Le gouvernement du Canada investit en Colombie-Britannique pour enrichir nos collectivités et favoriser une croissance économique durable et inclusive

VANCOUVER, BC, le 2 mars 2023 /CNW/ - La Colombie-Britannique, qui compte plus de 300 000 résidents francophones dans la province, abrite la quatrième communauté francophone en importance au Canada. Alors que mars marque le Mois de la Francophonie, le gouvernement du Canada célèbre la vitalité de la communauté de langue officielle en situation minoritaire de la Colombie-Britannique et investit dans des organismes qui stimulent les entreprises et les groupes communautaires francophones.

Aujourd'hui, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, au nom de l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique (PacifiCan), a annoncé un investissement de plus de 3,9 millions de dollars dans quatre projets destinés à soutenir les communautés francophones et francophiles de la Colombie-Britannique.

Cet investissement comprend plus de 2,7 millions de dollars en financement opérationnel sur cinq ans pour la Société de développement économique de la Colombie-Britannique (SDÉ). Depuis plus de 20 ans, la SDÉ défend la cause du monde des affaires francophone de la Colombie-Britannique. Grâce à ce financement, l'organisation continuera à offrir des ressources pour développer des entreprises francophones et francophiles solides d'un bout à l'autre de la Colombie-Britannique. Depuis 2017, la SDÉ a servi près de 5 000 clients et soutenu plus de 150 projets de développement économique communautaire pour créer et maintenir des milliers d'emplois et d'entreprises.

La SDÉ recevra également 221 500 $ dans le cadre du Fonds d'aide au tourisme pour aider les exploitants d'entreprises touristiques bilingues, francophones et francophiles de la Colombie-Britannique à élargir leur offre et à attirer davantage de visiteurs, tant canadiens qu'internationaux.

Le financement annoncé aujourd'hui comprend également 965 000 $ destinés à deux projets réalisés dans le cadre du Fonds canadien de revitalisation des communautés. Ces investissements aideront l'Alliance française de Vancouver et la Société francophone de Victoria à renforcer les pôles culturels des communautés francophones et francophiles de Vancouver et de Victoria.

Ensemble, ces organisations répondent aux besoins éducatifs, sociaux et économiques de la communauté de langue officielle en situation minoritaire de la Colombie-Britannique et contribuent à assurer la vitalité de la culture francophone dans la province.

Citations

« Il est essentiel d'investir dans la durabilité culturelle et économique des Britanno-Colombiens francophones. Les investissements annoncés aujourd'hui permettront aux Canadiens bilingues, francophones et francophiles de continuer à accéder aux services dans la langue officielle de leur choix et de créer des espaces communautaires qui favorisent la richesse de l'histoire linguistique unique du Canada. »

- L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

« Le dynamisme des communautés francophones de la Colombie-Britannique donne un élan à notre culture et à notre économie, au bénéfice de tous. L'investissement de PacifiCan permet aux organismes financés aujourd'hui d'offrir un soutien et des services qui contribuent à créer des emplois, à attirer des visiteurs, à faire connaître la culture et à enrichir la dualité linguistique d'un bout à l'autre de notre province. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« Alors que nous passons la phase de pic de la pandémie, le secteur canadien du tourisme montre des signes clairs de croissance. Les investissements du gouvernement du Canada dans le tourisme au cours des deux dernières années étaient axés sur la survie. Au moment où nous passons à la relance et à la croissance du secteur, nous continuons à fournir un soutien ciblé aux entreprises touristiques afin qu'elles puissent continuer à offrir des expériences inoubliables. Un secteur touristique pleinement rétabli et robuste est essentiel au travail continu de notre gouvernement pour bâtir une économie qui fonctionne pour tous les Canadiens. »

- L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

« Les annonces d'aujourd'hui démontrent l'appui soutenu du gouvernement fédéral à la francophonie de notre province et la reconnaissance de l'importance de l'économie et de la communauté d'affaires pour assurer la vitalité de la communauté francophone de la Colombie-Britannique. Depuis près de 25 ans, PacifiCan fait confiance à l'expertise et au travail de terrain de la SDECB. Grâce à leur financement, notre organisation peut jouer son rôle de levier pour le développement économique et a pu appuyer des milliers d'entreprises, de femmes, de jeunes et d'immigrants à créer de la richesse pour la Colombie-Britannique. »

- Céline Sauvage, présidente, La Société de développement économique de la Colombie-Britannique

Faits en bref

PacifiCan est l'agence fédérale de développement économique dédiée aux Britanno-Colombiens. PacifiCan travaille avec des partenaires qui bâtissent des entreprises novatrices, créent des emplois de qualité et soutiennent la croissance inclusive d'un bout à l'autre de notre province.

La Société de développement économique de la Colombie-Britannique s'est jointe au Réseau de services aux entreprises de l'Ouest canadien et a commencé à répondre aux besoins commerciaux des Britanno-Colombiens francophones en avril 2001.

Le Réseau de services aux entreprises de l'Ouest canadien soutient des organisations indépendantes qui fournissent des services commerciaux afin d'aider les Britanno-Colombiens à créer, à développer et à élargir leurs entreprises. Le Réseau se concentre particulièrement sur les zones rurales et les groupes sous-représentés ayant un taux de participation économique plus faible.

Le Fonds canadien de revitalisation des communautés fournit 500 millions de dollars sur deux ans pour aider les collectivités à construire et à améliorer des infrastructures, rendant ainsi les espaces publics plus sûrs, plus verts et plus accessibles.

Le Fonds d'aide au tourisme fournit 500 millions de dollars sur deux ans pour aider les entreprises et les organisations touristiques à adapter leurs activités afin de répondre aux exigences de santé publique, et à investir dans des produits et des services pour faciliter leur croissance future.

Aujourd'hui, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, au nom de l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique (PacifiCan), a annoncé un investissement de plus de 3,9 millions de dollars dans quatre projets destinés à soutenir la communauté francophone de la Colombie-Britannique.

Les projets annoncés aujourd'hui sont les suivants :

Financement opérationnel

La Société de développement économique de la Colombie-Britannique

2 725 000 $

Le financement sur cinq ans permettra à la SDÉ de continuer à offrir le soutien, les ressources et les solutions nécessaires à l'incubation et à la croissance d'un écosystème d'entreprises francophones et francophiles dans la province.

Fonds d'aide au tourisme

La Société de développement économique de la Colombie-Britannique

221 500 $

Le financement aidera la SDÉ à formuler des conseils en affaires et sur l'utilisation d'outils numériques ainsi que des renseignements d'affaires stratégiques aux exploitants d'entreprises touristiques francophones, francophiles et bilingues de la Colombie-Britannique.

Fonds canadien de revitalisation des communautés

L'Alliance française de Vancouver

750 000 $

Le financement sera consacré à une nouvelle bibliothèque, à des espaces communautaires et à des toilettes dans le nouveau centre communautaire de l'Alliance française de Vancouver.

La Société francophone de Victoria

215 000 $

Le financement permettra la construction d'un nouvel ascenseur et d'une nouvelle entrée pour accroître l'accessibilité de la salle communautaire francophone au centre-ville de Victoria.

