Des journées d'échange et de ressourcement pour les parents d'élèves

QUÉBEC, le 13 mars 2023 /CNW/ - L'année de la mobilisation se poursuit à la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) avec une tournée des régions qui s'arrêtera en Estrie, au Bas-Saint-Laurent et en Outaouais!

Lancées en janvier dernier avec des activités à Saint-Jérôme et à Montréal, les Journées de mobilisation visent à offrir une occasion aux parents de s'outiller pour mieux accompagner leurs jeunes et d'échanger avec d'autres parents de leur région. Née d'une demande des membres de la FCPQ pour des événements régionaux, chaque Journée est offerte gratuitement et est organisée en collaboration avec des comités de parents de la région, qui choisissent notamment les thèmes des ateliers selon leurs besoins.

Stress et anxiété chez les jeunes, intimidation et violence, plan d'intervention… les parents pourront échanger sur leurs défis et s'informer. Ils pourront aussi rencontrer des organismes communautaires qui offrent des services aux familles de leur région. La pièce de théâtre Un parent presque parfait, portant sur l'intimidation entre les jeunes et créée en collaboration avec la FCPQ, sera présentée par le Théâtre Parminou.

Ces activités sont possibles grâce à la contribution de nos partenaires : la Confédération des organismes familiaux du Québec (COFAQ) et COSMOSS. Ensemble, nous rendons possible l'année de la mobilisation!

Nous sommes en route pour :

Sherbrooke - le 25 mars

Rimouski - le 22 avril

Gatineau - le 6 mai

Un parent porte-parole régional par destination sera disponible pour accorder des entrevues.

Pour tous les détails sur les Journées de mobilisation et sur le Grand rendez-vous national des parents, qui clôturera la tournée le 3 juin, rendez-vous sur le site web de la FCPQ.

Profil de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

La FCPQ regroupe les comités de parents de plus de 90% des centres de services scolaires du Québec. Elle soutient, depuis près de 50 ans, les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

