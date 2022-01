KINGSTON, ON, le 26 janv. 2022 /CNW/ - De l'air pur, des emplois pour la classe moyenne et plus d'argent dans les poches des Canadiens : aider les gens à améliorer l'efficacité énergétique de leur maison permet de lutter contre les changements climatiques et de créer de bons emplois, tout en s'assurant que les propriétaires économisent sur leurs factures mensuelles.

Le député de Kingston et les Îles, Mark Gerretsen, au nom de l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles du Canada, et Joanne Vanderheyden, présidente de la Fédération canadienne des municipalités (FCM), ont annoncé aujourd'hui un investissement de 15 millions de dollars par l'entremise de l'initiative de Financement de l'efficacité communautaire pour la mise en œuvre d'un programme d'améliorations écoénergétiques résidentielles mettre en œuvre un programme de rénovation énergétique résidentielle qui réduira la pollution et aidera les propriétaires à économiser de l'argent dans la Ville de Kingston.

Better Homes Kingston est un programme de financement par les taxes d'améliorations locales (TAL) qui vise à inciter les propriétaires à entreprendre des rénovations écoénergétiques profondes. Afin de soutenir la mise en œuvre à plus grande échelle et à long terme du programme, la ville invitera les services publics à offrir du financement à même la facture et les banques à faire des prêts par des tiers au fur et à mesure que le programme sera développé dans les premières années. On prévoit que ce programme permettra de rénover de 25 à 50 pour cent des maisons unifamiliales construites avant 1991 d'ici 2040, ce qui permettra de réduire en moyenne les émissions de carbone par maison de 30 pour cent.

Le programme Better Homes Kingston devrait être lancé en mars et sera disponible pour les propriétés éligibles à travers la ville dès la fin du printemps 2022.

L'initiative de Financement de l'efficacité communautaire est offerte par l'entremise du Fonds municipal vert (FMV), mise en œuvre par la FCM et financée par le gouvernement du Canada. L'initiative Financement de l'efficacité communautaire du FMV aide les collectivités de toutes tailles à mettre en œuvre des programmes de financement locaux novateurs qui encouragent directement les propriétaires à réduire les GES, à rendre leurs maisons plus écoénergétiques, confortables et abordables, et à créer des emplois qui stimulent l'économie locale.

Ce projet démontre que le FMV continue de mettre à profit ses succès obtenus au cours des 20 dernières années en appuyant la réalisation de projets environnementaux porteurs de changement à l'échelle municipale. Le gouvernement du Canada a investi 1,65 milliard de dollars dans le FMV depuis sa création, habilitant les municipalités à soutenir des projets comme celui-ci qui mobilisent les ressources locales afin de mettre en œuvre des solutions novatrices.

« Rénover nos maisons pour les rendre plus écoénergétiques nous aidera considérablement à atteindre nos objectifs climatiques, permettra aux Canadiens de réduire leurs factures d'énergie et créera de bons emplois dans nos collectivités. Notre gouvernement est heureux d'aider les propriétaires de Kingston et d'ailleurs au Canada à réduire la pollution attribuable à leurs habitations. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« C'est grâce à ces investissements, réalisés par le biais du Fonds municipal vert, que nous explorons de nouvelles façons pour les Canadiens de faire des choix écoénergétiques qui soutiennent les économies locales et contribuent à l'atteinte des objectifs climatiques du pays. »

Mark Gerretsen

Député de Kingston et les Îles

« Les Canadiens s'attendent à ce que tous les ordres de gouvernement collaborent pour lutter contre les changements climatiques et atteindre la carboneutralité d'ici 2050. L'initiative Financement de l'efficacité communautaire, une expansion du Fonds municipal vert, aidera la Ville de Kingston à mettre en œuvre un programme novateur de rénovation résidentielle qui aidera les propriétaires à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. L'initiative contribuera également à rendre les maisons plus écoénergétiques, confortables et abordables. »

L'honorable Dominic LeBlanc

Ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« En investissant dans des logements écoénergétiques, nous bâtissons des collectivités saines et durables. La transition en cours au Canada vers une économie à faibles émissions de carbone exige des solutions novatrices en matière de logement qui créeront des emplois et renforceront la résilience climatique, tout en rendant le coût de la vie plus abordable grâce aux économies d'énergie. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les municipalités sont aux premières lignes de la lutte contre les changements climatiques et de l'action climatique, et des collectivités de toutes tailles font preuve de leadership en matière de climat à un moment où nous en avons vraiment besoin. Le FMV leur donne les moyens d'obtenir des résultats sur le terrain. Et ces résultats, nous les obtenons avec nos partenaires fédéraux, en aidant les villes comme Kingston à bâtir des collectivités plus vertes et plus durables, à créer des emplois et en aidant les Canadiens à rendre leurs maisons plus confortables et abordables. Ensemble, nous sommes bien engagés sur la voie de la carboneutralité. »

Joanne Vanderheyden

Présidente de la FCM

« Démontrer du leadership en matière d'action climatique est une priorité pour la Ville de Kingston et ses résidents. Comme maire, je suis fier que la Ville puisse compter sur des partenaires comme la Fédération canadienne des municipalités et le gouvernement du Canada pour aider les habitants de Kingston à faire des rénovations qui réduiront les coûts et amélioreront l'efficacité énergétique de leurs résidences. Les améliorations résidentielles réalisées par le biais de ce programme réduiront les émissions de gaz à effet de serre de la collectivité, ce qui nous rapprochera de notre objectif de carboneutralité d'ici 2040, au plus tard. »

Bryan Paterson

Maire de la Ville de Kingston

