey, député de Charlottetown, a annoncé l'octroi d'une somme totalisant 590 000 dollars à quatre organismes de l'Île-du-Prince-Édouard, dans le cadre du Fonds du Canada pour les espaces culturels. Il a fait cette annonce au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien, au cours de la visite des locaux de l'un des bénéficiaires du financement, FilmPEI de Charlottetown.

FilmPEI recevra 20 000 dollars pour la mise à niveau de ses installations et de son système électrique, ainsi que pour l'acquisition d'équipement spécialisé, ce qui comprend des espaces de stockage physiques et numériques. Ces améliorations permettront à l'organisme de mieux servir ses membres en offrant de l'équipement technologique à jour, une gestion de l'information améliorée et une capacité de studio accrue. Tout au long des travaux de rénovation, l'organisme continuera de fonctionner à plein rendement, tout en veillant à attirer de nouveaux artistes et utilisateurs, notamment des personnes provenant de populations diverses et mal desservies.



Les autres organismes bénéficiaires du financement sont le Centre des arts de la Confédération (350 000 $), le festival de musique Under the Spire (200 000 $) et The Guild (20 000 $).

Citations

« L'Île-du-Prince-Édouard est un dynamique centre d'activités culturelles sur la côte Est, qui accueille des artistes talentueux et des manifestations culturelles tout au long de l'année. Les organismes comme FilmPEI offrent aux artistes et aux cinéastes en herbe les conditions nécessaires pour perfectionner leur art, collaborer et se faire connaître, ce qui contribue à leur réussite. Grâce à ce financement, FilmPEI s'adressera à des publics nouveaux et diversifiés, offrira plus de possibilités pour la création cinématographique et soutiendra le secteur du cinéma de la province et au-delà. »

-- L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

« La culture de l'Île-du-Prince-Édouard vient de notre histoire, de notre géographie et de nos gens. Notre milieu artistique et culturel dynamique stimule les producteurs et les cinéastes locaux, et contribue à la réussite de tous leurs projets. Nous sommes reconnaissants du travail accompli par les groupes comme FilmPEI, qui veillent à inclure des voix diverses et nouvelles dans cette industrie en pleine croissance. »

-- Sean Casey, député de Charlottetown

« Grâce au financement accordé par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels du ministère du Patrimoine canadien, FilmPEI a pu simplifier ses processus pour son personnel et mieux servir ses membres. Nous sommes reconnaissants de ce soutien qui a permis à notre organisation de se développer et de soutenir les membres de l'industrie cinématographique de l'Île-du-Prince-Édouard. »

--Rob Riselli, directeur général, FilmPEI

Faits en bref

FilmPEI (anciennement Island Media Arts Co-operative Limited) a vu le jour en 1978, à Charlottetown. Il s'agit d'un organisme à but non lucratif dirigé par des artistes, dont l'objectif est de soutenir les créateurs en arts médiatiques. Il offre un espace favorable au perfectionnement des compétences et à l'échange d'idées, ainsi que des ressources pour la production, la diffusion et la présentation d'œuvres indépendantes. Comptant plus de 200 membres, FilmPEI est un établissement clé dans la communauté locale des arts médiatiques; il offre du mentorat ainsi que l'accès à de l'équipement essentiel et à des installations de postproduction.

En 2018, FilmPEI a pris de l'expansion et est devenu le premier centre culturel interdisciplinaire d'arts médiatiques de l'Île-du-Prince-Édouard. Il a alors déménagé dans un espace plus vaste équipé d'un studio de production, d'un plateau de tournage, de salles de montage, d'un espace pour les événements et de sièges amovibles. Cette nouvelle installation, trois fois plus grande que la précédente, est un lieu central utilisé pour la formation, la production d'œuvres, les ateliers, les répétitions et les expositions dans le secteur des arts médiatiques indépendants et dans l'ensemble du secteur culturel de la province.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial et créatif. Le Fonds appuie des projets de rénovation et de construction ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la réalisation d'études de faisabilité liées aux espaces culturels.

Liens connexes

Fonds du Canada pour les espaces culturels

FilmPEI

SOURCE Patrimoine canadien

