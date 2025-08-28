Des objets de contrebande d'une valeur de près de 75 000 $ sont interceptés à l'Établissement de détention de Québec

QUÉBEC, le 28 août 2025 /CNW/ - Dans les derniers jours, la vigilance du personnel de l'Établissement de détention de Québec a permis de saisir des objets prohibés, soit du tabac et des stupéfiants, d'une valeur institutionnelle estimée de près de 75 000 $, empêchant ainsi leur introduction à l'intérieur des murs.

Plusieurs mesures sont déployées dans les établissements de détention du Québec pour contrer la contrebande de marchandise illicite. La détection et la récupération des articles prohibés contribuent à l'atteinte de l'objectif prioritaire d'assurer la sécurité des personnes et des lieux.

Faits saillants :

Les Services correctionnels déploient des actions en matière de lutte contre la contrebande pour maintenir et renforcer la sécurité dans les établissements de détention. Des investissements majeurs de 35,8 M$ ont d'ailleurs été annoncés le 24 octobre 2023 à cette fin.

Le ministère de la Sécurité publique a, depuis, mis en œuvre le déploiement de clôtures autoportantes, de grillages aux fenêtres, de détecteurs à balayage corporel et d'arches de sécurité pour s'attaquer à la contrebande dans les établissements de détention.

Il a également annoncé, le 3 juin dernier, une série de mesures technologiques pour lutter contre la livraison de contrebande par drone et faciliter les activités de fouilles par les agents des services correctionnels à travers le Québec : nouvelle génération de détecteurs de drones plus performants, appareils de détection de téléphones cellulaires et détecteurs mobiles à rayon X.

Pour connaître les données mensuelles sur les saisies majeures et autres informations liées à ce sujet, consultez la page suivante : Données statistiques mensuelles sur les services correctionnels du Québec | Gouvernement du Québec

