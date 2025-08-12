Des objets de contrebande d'une valeur de plus de 57 000 $ sont interceptés à l'Établissement de détention de Trois-Rivières

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 12 août 2025 /CNW/ - Dans les derniers jours, la vigilance et l'intervention rapide du personnel de l'Établissement de détention de Trois-Rivières ont permis de mettre la main sur de la marchandise de contrebande d'une valeur institutionnelle estimée à plus de 57 000 $ avant même qu'elle n'entre à l'intérieur. Parmi les objets saisis figurent du tabac, des stupéfiants et des téléphones cellulaires.

Plusieurs mesures sont déployées dans les établissements de détention du Québec pour contrer l'introduction d'objets non autorisés entre leurs murs. La détection et la récupération des articles prohibés contribuent à l'atteinte de l'objectif prioritaire d'assurer la sécurité des personnes et des lieux.

Faits saillants :

Les Services correctionnels déploient des actions en matière de lutte contre la contrebande pour maintenir et renforcer la sécurité dans les établissements de détention. Des investissements majeurs de 35,8 M$ ont d'ailleurs été annoncés le 24 octobre 2023 à cette fin.





Le ministère de la Sécurité publique a, depuis, mis en œuvre le déploiement de clôtures autoportantes, de grillages aux fenêtres, de détecteurs à balayage corporel et d'arches de sécurité pour s'attaquer à la contrebande dans les établissements de détention.





Il a également annoncé, le 3 juin dernier, une série de mesures technologiques pour lutter contre la livraison de contrebande par drone et faciliter les activités de fouilles par les agents des services correctionnels à travers le Québec : nouvelle génération de détecteurs de drones plus performants, appareils de détection de téléphones cellulaires et détecteurs mobiles à rayon X.

