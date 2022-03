OTTAWA, ON, le 9 mars 2022 /CNW/ - Deux ans après le début de la pandémie, des organisations de santé se réunissent pour discuter de l'état de leurs professions respectives et de la façon de rebâtir les effectifs de santé du Canada.

Alors que la population canadienne commence à voir la lumière au bout du « tunnel de la COVID-19 », on ne peut pas en dire autant des travailleurs de la santé. En plus du surmenage et de l'épuisement professionnel causés par deux années de pandémie, les travailleurs de la santé font face à de graves arriérés et à une pénurie massive de collègues avec qui partager leur fardeau. Nous devons absolument trouver une nouvelle voie pour le système de santé.

Pour poursuivre ces importantes discussions, qui ont commencé en octobre 2021, l'Association médicale canadienne (AMC) et l'Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC) tiennent une nouvelle réunion des intervenants clés. Plus de 50 organisations représentant des travailleurs de la santé de première ligne sont invitées à y assister afin de discuter des meilleures approches pour répondre aux défis majeurs en matière de santé.

QUOI : Sommet sur la restructuration des effectifs en santé - suivi de la réunion d'octobre

QUI : Dre Katharine Smart, présidente de l'AMC, M. Mike Villeneuve, directeur général de l'AIIC, plus de 50 autres organisations invitées à participer

QUAND : Mercredi 9 mars (réunion virtuelle)

Un communiqué de presse résumant la réunion de ce soir sera diffusé demain (jeudi 10 mars).

À propos de l'AMC

L'Association médicale canadienne est la porte-parole nationale de la profession médicale. Elle vise avant tout à créer des systèmes de santé solides et accessibles, à favoriser le bien-être et la diversité dans la culture médicale et à assurer une égalité des chances pour l'ensemble de la population canadienne en matière de santé. En partenariat avec les médecins, les apprenants en médecine, les patients et d'autres parties prenantes, elle travaille à l'atteinte de ces objectifs grâce à la représentation, au partage des connaissances et aux subventions.

À propos de l'AIIC

L'AIIC représente la profession infirmière du Canada à l'échelle nationale et mondiale. Elle est le porte-parole des infirmières et infirmiers autorisés, praticiens, auxiliaires autorisés et psychiatriques autorisés, des infirmières et infirmiers retraités ainsi que des étudiants en sciences infirmières de l'ensemble des treize provinces et territoires. Plus au www.cna-aiic.ca.

SOURCE Association médicale canadienne

Renseignements: Pour en savoir plus ou organiser une entrevue : Relations médiatiques de l'AMC, [email protected], 613-227-4102