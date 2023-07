Des événements sur l'acceptation universelle ont été organisés dans plus de 40 pays et territoires, dans 22 langues

LOS ANGELES, le 3 juillet 2023 /CNW/ - La Société pour l'attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet (ICANN) et le Groupe directeur sur l'acceptation universelle (UASG) ont publié aujourd'hui un nouveau rapport qui fait état des chiffres de la participation à la toute première Journée de l'acceptation universelle (UA). Selon le rapport, l'événement a rassemblé des milliers de membres de la communauté mondiale de l'Internet sur les cinq continents. Organisée le 28 mars 2023 par l'ICANN et le groupe de bénévoles de l'UASG, la Journée de l'UA a été établie dans le but de mobiliser les parties prenantes locales, régionales et mondiales afin de faire connaître l'UA et d'encourager son adoption par le biais de séances d'information et de formation en format présentiel, virtuel et hybride. Il s'agit de la première fois qu'un ensemble divers de communautés techniques et linguistiques, d'entreprises, de gouvernements et d'acteurs du secteur du système des noms de domaine (DNS) se mobilisent pour défendre l'acceptation universelle et l'Internet multilingue à l'échelle mondiale.

Des milliers de personnes dans le monde entier se mobilisent en faveur d’un Internet multilingue

La Journée de l'acceptation universelle en chiffres

Nombre total de participants : 9 424

Propositions reçues : 90

Événements organisés : 50 +

Pays et territoires représentés : 40

Langues représentées : 22 (arabe, arménien, bengali, cantonais, chewa, chinois, néerlandais, anglais, français, allemand, hindi, birman, népalais, persan, portugais, russe, cingalais, espagnol, swahili, thaï, turc et ourdou).

L'événement phare de la Journée de l'UA s'est tenu à New Delhi, en Inde, sous l'égide du ministère indien de l'Électronique et des Technologies de l'information (MeitY), par l'intermédiaire du National Internet Exchange of India (NIXI), en collaboration avec l'ICANN et l'UASG. Des dizaines d'autres événements ont été organisés sur une période de trois mois, de fin février à mai 2023, dont la plupart ont eu lieu le 28 mars 2023 ou autour de cette date. Ils ont rassemblé des participants issus de nombreux groupes de parties prenantes : des entreprises ; des gouvernements, notamment des autorités de régulation des télécommunications ; des instituts de recherche ; des membres de la société civile et d'organisations non gouvernementales, en particulier des structures At-Large et des chapitres de l'Internet Society (ISOC) ; des entreprises informatiques et des startups technologiques ; des entreprises de télécommunications ; des membres de l'industrie du DNS ; des fournisseurs d'accès à Internet et des fournisseurs d'hébergement ; et des professeurs et des étudiants universitaires.

« La Journée de l'UA a été conçue pour sensibiliser le public aux avantages de l'acceptation universelle et encourager son adoption », a affirmé le président de l'UASG, Anil Kumar Jain. « L'accueil enthousiaste que les parties prenantes du monde entier ont réservé à ce projet est tout à fait encourageant et montre qu'il existe une forte demande pour un Internet plus inclusif et multilingue, par le biais de l'acceptation universelle. »

L'UA est une exigence technique qui permet de garantir que l'ensemble des noms de domaine et des adresses de courrier électronique valides, quels qu'en soient le script, la langue ou la longueur en caractères, puissent être utilisés de manière égale par toutes les applications, les dispositifs et les systèmes Internet. Il s'agit d'une composante essentielle pour le développement continu de l'Internet. Depuis 2009, le secteur des noms de domaine a considérablement évolué, à la fois du point de vue du nombre total de noms de domaine de premier niveau (TLD) disponibles, de la longueur des caractères des TLD et des scripts proposés. Cependant, les vérifications auxquelles procèdent de nombreuses applications logicielles afin de valider les noms de domaine et les adresses de courrier électronique utilisent souvent des règles créées il y a très longtemps. La mise en œuvre de l'UA permet à tout le monde de profiter des avantages qu'offre l'Internet sur le plan économique et social, grâce à l'utilisation de noms de domaine et d'adresses de courrier électronique de leur choix qui répondent au mieux à leurs intérêts, à leurs activités, à leurs cultures, à leurs langues et à leurs écritures.

« L'acceptation universelle est une priorité stratégique pour l'ICANN. « En tant que pierre angulaire de l'Internet mondial d'aujourd'hui, elle est indispensable pour élargir le choix des consommateurs et permettre l'accès à Internet du prochain milliard d'utilisateurs », a indiqué Sally Costerton, PDG par intérim de l'ICANN. « Nous sommes fiers de soutenir la première édition de la Journée de l'UA et attendons avec impatience les futures campagnes de sensibilisation qui contribueront à rendre l'Internet plus accessible à tous les utilisateurs, quelle que soit la langue qu'ils parlent ou écrivent.

Pour en savoir plus sur la Journée de l'UA, n'hésitez pas à lire l'intégralité du rapport de synthèse. Pour de plus amples informations sur l'UA, rendez-vous sur uasg.tech et suivez le hashtag #Internet4All sur Facebook, LinkedIn et Twitter.

