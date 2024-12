MONTRÉAL, le 9 déc. 2024 /CNW/ - VIA Rail Canada (VIA Rail) est heureuse d'annoncer le lancement de demandes de qualification (DDQ) pour des locomotives et des voitures afin de remplacer son parc ferroviaire pour les liaisons longues distances, régionales et éloignées (LDRE). Ces DDQ sont la première phase de ce projet transformateur. VIA Rail recherche un fournisseur pour ses nouveaux trains qui offriront une expérience de voyage moderne, confortable, accessible et durable, et contribueront à bâtir un Canada plus connecté. C'est donc dire que, dans une décennie, tous les trains de VIA Rail seront remplacés partout au pays.

« Nous sommes ravis de lancer les demandes de qualification pour notre parc ferroviaire pancanadien, une étape clé dans la transformation continue de VIA Rail », a déclaré Mario Péloquin, président et chef de la direction de VIA Rail. « Ce jalon, rendu possible grâce à l'engagement du gouvernement du Canada, nous permettra de maintenir les services d'un océan à l'autre, de continuer à relier les communautés et d'inciter plus de Canadiens à choisir le transport ferroviaire. Ces nouveaux trains sont au cœur de notre vision d'offrir une expérience de voyage moderne, accessible et durable pour toutes les régions du Canada. »

Un investissement historique dans les services ferroviaires de passagers du Canada

Le remplacement du parc pancanadien est un symbole de la nouvelle ère de VIA Rail. Annoncé dans le cadre du budget 2024, il est le plus récent et le plus important d'une série d'investissements dans la transformation de VIA Rail et pour l'avenir des services ferroviaires voyageurs au Canada. Tirant parti de l'entrée en service réussie des nouveaux trains de VIA Rail dans le Corridor, c'est la première fois dans l'histoire de la Société qu'un nouveau parc ferroviaire sera déployé dans l'ensemble du pays, assurant ainsi un niveau de service et de connectivité inégalé tant pour les Canadiens que pour les touristes.

Points forts et avantages du nouveau parc ferroviaire pancanadien :

Accessibilité : Conçus pour répondre aux normes d'accessibilité les plus élevées, les nouveaux trains offriront une expérience de voyage sans obstacle pour les passagers de toutes capacités.

: Conçus pour répondre aux normes d'accessibilité les plus élevées, les nouveaux trains offriront une expérience de voyage sans obstacle pour les passagers de toutes capacités. Confort et innovation : Avec neuf types de voitures différents, les nouveaux trains offriront un confort accru et des commodités modernes, établissant ainsi une nouvelle référence pour les services ferroviaires voyageurs dans le monde entier.

: Avec neuf types de voitures différents, les nouveaux trains offriront un confort accru et des commodités modernes, établissant ainsi une nouvelle référence pour les services ferroviaires voyageurs dans le monde entier. Durabilité : Le nouveau parc ferroviaire reflète l'engagement de VIA Rail en faveur de la durabilité, réduisant l'impact environnemental des voyages en train tout en reliant les communautés à travers le Canada .

: Le nouveau parc ferroviaire reflète l'engagement de VIA Rail en faveur de la durabilité, réduisant l'impact environnemental des voyages en train tout en reliant les communautés à travers le . Le rail, un service essentiel : Ces nouveaux trains permettront à VIA Rail de continuer à assurer des liaisons essentielles pour de nombreuses communautés isolées et autochtones.

: Ces nouveaux trains permettront à VIA Rail de continuer à assurer des liaisons essentielles pour de nombreuses communautés isolées et autochtones. Impact économique : Stimuler les économies régionales et soutenir le tourisme en offrant une option de voyage de classe mondiale à travers le Canada .

: Stimuler les économies régionales et soutenir le tourisme en offrant une option de voyage de classe mondiale à travers le . Lien national : Continuer à relier les communautés d'un océan à l'autre, en réaffirmant que le rail est un élément essentiel de l'infrastructure nationale du Canada .

Ce projet est au cœur du plan stratégique 2030 de VIA Rail, VIAction 2030, qui vise à faire de la Société un opérateur de premier plan en Amérique du Nord et un chef de file de la mobilité intégrée au cœur du parcours des voyageurs canadiens. Pour plus d'information sur le programme de remplacement du parc ferroviaire pancanadien de VIA Rail, utilisez ce lien : https://we.tl/t-tsoQedlutN

