NEW YORK, le 22 oct. 2025 /CNW/ - Alors que les défilés de mode de cette saison ravivent les conversations sur la beauté, l'individualité et le savoir-faire, un certain nombre de mannequins célèbres se retrouvent de nouveau sous les projecteurs, incarnant le summum de la grâce. Pour LILYSILK, ces mannequins occupent une place subtile, mais importante, dans l'histoire de la marque, car elles ont déjà choisi de porter les conceptions de LILYSILK à l'occasion de moments privés sous le signe de l'élégance discrète.

Gigi Hadid aperçue en mini peignoir en soie brillante LILYSILK

Parmi celles-ci, la mannequin américaine Jasmine Tookes, qui a participé au défilé de Victoria's Secret de cette année. Plus tôt cette année, elle a partagé une publication sur Instagram mettant en vedette la blouse ras du cou Charmeuse en soie et le pantalon coupé en biais de LILYSILK. L'ensemble saisit l'essence du luxe moderne grâce à une coupe fluide et à une silhouette décontractée, reflétant son style sans effort.

Gigi Hadid, une mannequin de renommée internationale et une habituée des événements de Victoria's Secret, a été photographiée en prévision du festival de Cannes où on la voit porter le mini peignoir en soie lustrée de LILYSILK. Son apparence dans ce moment de détente a mis en évidence son approche personnelle de l'élégance, alliant sans effort douceur et assurance.

Emily Ratajkowski, mannequin vedette qui a fait ses débuts au Victoria's Secret Fashion Show de 2025 à, a été aperçue à de multiples occasions portant la jupe minimaliste Coquelicot en soie de LILYSILK. Avec sa silhouette à coupe en biais et son inspiration minimaliste des années 1990, la jupe offre un mouvement fluide et une sensualité tranquille, saisissant parfaitement son esthétisme distinctif.

La mannequin brésilienne Alessandra Ambrosio, ancienne égérie de longue date de Victoria Secret, a adopté les styles de LILYSILK au cours de plusieurs saisons de la mode. Elle combinait tricot confortable et soie à son esthétique décontractée distinctive, y compris un tricot en soie rayé à Cannes et un chandail col en V en cachemire porté lors d'une apparition décontractée à Los Angeles.

Barbara Palvin, qui a aussi participé de nouveau à un défilé de Victoria's Secret cette année, a été vue lors d'une récente édition du festival de films de Cannes dans un cardigan à col ras du cou en cachemire LILYSILK jumelé à un pantalon en laine mélangée large à rayures.

« Nous sommes ravis de voir ces mannequins exceptionnelles briller sur la scène mondiale », a déclaré David Wang, chef de la direction de LILYSILK. « Ayant mis en valeur l'élégance des motifs de LILYSILK par le passé, elles continuent de faire rayonner la même confiance et le même charme qui définissent notre philosophie. Nous sommes fiers de ces moments d'échange et nous avons hâte de célébrer d'autres styles à venir. »

Ces apparitions ne faisaient pas partie d'une campagne officielle. Elles reflètent la confiance tranquille des personnes qui choisissent l'élégance selon leurs propres conditions, une valeur que partage fièrement LILYSILK. Pour en savoir plus, consultez le : www.lilysilk.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2801475/Gigi_Hadid_spotted_wear_LILYSILK_Glossy_Silk_Mini_Robe.jpg

SOURCE LILYSILK

PERSONNE-RESSOURCE : Sherry Zhang, courriel : [email protected]