Des milliers de québécois.es pourraient recommencer à fumer en 2021

MONTRÉAL, le 1er janv. 2021 /CNW Telbec/ - Pour de nombreux Québécois.es, la journée du 1er janvier est celle de la prise de résolutions. Parmi les plus fréquentes, et parmi les plus difficiles à tenir, celle d'arrêter de fumer arrive en tête de peloton. Avec son projet de règlement visant à interdire la vente des produits de vapotage comportant une saveur ou un arôme autres que ceux du tabac, le ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, M. Christian Dubé, pourrait inciter des milliers de Québécois à revenir sur leur décision d'arrêter de fumer. La Coalition des droits des vapoteurs du Québec (CDVQ) saisit donc cette journée de prise de résolutions pour sensibiliser la population à cet enjeu de santé publique.

« Les études sont là pour le prouver : le vapotage constitue le meilleur moyen d'arrêter de fumer et, par le fait même, de sauver des vies. La dernière chose que les anciens fumeurs veulent comme saveur pour vapoter est celle du tabac. D'ailleurs 93 % des fumeurs et vapoteurs choisissent une saveur autre pour arrêter de fumer », a déclaré Mme Marlène-Lyane Richard, porte-parole de la CDVQ et ancienne fumeuse.

La CDVQ craint que l'abolition des saveurs contribue à retourner des milliers de Québécois.es vers la cigarette. « Plusieurs personnes qui avaient pris la résolution d'arrêter de fumer au fil des ans, et qui tenaient le coup, risquent malheureusement de recommencer à cause de ce règlement. Il faut que le ministre et le gouvernement de la CAQ reviennent sur cette décision dommageable pour la santé publique », de conclure Mme Richard.

Enfin, la CDVQ demande aux gens de se mobiliser et d'appeler leurs député.es afin de les convaincre à ne pas aller de l'avant avec ce règlement.

À propos de la CDVQ

La Coalition des droits des vapoteurs du Québec a pour mission de défendre les droits des vapoteurs et des fumeurs pour un accès à un outil important de réduction des méfaits du tabac, soit la vapoteuse. Elle revendique une politique de santé publique comprenant un volet axé sur la réduction des méfaits et accordant une place importante au vapotage, une demande amplement justifiée par la science.

La CDVQ a récemment lancé une campagne -- LE VAPOTAGE SAUVE DES VIES -- dans le but d'éduquer le public ainsi que nos élu.e.s sur les faits sur le vapotage, nos droits en vertu de la Charte, et l'importance primordiale d'intégrer la réduction des méfaits dans notre politique de santé publique et nos stratégies de lutte contre le tabac. A ce jour, plus 20 000 lettres ont été envoyées.

