La Cuvée pancanadienne de Labatt présente des bières brassées par des parlementaires pour appuyer l'organisation À voix égales

OTTAWA, ON, le 1er déc. 2022 /CNW/ - La Brasserie Labatt du Canada a rassemblé des parlementaires de partout au pays qui ont mis de côté leur partisanerie et ont représenté leur région à La Cuvée pancanadienne -- un concours national faisant appel à tous les partis pour appuyer l'organisation À voix égales et sa mission d'améliorer la représentation des sexes dans la politique canadienne.

Le maître-brasseur honoraire, le député conservateur Matt Jeneroux, d'Edmonton, a remporté le titre de maître-brasseur honoraire grâce à sa bière 'Jener-Brew' et Andy Fillmore, Lena Diab, Rick Perkins, et Dr. Stephen Ellis d'Halifax ont remporté le prix Choix du public pour leur bière 'Out of Order' durant un concours de dégustation à Ottawa le 30 novembre. Dans le cadre de son engagement envers le Canada et un système démocratique sain, Labatt a fait don de 25 000 $ pour la bière gagnante à À voix égales, une organisation non partisane qui milite en faveur de la représentation égale des femmes en politique.

« C'est formidable de voir des parlementaires de tous les partis mettre leurs différences politiques de côté et se rassembler lors d'un concours amical pour le bien commun, s'est réjouie Eleanor Fast, directrice exécutive d'À voix égales. La Cuvée pancanadienne est un excellent exemple de l'engagement d'À voix égales envers les événements qui mettent en lumière l'importance des femmes à tous les niveaux des instances politiques. C'est un plaisir d'être de retour après une interruption de deux ans, et nous apprécions le soutien de Labatt et de tous les maîtres-brasseurs et maîtres-brasseuses invité·e·s. »

Les parlementaires de tous les partis ont conjugué leurs efforts avec leurs homologues de leur région pour collaborer avec des maîtres-brasseurs et maîtres-brasseuses de Labatt afin de créer une bière unique à l'aide d'ingrédients locaux qui mettent en valeur leur région respective. Le concours présentait sept bières brassées dans les installations de Labatt à travers le pays. Ces bières ont fait l'objet d'une dégustation et de commentaires par un jury respecté.

Les maîtres-brasseurs et maîtres-brasseuses invité·e·s étaient : le sénateur conservateur l'hon. David Wells de St-John, Terre-Neuve; le député libéral Andy Fillmore, Halifax; la députée libérale Lena Diab, Halifax; le député conservateur Rick Perkins, Halifax; le député conservateur Dr Stephen Ellis, Halifax; l'hon. David Lametti, député libéral, LaSalle-Émard-Verdun; l'hon. Marc Miller, député libéral, Ville-Marie-Le Sud-Ouest-Île-des-Sœurs; le député libéral Peter Fragiskatos, London; la députée libérale Arielle Kayabaga, London; la députée conservatrice Karen Vecchio, London; la députée du NPD Lindsay Mathyssen, London; le député conservateur Matt Jeneroux, Edmonton; le député libéral George Chahal, Calgary; le député conservateur Rob Morrison, Creston.

« Depuis 175 ans, Labatt rassemble les Canadiens et les Canadiennes grâce à l'amour de la bière, tout en étant une compagnie qui soutient activement les communautés canadiennes d'un océan à l'autre, a souligné Jeff Ryan, vice-président du service juridique et des affaires corporatives chez La Brasserie Labatt du Canada. Des événements comme La Cuvée pancanadienne, nous permettent de mettre de côté la politique et de célébrer ce qui fait véritablement la grandeur du Canada. Grâce à notre partenariat avec À voix égales, nous continuerons de faire notre part pour ce qui est d'exercer un effet positif au cours des prochaines 175 années -- de mettre en lumière l'importance d'avoir plus de femmes en politique. »

En tant que plus grand brasseur au Canada, Labatt emploie plus de 3 600 personnes qui jouent un rôle important dans le brassage et la distribution de plus de 70 marques d'un océan à l'autre -- des bières emblématiques préférées des Canadiens et Canadiennes aux bières artisanales.

À propos d'À voix égales

À voix égales est une organisation nationale, bilingue et non partisane vouée à faire élire plus de femmes à tous les niveaux de la politique canadienne. À voix égales voit la représentation égalitaire des femmes au Parlement canadien, dans nos corps législatifs provinciaux et territoriaux ainsi qu'aux conseils municipaux et aux conseils de bande comme une question d'équité fondamentale pour les femmes quant à leur accès aux institutions démocratiques canadiennes. Fondée en 2001, À voix égales rassemble femmes et hommes de tous horizons politiques dans ses neuf chapitres partout au pays. La fondation compte des chapitres en Colombie-Britannique, en Alberta (sud et nord), en Ontario (Toronto et Ottawa), en Saskatchewan, dans trois des quatre provinces atlantiques (Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-et-Labrador et Nouveau-Brunswick), ainsi qu'un dynamique chapitre des jeunes au niveau national.

À propos de La Brasserie Labatt du Canada

La Brasserie Labatt du Canada est l'une des entreprises les plus respectées du Canada depuis 175 ans. Ses origines remontent à 1847, à London, en Ontario, lorsqu'un fermier nommé John Kinder Labatt s'est lancé dans le brassage. Depuis, la compagnie a grandi et nous comptons aujourd'hui sept brasseries incontournables d'un océan à l'autre, ainsi que quatre brasseries artisanales, un portefeuille de 70 marques et plus de 3 600 artisans et professionnels qualifiés. Notre force réside dans les communautés où nous vivons et travaillons, et c'est pourquoi nous avons apporté des contributions positives depuis avant même la Confédération. Aujourd'hui, cet engagement à soutenir les communautés canadiennes, qui comprend nos nombreux programmes de consommation responsable et de durabilité environnementale, se résume dans notre Raison d'être : Nous rêvons en grand pour créer un avenir plus prometteur. Nos gens, qui sont la force motrice de cet effort, sont toujours prêts à relever les défis qui se présentent. Et grâce à leur engagement à soutenir leurs concitoyens canadiens, qui n'a d'égal que leur passion pour le brassage des bières les plus appréciées au Canada, nous savons que Labatt est là pour rester.

