Les fonctionnaires ont exprimé leur confiance dans le marché financier chinois et ont appelé à redoubler d'efforts pour assurer son développement stable et constant.

Récemment, la Banque populaire de Chine (BPC) a réclamé la mise en œuvre d'une réduction du ratio des réserves obligatoires, d'une baisse des taux d'intérêt, de quatre politiques financières immobilières et de deux outils stratégiques pour soutenir le développement stable du marché financier. Ces mesures ont renforcé la confiance du marché, selon ce qu'a indiqué Pan Gongsheng, gouverneur de la BPC, lors de la cérémonie d'ouverture de la Conférence annuelle du Financial Street Forum 2024 qui s'est tenue à Beijing vendredi.

« Pour promouvoir un développement économique de grande qualité et une croissance durable, il est nécessaire de saisir l'équilibre dynamique entre le taux de croissance économique et la qualité de la croissance, les facteurs internes et externes, la consommation et l'investissement. Les politiques macroéconomiques devraient se concentrer davantage sur l'expansion de la consommation, une meilleure gestion des relations entre le gouvernement et le marché et la création d'un environnement juridique et commercial favorable », a déclaré M. Pan.

Sous le thème de la confiance, la cérémonie d'ouverture de la conférence annuelle a réuni plus de 350 participants pour partager leurs idées.

En tant que destination importante pour les investissements financiers internationaux, Beijing a connu une croissance de plus de 5 % de son PIB au cours des trois premiers trimestres de 2024. Au cours de cette période, la ville a établi 40 nouvelles institutions financières nationales et étrangères et a attiré près de 600 milliards de yuans (84,4 milliards de dollars) en financement direct. De plus, 1 255 nouvelles entreprises financées par des capitaux étrangers ont été créées, soit une augmentation de 16 %.

« En ce qui concerne l'avenir, Beijing accélérera la construction d'un système financier moderne et dynamique et améliorera en profondeur la qualité de service des fonctions de gestion financière du pays », a déclaré Yin Li, secrétaire du comité municipal du PCC à Beijing.

En tant que plateforme d'importance pour le développement national ouvert, la conférence se déroule de vendredi à dimanche, attirant plus de 500 participants prestigieux de plus de 30 pays et régions pour tenir des discussions sur la coopération internationale dans plus de 40 activités.

