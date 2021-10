Des mesures concrètes pour construire un Sud-Ouest plus vert et plus durable

« La plupart des modifications concernent le Règlement d'urbanisme de l'Arrondissement et visent à ce que les nouvelles constructions contribuent à la transition écologique dès leur implantation, a indiqué M. Benoit Dorais, maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et président du comité exécutif de la Ville de Montréal. Je suis très fier de ce règlement qui nous permet de participer au grand mouvement de lutte contre les changements climatiques et de bâtir un Sud-Ouest plus vert et plus durable. »