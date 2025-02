TORONTO | TERRITOIRE TRADITIONNEL DES MISSISSAUGAS DE CREDIT, DES ANISHNABEG, DES CHIPPEWAS, DES HAUDENOSAUNEE ET DES WENDAT, le 21 févr. 2025 /CNW/ - Dans un contexte de tensions multilatérales, d'incertitudes commerciales et de déficits budgétaires, EY dévoile une longue liste de leaders en Fiscalité qui pourront vous faire part de leurs points de vue, d'analyses et de commentaires au sujet des budgets provinciaux qui seront déposés prochainement au Canada en 2025.

Cette année, douze leaders chevronnés en Fiscalité issus de six marchés différents au Canada forment notre équipe d'experts :

Des leaders en fiscalité d'EY sont à votre disposition pour leur point de vue sur les budgets provinciaux de 2025 Post this

Ces experts se tiendront à la disposition des journalistes afin de leur fournir de l'expertise régionale spécifique à propos d'une demi-douzaine de budgets provinciaux. Ils s'appuieront sur une vaste expérience sectorielle en fiscalité, notamment en matière de fiscalité transactionnelle, de restructuration de l'impôt des sociétés, d'observation fiscale au Canada, de produits de consommation, de commerce de détail et d'énergie.

Pour joindre un porte-parole ou obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec Rafael Figueroa, à l'adresse [email protected] ou au 514 879 6596.

À propos d'EY

Chez EY, nous travaillons ensemble pour un monde meilleur en créant de la valeur pour nos clients, nos gens, la société et la planète, tout en renforçant la confiance à l'égard des marchés financiers.

Grâce aux données, à l'intelligence artificielle et aux technologies de pointe, les équipes d'EY aident les clients à façonner l'avenir en toute confiance et proposent des solutions aux enjeux les plus pressants d'aujourd'hui et de demain.

Les équipes d'EY offrent une gamme complète de services en certification, en consultation, en fiscalité ainsi qu'en stratégie et transactions. S'appuyant sur des connaissances sectorielles, un réseau mondial multidisciplinaire et des partenaires diversifiés de l'écosystème, les équipes d'EY sont en mesure de fournir des services dans plus de 150 pays et territoires.

EY est All in pour façonner l'avenir en toute confiance.

EY désigne l'organisation mondiale des sociétés membres d'Ernst & Young Global Limited et peut désigner une ou plusieurs de ces sociétés membres, lesquelles sont toutes des entités juridiques distinctes. Ernst & Young Global Limited, société à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ne fournit aucun service aux clients. Des renseignements sur la façon dont EY collecte et utilise les données à caractère personnel ainsi qu'une description des droits individuels conférés par la réglementation en matière de protection des données sont disponibles sur le site ey.com/fr_ca/privacy-statement. Les sociétés EY ne pratiquent pas le droit là où la loi le leur interdit. Pour en savoir davantage sur notre organisation, visitez le site ey.com/ca_fr.

SOURCE EY (Ernst & Young)