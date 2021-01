Des mesures exceptionnelles pour la réussite et la santé des élèves

QUÉBEC, le 8 janv. 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) accueille avec satisfaction les mesures additionnelles annoncées aujourd'hui par le ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge.

« Nous le savons et cela est réitéré par l'ensemble des partenaires, nous sommes dans une année exceptionnelle requérant des mesures exceptionnelles. Sur le plan pédagogique, nous sommes satisfaits des mesures annoncées, elles reflètent les préoccupations et les suggestions faites par les centres de services scolaires lors des dernières semaines. L'annulation des épreuves ministérielles et les ajustements concernant le bulletin notamment, sont des recommandations dont le ministre a tenu compte. Nous accueillons aussi favorablement la production d'un document ciblant les savoirs essentiels, un outil additionnel qui saura guider les équipes dans les écoles. Puisque le soutien pour les élèves en difficulté demeure également une priorité, les centres de services scolaires offriront leur collaboration dans la mise en place des mesures de tutorat », a affirmé le président-directeur général de la FCSSQ, M. Jacky Tremblay.

Qualité de l'air : des résultats encourageants

« Les résultats des tests effectués au mois de décembre sont encourageants pour l'ensemble du réseau. Comme nous l'avions déclaré alors, les membres de la FCSSQ font toujours de la santé et de la sécurité une priorité pour les élèves ainsi que pour l'ensemble du personnel. Ainsi, ils appliquent les mesures prévues pour assurer et maintenir la qualité de l'air dans les établissements. Concernant les tests à venir dans l'ensemble des écoles, les centres de services scolaires vont s'assurer de leur réalisation diligente et accueillent favorablement la confirmation du remboursement des dépenses liées à cette opération et aux ajustements dans les établissements, s'il y a lieu », a-t-il conclu.

La FCSSQ regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des services en relations du travail, en ressources matérielles et informationnelles, en financement, en transport scolaire, en formation professionnelle, en services éducatifs aux jeunes et aux adultes, ainsi que de la formation. Conjointement avec le MEQ, la FCSSQ coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

