La contribution de DEC permettra à l'entreprise manufacturière de Longueuil d'augmenter sa productivité afin de demeurer compétitive.

LONGUEUIL, QC, le 13 nov. 2025 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Aujourd'hui, Sherry Romanado, députée de Longueuil-Charles-LeMoyne et secrétaire parlementaire du ministre de la Défense nationale, annonce, au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC, une contribution remboursable de 600 000 $ à Sicame Énergie inc. Grâce à l'investissement de DEC, l'entreprise manufacturière pourra faire l'acquisition d'équipements de production numérique qui permettra d'automatiser certaines tâches et de fabriquer de nouveaux produits. Sicame Énergie se spécialise dans la conception, la fabrication et la distribution de près de 4 000 produits destinés au secteur de la transmission et de la distribution d'énergie électrique.

Cet investissement fait partie du plan de renforcement de la résilience et de la compétitivité de l'industrie manufacturière, en plus de soutenir la croissance d'entreprises d'ici afin qu'elles s'intègrent mieux aux chaînes de valeur canadiennes.

Partout au Québec, les manufacturiers jouent un rôle essentiel dans la vitalité économique des régions. Ils innovent, produisent, exportent et contribuent à bâtir une économie canadienne plus forte et plus unifiée. En misant sur les entreprises manufacturières de nos régions, le gouvernement du Canada investit dans la fierté, la durabilité et la souveraineté économique du pays. Les produits fabriqués ici, par des entrepreneurs d'ici, trouvent leur place dans nos chaînes d'approvisionnement et dans la vie quotidienne des consommateurs canadiens.

Citations

« Les entreprises d'ici sont au cœur de notre économie. En appuyant Sicame Énergie inc., nous investissons dans la productivité, l'innovation et la compétitivité du secteur manufacturier québécois. C'est aussi une façon concrète de miser sur le talent et le savoir-faire d'ici, des forces essentielles pour bâtir une économie plus forte, plus résiliente et fièrement canadienne. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC

« Les PME jouent un rôle central dans le développement des collectivités et font partie du plan de croissance économique de notre gouvernement. En les accompagnant, nous contribuons concrètement à renforcer leurs activités et leur apport à l'économie régionale. C'est pourquoi je me réjouis du soutien accordé par DEC au projet de Sicame Énergie, dont la contribution à la vitalité économique de Longueuil est incontestable. Il ne fait aucun doute que le succès de ce projet prometteur générera des retombées positives pour l'ensemble de la région, du Québec et du Canada. »

Sherry Romanado, députée de Longueuil-Charles-LeMoyne et secrétaire parlementaire du ministre de la Défense nationale

« En tant que leader dans la fabrication de produits de transmission et de distribution pour les utilités électriques en Amérique du Nord, l'aide de DEC contribue à nous aider à continuer notre parcours d'amélioration de notre productivité et de mettre en marché des produits innovateurs que nos utilités demandent. Sicame Énergie a commencé une transformation complète de son usine en 2022, avec un réaménagement complet pour appliquer les principes de Lean, 5S et de Gestion Visuelle, l'acquisition de machines plus productives et d'équipements de sécurité. Avec les conditions changeantes du marché, toute l'aide dans l'atteinte de nos objectifs est grandement appréciée et contribue à sécuriser les emplois chez Sicame Énergie. »

Michel Miglia, directeur général, Sicame Énergie inc.

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Pilier de l'économie québécoise, le secteur manufacturier représentait, en 2024, 12,3 % du PIB et 86,1 % des exportations du Québec. Il regroupait 13 601 entreprises, a généré des ventes globales de 219,1 milliards de dollars et employait 501 500 personnes à travers la province. (Source : Manufacturiers et Exportateurs du Québec, 2024)

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

