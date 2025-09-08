Des objets de contrebande d'une valeur de près de 44 000 $ sont interceptés à l'Établissement de détention de Québec

QUÉBEC, le 8 sept. 2025 /CNW/ - Dans les derniers jours, l'excellent travail du personnel de l'Établissement de détention de Québec a permis de saisir des objets prohibés, soit du tabac et des stupéfiants, d'une valeur institutionnelle estimée à près de 44 000 $, empêchant ainsi leur introduction à l'intérieur des murs.

Plusieurs mesures sont déployées dans les établissements de détention du Québec pour contrer la contrebande de marchandise illicite. La détection et la récupération des articles prohibés contribuent à l'atteinte de l'objectif prioritaire d'assurer la sécurité des personnes et des lieux.

Faits saillants :

Les Services correctionnels déploient des actions en matière de lutte contre la contrebande pour maintenir et renforcer la sécurité dans les établissements de détention. Des investissements majeurs ont d'ailleurs été annoncés le 24 octobre 2023 à cette fin.

Le ministère de la Sécurité publique a, depuis, mis en œuvre le déploiement de clôtures autoportantes, de grillages aux fenêtres, de détecteurs à balayage corporel et d'arches de sécurité pour s'attaquer à la contrebande dans les établissements de détention.

Il a également annoncé, le 3 juin dernier, une série de mesures technologiques pour lutter contre la livraison de contrebande par drone et faciliter les activités de fouilles par les agents des services correctionnels à travers le Québec : nouvelle génération de détecteurs de drones plus performants, appareils de détection de téléphones cellulaires et détecteurs mobiles à rayon X.

Lien connexe :

Pour connaître les données mensuelles sur les saisies majeures et autres informations liées à ce sujet, consultez la page suivante : Données statistiques mensuelles sur les services correctionnels du Québec | Gouvernement du Québec

