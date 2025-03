MONTRÉAL, le 4 mars 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Canada, l'honorable Steven Guilbeault, la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Chantal Rouleau, prenant parole au nom du ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, et en compagnie du responsable de l'urbanisme, de l'OCPM et de l'itinérance au comité exécutif de la Ville de Montréal, Robert Beaudry, étaient réunis aujourd'hui à l'inauguration du projet Agir en amont mis sur pied par l'organisme Hébergement jeunesse Le Tournant, qui permet d'offrir des espaces de vie pour des jeunes hommes âgés entre 17 ans et 10 mois et 25 ans, et issus des Centres jeunesse de Montréal.

Le projet a consisté à rénover deux immeubles de trois étages, situés au 1750, rue Atateken, et à y aménager 28 unités de vie, soit 24 studios et quatre chambres, en conservant le caractère patrimonial des façades. Les locaux incluent une cuisine commune, une salle à manger, un salon et des bureaux d'intervention qui favorisent la vie communautaire. Les travaux ont débuté en décembre 2022.

Ces lieux d'hébergement ont été pensés de façon à proposer de manière durable un environnement chaleureux, sécuritaire et convivial à des centaines de jeunes, contribuant à changer significativement leur parcours de vie et à leur éviter de se retrouver en situation d'itinérance. En plus de ces avantages, le programme permettra entre autres aux jeunes hommes d'améliorer et de maintenir leurs conditions de vie, leur santé physique et leur santé psychologique, de les soutenir dans leur développement personnel et professionnel et de créer des liens avec la communauté afin de briser leur isolement social.

Le projet représente un investissement totalisant près de 12,7 millions dont plus de 10,3 M$ proviennent du gouvernement du Canada par l'entremise de la Deuxième Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements. La Société d'habitation du Québec (SHQ) a pour sa part accordé un montant de près de 1,2 M$. Un financement supplémentaire non récurrent de 309 000 $ a été accordé par le ministère des Services sociaux pour les salaires des intervenants. La Ville de Montréal a pour sa part accordé une contribution de 581 933$ provenant du volet social du Règlement visant à améliorer l'offre en matière de logement social, abordable et familial (RMM) afin de boucler le montage financier pour la réalisation du projet.

Citations :

« Notre gouvernement s'est engagé à créer davantage de logements, en travaillant conjointement avec les gouvernements provinciaux et municipaux, ainsi qu'avec des partenaires sans but lucratif qui font un excellent travail dans leur communauté. Grâce à cette annonce, 28 jeunes hommes auront bientôt la dignité d'avoir un chez-soi sécuritaire et abordable. »

L'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Comme l'évoque le nom de ce programme, c'est en amont qu'on doit intervenir pour préparer ces jeunes hommes à cette étape cruciale de leur vie. En leur permettant d'avoir un lieu de vie stable, on réduit de beaucoup les risques qu'ils vivent un épisode d'itinérance au cours des prochaines années. Ce projet témoigne des efforts réels qui sont faits pour mieux soutenir les jeunes les plus vulnérables, et j'en suis très fier, car je suis persuadé qu'il va contribuer de manière concrète et directe à l'épanouissement de plusieurs d'entre eux et de l'ensemble de la collectivité. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« Tout le monde mérite d'avoir un endroit sûr et stable où se sentir chez soi, mais pour des jeunes adultes issus des Centres jeunesse de Montréal, cette réalité peut être hors de portée. Les 28 nouvelles unités pourront offrir à ces jeunes un foyer et le soutien dont ils ont besoin pour se construire un avenir meilleur. Merci à l'Auberge du cœur Le Tournant qui mène ce projet et chapeau pour le travail essentiel qu'elle accomplit dans notre communauté depuis cinquante ans. »

L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Canada

« En soutenant ce projet du Tournant, nous offrons à des jeunes de la métropole un logement où ils pourront démarrer leur vie d'adulte sur de bonnes bases. Ces nouveaux logements leur offriront une stabilité et un accompagnement qui les aideront à développer des outils pour devenir plus autonomes et s'épanouir. C'est un projet qui témoigne de la volonté de chaque acteur du milieu d'apporter des solutions au manque de logements que nous voulons tous combler, particulièrement pour les clientèles vulnérables. Bravo à la communauté derrière ce projet et merci à nos partenaires pour leur engagement à rendre cela possible. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Toute la jeunesse de la métropole qui trouve un toit sécuritaire et un accompagnement bienveillant grâce au projet Agir en amont, c'est un avenir réinventé, un potentiel révélé. Merci à l'organisme Le Tournant pour son travail essentiel. Ce projet incarne notre engagement à offrir à ces hommes non seulement un lieu où vivre, mais un véritable tremplin vers l'autonomie et la dignité. Ensemble, nous transformons des vies et renforçons notre tissu social. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la solidarité sociale et de l'Action communautaire

« Chaque jeune à risque d'itinérance qui évite de se retrouver dans la rue est une victoire pour nous. C'est pourquoi le projet Agir en amont est une formidable réussite. Montréal est fière de contribuer à ce projet grâce à un investissement de plus de 500 000$ qui provient des Fonds social du Règlement pour une métropole mixte (20/20/20). Je tiens à remercier et féliciter Le Tournant pour son rôle majeur dans la prévention de l'itinérance. Grâce à leur hébergement et accompagnement, des jeunes vulnérables peuvent gagner en autonomie et trouver leur place dans notre société. Nous remercions également le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec et tous nos partenaires financiers pour leur collaboration essentielle. Ensemble, nous pouvons développer des projets et des ressources adaptées permettant de traverser la crise de l'habitation et la crise de l'itinérance ».

Robert Beaudry, responsable de l'urbanisme, de l'OCPM et de l'itinérance au comité exécutif de la Ville de Montréal

« Les partenaires réunis pour donner vie au projet Agir en amont ont souhaité offrir aux jeunes bien plus qu'un simple logement. Nous avons voulu créer un véritable espace de vie, intégrant des ressources, un soutien communautaire et un accompagnement vers l'autonomie dès leur sortie des Centres jeunesse. Animée par cette volonté de les soutenir, et forte de son expertise de plus de 50 ans dans le quartier, l'Auberge du cœur Le Tournant a pu concrétiser cette initiative essentielle de prévention de l'itinérance chez les jeunes. »

Maxime Fréchette, T.S. président du conseil d'administration de l'Auberge du cœur Le Tournant

Faits saillants :

L'occupation d'un logement transitoire varie de quelques mois à quelques années. Il inclut un soutien communautaire par la présence d'intervenants qui accompagnent les jeunes dans leurs démarches quant à plusieurs facettes de leur vie.

Des dépannages alimentaires et vestimentaires sont prévus. Les intervenants offrent une continuité de l'intervention même après le départ des jeunes. Des activités de réseautage sont également prévues au sein de la communauté.

Agir en amont deviendra le troisième lieu pour personnes en situation de vulnérabilité et à risque d'itinérance géré par Le Tournant , qui offre depuis un demi-siècle des places d'hébergement d'urgence et met 51 places à la disposition aux jeunes en situation de vulnérabilité et à risque d'itinérance.

Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

La SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, suivez-nous sur X (anciennement Twitter), Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés.

