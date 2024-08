Des membres influents du milieu des affaires québécois ont participé au 28e Tournoi de golf annuel de La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants

Cet événement caritatif a recueilli 861 623 $ pour financer des stages postdoctoraux en chirurgie et le suivi d'enfants ayant des besoins médicaux complexes

MONTRÉAL, le 28 août 2024 /CNW/ - Hier, au Club de golf Royal Montréal, les leaders du milieu des affaires du Québec ont troqué vestons et tailleurs pour des bermudas, des jupes et des bâtons de golf afin de participer à un tournoi de golf au profit d'une noble cause : l'Hôpital de Montréal pour enfants (Le Children). La 28e édition du Tournoi de golf annuel a permis de recueillir la somme impressionnante de 861 623 $. Depuis sa création en 1994, c'est plus de 18 millions $ que cet événement phare a permis d'amasser. En outre, les joueurs ont profité d'un parcours divinement entretenu juste avant que certains des plus grands noms du golf ne prennent le terrain d'assaut pour un autre tournoi prestigieux.

Gauche à droite : Coprésidente d'honneur du Tournoi : Isabelle Marcoux, C.M., présidente exécutive du conseil d’administration de Transcontinental inc., Charles-Edouard Morin, Président du comité organisateur du Tournoi, Renée Vézina, Présidente, Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants, et Norman E. Hébert, Président du Conseil d’administration, Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants. Absent de la photo : Mitch Garber, C.M., coprésident d'honneur du Tournoi. (Groupe CNW/Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants)

On doit le succès du Tournoi au dévouement de son comité organisateur, dirigé par les coprésidents d'honneur Isabelle Marcoux, C.M., présidente exécutive du conseil d'administration de Transcontinental inc., et Mitch Garber, C.M., ainsi qu'à la générosité des golfeurs et à la fidélité des commanditaires.

« L'Hôpital de Montréal pour enfants est au service des enfants qui ont des problèmes de santé partout au Québec. En soutenant ce Tournoi annuel, nous donnons à l'Hôpital et à son équipe exceptionnelle les moyens de poursuivre leur travail pour sauver des vies et maintenir leur engagement à l'égard de l'excellence, déclare Mme Marcoux. Nous remercions du fond du cœur le comité organisateur, nos généreux golfeurs et nos commanditaires. Votre loyauté envers Le Children, les enfants malades et leur famille est vraiment inspirante. »

« C'est extraordinaire de voir le milieu des affaires se rallier à la cause du Children, souligne M. Garber. Plus que jamais, notre système de santé compte sur la générosité des donateurs pour offrir des soins exceptionnels aux patients, l'excellence en éducation et des découvertes scientifiques. La philanthropie est essentielle pour s'assurer que les enfants malades et les femmes enceintes reçoivent les soins et le soutien dont ils ont besoin pour profiter d'un avenir meilleur et plus radieux. »

Soutenir les stages et les enfants atteints de maladies complexes

Les recettes du Tournoi annuel permettent de financer des stages postdoctoraux en chirurgie. De jeunes chirurgiens du monde entier viennent au Children dans le but d'améliorer leurs connaissances et leurs compétences techniques et de faire progresser la chirurgie pédiatrique innovante. Les bourses permettent également à l'Hôpital d'attirer et d'embaucher de jeunes chirurgiens parmi les plus brillants et les plus talentueux.

Le Tournoi soutient aussi l'équipe du Service des soins complexes, qui a mis en place le premier centre de soins intégrés au Canada. L'objectif du centre est d'assurer une prestation de soins sans faille. Cela englobe la communication entre les professionnels de la santé afin d'optimiser les résultats pour la santé, d'améliorer la qualité de vie et d'alléger le fardeau des familles qui doivent se frayer un chemin dans notre système de santé complexe.

Les membres du comité organisateur du Tournoi ont joué un rôle de premier plan dans la réalisation de cet événement phare : Charles-Edouard Morin, président, George Alexopoulos, George Antypas, Matt Budd, Scott Jones, Ray Lacharite, Francis Martin, Peter Morton, George Papp, Mark Pathy, Greg Rokos, Jason Tsadilas et Danial Zeppetelli.

« Le Tournoi de golf de La Fondation du Children illustre bien la solidarité et la compassion », déclare Charles-Edouard Morin, président du comité organisateur. « Grâce à nos efforts conjugués, nous faisons une réelle différence dans la vie des enfants, des ados et des femmes enceintes, en leur apportant espoir et guérison. »

« La philanthropie est un puissant levier qui transforme non seulement la vie de ceux qu'elle touche, mais aussi le cœur de ceux qui donnent, déclenchant une réaction en chaîne de compassion et de changement qui se répercute dans toute la société », souligne Renée Vézina, présidente de La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants. « Chaque dollar amassé améliore la qualité des soins offerts, assurant ainsi le meilleur traitement et le meilleur soutien possibles aux enfants aux prises avec des problèmes médicaux qui limitent leur espérance de vie. Je remercie chaleureusement Mitch Garber, Isabelle Marcoux, Charles-Edouard Morin et l'ensemble du comité organisateur pour leur dévouement inébranlable. Nos sincères remerciements s'adressent aussi à nos précieux commanditaires et à nos golfeurs enthousiastes pour leur soutien inestimable. »

Le 28e Tournoi de golf annuel de La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants a été rendu possible grâce au généreux soutien de nos commanditaires. Dans la catégorie Platine, nous exprimons notre gratitude à la 11:11 Charitable Foundation, Banque Nationale, et Nova. Dans la catégorie Or, nous remercions Delmar International Inc., Dickson Golf, The Gustav Levinschi Foundation, Mavrik Corp, Pipe & Piling Supplies Ltd., et Psycho Bunny.

À PROPOS DE LA FONDATION DE L'HÔPITAL DE MONTRÉAL POUR ENFANTS (LA FONDATION DU CHILDREN)

La Fondation du Children a pour mission d'inspirer et de mobiliser la communauté pour soutenir l'innovation en soins cliniques, en recherche et en enseignement dans le domaine des soins pédiatriques et fœto-maternels à l'Hôpital de Montréal pour enfants (Le Children), hôpital d'enseignement pédiatrique de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université McGill. La Fondation soutient également le Programme sur la santé de l'enfant et le développement humain de l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill, l'un des trois principaux centres de recherche du Canada. Notre principale initiative de collecte de fonds, la campagne Panser autrement, vise à recueillir 200 millions $ d'ici 2026. Les fonds amassés permettront de réaliser des projets révolutionnaires en pédiatrie et en médecine fœto-maternelle qui repousseront les limites à l'échelle internationale et aideront Le Children à trouver des moyens de Panser autrement. Depuis sa création en 1973, la Fondation a recueilli plus de 700 millions $, une somme qui a aidé des enfants malades du Québec et du monde entier à se remettre sur pied et à redevenir des petits tannants. Parce qu'un enfant tannant est un enfant en santé. Pour en savoir plus, rendez-vous à fondationduchildren.com.

