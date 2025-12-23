Unifor regrette la fermeture de l'usine F.F. Soucy et exprime sa solidarité envers les travailleuses et travailleurs

RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 23 déc. 2025 /CNW/ - Unifor se dit profondément attristé par l'annonce de Papiers White Birch concernant la fermeture définitive de l'usine F.F. Soucy de Rivière-du-Loup. Cette décision entraîne la perte d'emploi d'environ 175 travailleuses et travailleurs, membres d'Unifor.

Active depuis plus de 60 ans, l'usine de papier F.F. Soucy est une véritable institution à Rivière-du-Loup et l'un des principaux employeurs de la région. Sa fermeture représente un choc économique majeur, dont les répercussions se feront sentir bien au-delà des murs de l'usine, tant pour les travailleuses et travailleurs que pour l'ensemble du tissu socioéconomique local.

« C'est une nouvelle dévastatrice, surtout en cette période des Fêtes. Derrière ces chiffres, il y a des personnes qui ont consacré des années de leur vie à cette usine et qui se retrouvent aujourd'hui devant une grande incertitude », a déclaré Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor.

« Unifor sera présent pour accompagner nos membres à travers cette période difficile. Nous serons à leurs côtés, du début à la fin, pour les soutenir et veiller, en tout temps, au respect de leurs droits », a-t-il ajouté.

Le syndicat suivra de près toute possibilité de relance des activités de l'usine et demeurera ouvert à travailler avec l'ensemble des parties concernées, dans la mesure du possible.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 320 000 travailleuses et travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et travailleuses et pour leurs droits, lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

SOURCE Le Syndicat Unifor

Pour toutes demandes médias, veuillez communiquer avec Sophie-Rose Surprenant-Paulhus à [email protected].