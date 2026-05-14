Des milliers de militants syndicaux se rassemblent pour protéger les emplois canadiens et améliorer les conditions de travail

WINNIPEG, MB, le 14 mai 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, des milliers de travailleuses et travailleurs ont défilé dans les rues de Winnipeg pour réclamer des mesures visant à protéger les emplois canadiens, à défendre les services publics et à renforcer les droits des travailleurs en cette période d'incertitude économique croissante, de guerre tarifaire de Donald Trump et d'évolution technologique rapide qui redéfinissent les milieux de travail partout au pays.

Alors que les travailleuses et travailleurs sont confrontés à des inégalités croissantes, à un travail précaire et à la pression croissante de l'automatisation et de l'intelligence artificielle, les membres délégués à la 31e Assemblée générale du Congrès du travail du Canada ont adopté un plan d'action ambitieux pour renforcer les droits des travailleurs, élargir l'accès à la syndicalisation et à la négociation collective et renforcer le pouvoir des travailleurs.

Bea Bruske, présidente du CTC, estime que les travailleuses et travailleurs ne devraient pas être tenus d'absorber seuls les coûts de l'instabilité économique et des changements dictés par les entreprises.

« Les travailleuses et travailleurs du Canada sont mis à rude épreuve de tous les côtés », déclare madame Bruske. « La guerre tarifaire menée par Donald Trump met en péril les emplois et les industries. L'austérité et les compressions dans les services publics affaiblissent les soutiens sur lesquels les travailleuses et travailleurs et les familles comptent. Par ailleurs, les employeurs utilisent l'automatisation, l'IA et les algorithmes pour accroître l'insécurité et affaiblir les protections au travail. Les travailleuses et travailleurs sont prêts à se défendre et à riposter. »

« Winnipeg possède une fière histoire syndicale. En 1919, les travailleurs sont descendus dans la rue pour réclamer l'équité, la dignité et un avenir meilleur. Aujourd'hui, nous élevons une fois de plus la voix pour exiger une économie favorable pour tout le monde, pas seulement pour les entreprises et les milliardaires. »

Selon madame Bruske, une carte syndicale assure aux travailleuses et travailleurs une meilleure paye, des lieux de travail plus sécuritaires, le respect et la dignité, et la sécurité en période d'incertitude.

« Ce plan d'action vise à rétablir le pouvoir des travailleurs dans tous les secteurs de l'économie, dans toutes les régions du Canada, et à veiller à ce que leurs droits suivent le rythme des réalités du travail moderne », indique madame Bruske.

Le plan d'action « Bâtir le pouvoir des travailleuses et travailleurs » préconise des changements aux lois fédérales et provinciales sur le travail et l'emploi qui hausseraient les normes du travail, amélioreraient l'accessibilité à la syndicalisation et à la négociation collective efficace et supprimeraient les pouvoirs spéciaux des gouvernements de déroger aux droits constitutionnels des travailleurs. Il dénonce également les répercussions de l'intelligence artificielle tout en réclamant des lois équitables sur les horaires de travail, un congé payé de 10 jours pour raisons médicales pour chaque travailleur et travailleuse au Canada et une plus grande protection contre les blessures psychosociales au travail.

SOURCE Congrès du travail du Canada (CTC)

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