DES LUMIÈRES DANS LA GRANDE NOIRCEUR, un film de Sophie Bissonnette, en VSD sur F3M.CA

MONTRÉAL, le 11 juin 2019 /CNW Telbec/ - Les Films du 3 Mars, distributeur renommé de films indépendants, en collaboration avec la Fondation Léa Roback et Sophie Bissonnette, sont heureux d'annoncer que le long métrage Des lumières dans la grande noirceur et sa version anglaise A Vision in the Darkness, sur la vie et l'oeuvre de Léa Roback, sont maintenant disponibles en vidéo à la demande sur F3M.ca.

Le film est diffusé sur la plateforme alors que l'exposition Viva Léa!, présentée lors du 37è congrès du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN, qui se tient au Palais des Congrès, débute ce 10 juin 2019. L'exposition sera ouverte au public les 12 et 13 juin 2019 de 10h à17h.

Pour Lorraine Pagé, présidente de la Fondation Léa-Roback : le film, tout comme l'exposition, contribueront à garder vivante la mémoire de Léa Roback, ainsi que les valeurs qui animaient son action et à faire connaître sa contribution remarquable à l'évolution de la société québécoise.

Tous les profits des visionnements en ligne seront reversés à la Fondation Léa Roback

Des lumières dans la grande noirceur, réalisé en 1990 par Sophie Bissonnette, propose une vision moderniste de l'histoire du Québec du début du XXè siècle jusqu'aux années duplessistes de la Grand Noirceur, à travers les « lumières » de la militante québécoise juive, Léa Roback, féministe, syndicaliste, pacifiste et communiste.

Prix Cinéma 1992 de l'Office des communications sociales pour son « exceptionnelle contribution à la promotion des valeurs d'accueil, de tolérance et d'entraide »

Prix Séquences Martini 1991

Mention honorifique aux 1992 Golden Gate Awards de San Francisco.

Sophie Bissonnette réalise des films documentaires, principalement sur la situation des femmes, depuis plus de 35 ans. Elle a notamment réalisé Une histoire de femmes (Prix de la critique Québécoise 1980), « Quel numéro what number? », Partition pour voix de femmes et Sexy inc et Nos enfants sous influence (Prix UNICEF). Elle est notamment cofondatrice des Rencontres internationales du documentaire de Montréal, de Réalisatrices Équitables et de la Fondation Léa Roback.

La Fondation Léa-Roback a été créée à l'occasion du 90e anniversaire de Léa Roback. Elle honore cette femme de tête, de coeur et d'action en offrant des bourses d'études à des femmes engagées qui ont besoin d'une aide financière pour mener à terme leur projet d'études.

Les Films du 3 Mars est un organisme de service dont le principal mandat est de distribuer du cinéma indépendant dans le but d'assurer une plus grande visibilité des oeuvres et des artistes, sur les marchés locaux, nationaux et internationaux. La plateforme donne accès à une collection de plus de 140 titres de tout genre, constituée en majorité de documentaires.

Renseignements: Sophie Bissonnette, Réalisatrice, 7145 rue Saint-Urbain, #319, Montréal H2S 3H4, 514-776-6180, sophiebiss@gmail.com, www.sophiebisonnette.com/