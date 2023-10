Des milliers de personnes handicapées sont des travailleuses et des travailleurs potentiels compétents : poursuite de la campagne Entreprise inclusive, entreprise d'avenir

DRUMMONDVILLE, QC, le 2 oct. 2023 /CNW/ - À l'occasion du Mois national de la sensibilisation à l'emploi des personnes handicapées, l'Office des personnes handicapées du Québec est heureux d'annoncer la poursuite de sa campagne d'information et de sensibilisation Entreprise inclusive, entreprise d'avenir, visant à favoriser l'embauche de personnes handicapées.

Danièle Henkel, porte-parole principale (Groupe CNW/Office des personnes handicapées du Québec) Kim Auclair, coporte-parole (Groupe CNW/Office des personnes handicapées du Québec)

Cette année, l'Office est fier de collaborer avec deux porte-paroles, qui porteront chacune leur voix des différents publics cibles de la campagne. Danièle Henkel, entrepreneure bien connue, invitera les employeurs et entreprises à passer dès maintenant à l'action et à embaucher des personnes handicapées. Pour ce faire, des programmes d'aide sont disponibles. Les employeuses et employeurs ont aussi tout intérêt à adapter leur processus d'embauche pour joindre plus efficacement des candidates et candidats handicapés et les recruter. C'est ce qui sera notamment mis de l'avant dans le cadre de la campagne.

Kim Auclair, consultante en communication Web ayant une incapacité auditive, incitera de son côté les personnes handicapées à oser et à entreprendre des démarches pour intégrer le marché du travail. Elle est par ailleurs l'une des têtes d'affiche d'une publicité vidéo qui présente des modèles positifs, démontrant que c'est possible. La campagne informera également les personnes handicapées sur les programmes qui existent pour faciliter leur intégration et leur maintien en emploi.

Les personnes handicapées et les employeurs sont invités à visiter la nouvelle section Web de la campagne au Québec.ca/entrepriseinclusive. Ils y trouveront toute l'information nécessaire à leurs démarches d'emploi ou de recrutement.

Citations :

« Le gouvernement du Québec a mis en place différents programmes et mesures afin de favoriser l'intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées. Les employeurs et les personnes handicapées doivent saisir l'occasion et s'en prévaloir. Si les employeurs et entreprises ouvrent maintenant davantage leurs portes à l'embauche de personnes handicapées, ces dernières doivent également savoir que travailler, c'est possible. C'est avec l'apport et les compétences de toutes et de tous que nous ferons du Québec une société plus inclusive. »

Frances Champigny, présidente du conseil d'administration de l'Office

« On le sait : les entreprises du Québec vivent dans un contexte de rareté de la main-d'œuvre qui affecte leur rendement et leur potentiel de développement. Pourtant, des milliers de personnes handicapées représentent des candidatures potentielles très intéressantes. Si vous êtes à la recherche de travailleuses et de travailleurs motivés à contribuer au succès de votre entreprise, considérez tous les avantages à l'embauche d'une personne handicapée. Vous contribuerez à une économie saine et positive sur le plan humain. »

Danièle Henkel, entrepreneure et porte-parole principale de la campagne

« Par le passé, les personnes handicapées se sont trop souvent fait fermer des portes. En emploi, force est d'admettre que la situation s'améliore peu à peu, car de plus en plus d'entreprises sont maintenant sensibilisées et prêtes à embaucher cette main-d'œuvre qualifiée qui, pourtant, ne demande que sa chance d'intégrer le marché du travail. Aux personnes handicapées qui hésitent ou ne pensent pas pouvoir trouver un emploi, je leur dis qu'il faut oser se lancer et créer ses propres opportunités en faisant les démarches nécessaires. Des ressources, des programmes et des mesures existent pour les aider en ce sens. Ça en vaut la peine : elles amélioreront leur situation financière, elles deviendront des modèles pour d'autres et en retireront une fierté de contribuer à part entière à la société québécoise. »

Kim Auclair, consultante ayant une incapacité auditive et coporte-parole de la campagne

Faits saillants :

La campagne Entreprise inclusive, entreprise d'avenir a été lancée en octobre 2019. Elle s'inscrit comme l'une des mesures sous la responsabilité de l'Office dans la Stratégie nationale pour l'intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées 2019-2024;





La campagne se déroule avec la collaboration de l'entrepreneure Danièle Henkel, qui en est la porte-parole principale, ainsi que de Kim Auclair , consultante en communication Web ayant une incapacité auditive et coporte-parole;





, consultante en communication Web ayant une incapacité auditive et coporte-parole; Des capsules vidéo coproduites avec Henkel média seront diffusées sur les médias sociaux de l'Office. Elles présenteront le point de vue d'employeurs et d'employés concernant les avantages de l'embauche de personnes handicapées;





Une campagne publicitaire à l'intention des employeurs sera diffusée d'octobre à décembre 2023. En parallèle, des publicités à l'intention des personnes handicapées seront aussi diffusées sous le thème « Il y a un emploi pour toi. »;





Selon les dernières données disponibles, on estime qu'il y a, au Québec, environ 100 000 personnes handicapées inactives de 15 à 64 ans qui sont aptes au travail.

Liens connexes :

Site Web de la campagne : Québec.ca/entrepriseinclusive.

Pour en savoir plus sur les activités de l'Office, suivez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn.

Ce communiqué est disponible en médias adaptés sur demande. Pour l'obtenir, composez le 1 800 567-1465 ou, si vous utilisez un téléscripteur, le 1 800 567-1477. Pour faire une demande par courriel, écrivez à [email protected].

Sources:

Pour entrevues avec Danièle Henkel et Kim Auclair, porte-paroles

Alain Labonté

Alain Labonté Communications

1 514 815-2128

[email protected]

Pour entrevues avec monsieur Daniel Jean,

directeur général de l'Office

Karine Lesage

Relationniste médias

Office des personnes handicapées du Québec

1 819 314-3549

mé[email protected]

SOURCE Office des personnes handicapées du Québec