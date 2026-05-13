WINNIPEG, MB, le 13 mai 2026 /CNW/ - Les membres délégués de l'Assemblée générale du CTC voteront jeudi pour la prochaine équipe de direction de l'organisation.

Mais d'abord, les membres délégués descendront dans la rue à midi pour un rassemblement et marcheront pour démontrer leur soutien à la protection des travailleurs et des emplois au Canada. La marche commencera au Centre RBC et se terminera au Centre syndical de Winnipeg.

En cette dernière journée de travaux de la 31e Assemblée générale, les membres délégués entreprendront de nombreuses discussions et débats portant sur le renforcement du pouvoir des travailleuses et travailleurs au Canada.

Voici d'autres faits saillants :

Un panel de discussion captivant sur le renforcement du pouvoir des travailleuses et travailleurs au Canada, animé par Nat Wilson de Point Blank, avec Pablo Godoy (TUAC), Deepak Kuller (Métallos), Munib Sajjad (FEESO) et Jeremy Salter (AIEST).

Des prestations musicales de Mariachi Ghost et House of Gold Diamonds.

QUOI :

Quatrième journée de l'Assemblée générale du CTC

QUAND :

Le jeudi 14 mai 2026

OÙ :

Centre des congrès RBC (375, avenue York, Winnipeg, Manitoba)

*Les moments clés seront diffusés en direct ici : https://www.youtube.com/@canadianlabour/streams

Des détails supplémentaires sur la programmation sont disponibles ici : https://congresdutravail.ca/batirprendresoinlutter/

SOURCE Congrès du travail du Canada (CTC)

Les médias sont priés d'adresser leurs demandes à : Relations avec les médias, CTC, [email protected]