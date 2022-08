L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, a prononcé le discours de clôture de la conférence, au cours duquel il a réaffirmé l'engagement du Canada à atteindre ses objectifs mondiaux de lutte contre le VIH. Il a également encouragé les partenaires internationaux à collaborer pour réduire la stigmatisation liée au VIH et ainsi pouvoir toucher les personnes chez qui l'infection n'a pas été diagnostiquée et supprimer les obstacles au dépistage, au traitement et aux soins. Il a profité de cette occasion pour mentionner l' appui du Canada à une déclaration mondiale sur le principe « Indétectable = Intransmissible », et a appelé les autres pays à y adhérer également. Cette déclaration est le résultat d'importantes discussions ayant eu lieu lors du Sommet mondial I = I du 28 juillet. Lors de ce discours, la D re Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a souligné l'importance d'apprendre des personnes ayant une expérience vécue et de s'attaquer aux déterminants sociaux de la santé et aux inégalités en la matière afin d'atteindre les populations touchées de manière disproportionnée par le VIH.

Au cours de la conférence, le ministre Duclos, ainsi que l'honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé du Canada, ont annoncé un financement de près de 18 millions de dollars en vue d'accroître l'accessibilité du dépistage décentralisé du VIH, notamment les trousses d'autodépistage, partout au pays. En outre, des initiatives de dépistage dirigées par les Autochtones et adaptées à leur culture aideront les citoyens vivant dans les collectivités nordiques, éloignées et isolées, garantissant à toutes et à tous l'accès au dépistage. En rendant le dépistage du VIH plus accessible, plus confidentiel et plus commode, il sera possible d'atteindre davantage de personnes chez qui l'infection n'a pas été diagnostiquée.

Le ministre de la Justice et procureur général du Canada, l'honorable David Lametti, a également annoncé que des consultations publiques seront lancées en octobre 2022 sur la manière de moderniser le droit pénal en ce qui concerne la non-divulgation de la séropositivité, à la lumière des preuves scientifiques liées au risque de transmission sexuelle du VIH. Enfin, l'honorable Harjit Sajjan, ministre du Développement international, a réaffirmé l'engagement du Canada dans la lutte mondiale contre le VIH en annonçant un financement de 15 millions de dollars pour l'ONUSIDA de 2023 à 2025.

Ces engagements du Canada, de même que les discussions essentielles qui ont eu lieu à la Conférence AIDS 2022 avec des experts, des décideurs et des personnes ayant une expérience vécue du Canada et d'ailleurs dans le monde, contribueront à faire avancer les progrès du pays dans la lutte nationale et mondiale contre le VIH, et à renforcer la détermination du Canada à faire en sorte que le VIH et le sida ne soient plus des problèmes de santé publique d'ici 2030.

Citations

« Au Canada et ailleurs dans le monde, le VIH et le sida représentent encore des préoccupations pour la santé. À l'échelle mondiale, nous avons fait des progrès depuis les années 80, mais la pandémie de COVID-19 a mis un frein à nos efforts. Nous sommes reconnaissants pour toute l'expertise et les connaissances qui ont été échangées lors de cette conférence, qui a servi de signal d'alarme pour relancer collectivement nos efforts pour parvenir à l'objectif de zéro nouvelle infection au VIH, zéro décès lié au sida et zéro discrimination. Le Canada continuera de contribuer à ces efforts et, ensemble, nous réussirons à créer un avenir exempt de VIH. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

« Ce fut une leçon d'humilité et une source d'inspiration de voir les membres de la communauté du VIH qui se sont réunis à Montréal et en ligne ces derniers jours afin de partager leurs expériences vécues et leurs points de vue pertinents sur les priorités à venir. Il est essentiel de mettre fin à la stigmatisation et à la discrimination liées au VIH pour atteindre les personnes chez qui l'infection n'a pas été diagnostiquée, pour rendre les ressources de prévention et de traitement du VIH accessibles et, en définitive, pour mettre fin à l'épidémie de sida. Notre gouvernement est fier de promouvoir le message du principe « Indétectable = Intransmissible » et que les personnes séropositives qui suivent un traitement peuvent vivre une longue vie en santé. »

L'honorable Carolyn Bennett

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« La 24e Conférence internationale sur le sida tire à sa fin, et je profite de l'occasion pour remercier la communauté de chercheurs qui continuent d'appliquer la science ainsi que les fournisseurs de services communautaires qui sont en première ligne de cette lutte et les chefs de file qui s'attaquent aux obstacles et à la stigmatisation auxquels doivent faire face les personnes qui vivent avec le VIH et le sida. Ces maladies nous touchent tous, quel que soit notre sexe, identité de genre, orientation sexuelle, race, religion, ou notre situation socio-économique. La Conférence nous sert de tribune où les défenseurs et les experts ainsi que des représentants de la santé de partout dans le monde font progresser la lutte mondiale contre le VIH. »

L'honorable Marci Ien

Ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« Notre gouvernement est déterminé à combattre et à réduire la stigmatisation et la discrimination associées au VIH et au sida. Nous appuyons le travail accompli ici et à l'étranger sur cette question cruciale, et nous prenons les mesures nécessaires pour veiller à ce que notre système de justice pénale suive les données scientifiques et demeure juste et efficace. »

L'honorable David Lametti

Ministre de la Justice et procureur général du Canada

Faits en bref

Le 28 juillet, le Canada a appuyé un appel à l'action sur le principe « Indétectable = Intransmissible », qui vise à transformer les données probantes en mesures concrètes et à intégrer le principe I=I dans les futurs programmes et politiques. Le Canada a été le premier pays à adhérer publiquement à la campagne Indétectable = Intransmissible (I = I) en 2018, et il continue d'adhérer à ce message.





a été le premier pays à adhérer publiquement à la campagne Indétectable = Intransmissible (I = I) en il continue d'adhérer à ce message. Le 29 juillet, l'honorable Hariit Saijan, ministre du Développement international, a annoncé un financement de 15 millions de dollars pour l'ONUSIDA.





Le 27 juillet, l'honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada, a annoncé que des consultations seront organisées concernant la réponse de la justice pénale à la non-divulgation de la séropositivité. Les consultations commenceront en octobre 2022 et viseront à recueillir les commentaires des intervenants et du public sur la manière la plus efficace de moderniser la réponse du système de justice pénale à la non-divulgation de la séropositivité avant une activité sexuelle consensuelle.





viseront à recueillir les commentaires des intervenants et du public sur la manière la plus efficace de moderniser la réponse du système de justice pénale à la non-divulgation de la séropositivité avant une activité sexuelle consensuelle. Le 1 er août, le Canada a annoncé un financement total de près de 18 millions de dollars en vue d'accroître l'accessibilité des formes décentralisées de dépistage du VIH, notamment dans les collectivités nordiques, éloignées et isolées, afin d'atteindre les personnes chez qui l'infection n'a pas été diagnostiquée, ce qui représente la première étape pour rendre accessibles des ressources de prévention, de traitement et de soins adaptées à la culture.





août, le Canada a annoncé un financement total de près de 18 millions de dollars en vue d'accroître l'accessibilité des formes décentralisées de dépistage du VIH, notamment dans les collectivités nordiques, éloignées et isolées, afin d'atteindre les personnes chez qui l'infection n'a pas été diagnostiquée, ce qui représente la première étape pour rendre accessibles des ressources de prévention, de traitement et de soins adaptées à la culture. Le gouvernement du Canada reconnaît que la contribution des organisations communautaires est essentielle pour que le pays puisse atteindre ses objectifs mondiaux en matière de VIH et réduire les obstacles et les inégalités systémiques. Le gouvernement du Canada poursuit son investissement annuel de 33,4 millions de dollars pour soutenir les efforts communautaires visant à atteindre certaines populations clés et à répondre à leurs besoins en matière de prévention, de dépistage, de traitement et de soutien.





On estime que 63 000 personnes vivent avec le VIH au Canada et que 10 % d'entre elles ne sont pas au courant de leur situation. En 2020, 1 639 nouveaux cas de VIH ont été signalés au Canada. Le gouvernement du Canada appuie une approche globale pour lutter contre le VIH et les autres infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) au Canada. Grâce à son Plan d'action quinquennal sur les ITSS, le gouvernement du Canada a réalisé des progrès importants par rapport à ses engagements visant à réduire les répercussions sur la santé des ITSS au pays d'ici 2030.

Liens connexes

Le Canada passe à l'action en appuyant la déclaration mondiale du principe « Indétectable = Intransmissible »

Le gouvernement du Canada rend les trousses d'autodépistage du VIH plus accessibles au pays

Le Canada annonce le renouvellement de son soutien à l'ONUSIDA

Le VIH au Canada - Personnes vivant avec le VIH et nouveaux cas d'infection au VIH, 2020

Progrès du Canada vers l'atteinte des cibles mondiales en matière de VIH (90-90-90), 2020

Réduction des répercussions sur la santé des infections transmissibles sexuellement et par le sang au Canada d'ici 2030 : un cadre d'action pancanadien sur les ITSS

Accélérer notre intervention : plan d'action quinquennal du gouvernement du Canada sur les infections transmissibles sexuellement et par le sang

Rapport d'étape 2019-2020 relatif au Plan d'action quinquennal du gouvernement du Canada sur les infections transmissibles sexuellement et par le sang

Pavillon du Canada à AIDS 2022

AIDS 2022, la 24e Conférence internationale sur le sida (en anglais seulement)

SOURCE Santé Canada

Renseignements: Marie-France Proulx, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Jean-Yves Duclos, Ministre de la Santé, 613-957-0200; Maja Staka, Cabinet de l'honorable Carolyn Bennett, Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, 343-552-5568; Relations avec les médias, Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected]; Renseignements au public, 613-957-2991, 1-866-225-0709