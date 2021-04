« Le Concours de dessin de la voiture de rêve Toyota a évolué au fil des années. Ce qui était à l'origine un concours de dessin est devenu une occasion pour les enfants de présenter leurs idées pour changer le monde », a déclaré Larry Hutchinson, président-directeur général de Toyota Canada et membre du jury canadien de cette année. « Je suis vraiment impressionné par leurs idées, qu'il s'agisse de combattre les virus et les bactéries, ou encore de rendre notre planète plus durable et le monde plus inclusif grâce à l'accessibilité physique. »

Des centaines de jeunes Canadiens ont présenté des créations et des solutions novatrices pour une « voiture de rêve » destinée à rendre le monde meilleur. Trois finalistes ont été choisis dans chacune des catégories suivantes :

Moins de 8 ans

Yuffie Chen (6 ans, Vancouver , Colombie-Britannique) : La « voiture-météo » de Yuffie ne se contente pas de prévoir le temps (« soleil, neige, pluie, vent, arcs-en-ciel ou éclairs »), mais elle vole aussi autour du monde pour le protéger du réchauffement climatique. La « voiture-météo » apporte de la neige dans l'Arctique pour sauver les ours polaires et de la pluie en Amazonie pour éteindre les feux de forêt.





8 à 11 ans

Chantel Mei (11 ans, Calgary, Alberta ) : La voiture-concept« Ying Yang » de Chantel transforme le mal en bien pour nettoyer et protéger nos océans et notre faune. Son « Ying Yang » aspire l'eau polluée et dégrade les débris pour créer une faune marine.





12 à 15 ans

Nathalie Dai (14 ans, Vancouver , Colombie-Britannique) : Le véhicule imaginé par Nathalie, le « Sportecc », signifie « voiture sport à recharge électrique ». Le « Sportecc » est alimenté par l'exercice humain, « une source d'énergie renouvelable », et encourage les gens à adopter un mode de vie plus sain.





Un jury canadien composé de membres éminents a eu la tâche difficile d'évaluer les centaines d'œuvres soumises par des enfants de tout le Canada. Outre Larry Hutchinson, le jury canadien de cette année était composé des personnes suivantes :

Jennifer Flanagan , PDG d'Actua

, PDG d'Actua Petrina Gentile , journaliste automobile, et auteure et éditrice de livres pour enfants

, journaliste automobile, et auteure et éditrice de livres pour enfants Buzz Bishop, journaliste, animateur et blogueur chez CyberBuzz Media

Caitlin Keeley , directrice générale de la création chez Dentsu McGarryBowen

Voici ce que les membres du jury ont pensé des œuvres du concours de cette année :

Ces jeunes artistes et inventeurs sont pour moi une vraie source d'inspiration. Ils mettent une richesse phénoménale d'idées, de créativité et de talent dans leurs visions de la voiture de rêve de demain. Les idées sorties de leur imagination pour résoudre nos défis mondiaux les plus pressants et créer un avenir durable sont vraiment étonnantes.

- Jennifer Flanagan, PDG d'Actua

De superbes voitures futuristes imaginées avec talent, créativité et des points de vue uniques pour répondre aux problèmes d'actualité les plus pressants, que ce soit les virus ou le changement climatique.

- Petrina Gentile, journaliste automobile canadienne, et auteure et éditrice de livres pour enfants

Les candidatures de cette année sont vraiment le reflet de notre époque. L'imagination des jeunes reste un moyen remarquable de se projeter dans l'avenir. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont encore inventer!

- Buzz Bishop, journaliste, animateur et papa blogueur

Devant la qualité des œuvres soumises, il n'est pas facile de choisir des gagnants. Les enfants ont des idées très originales et très drôles. J'espère que tous ceux qui ont participé continueront à dessiner et à créer des concepts originaux pour un monde et un avenir meilleurs.

- Caitlin Keeley, directrice générale de la création chez Dentsu McGarryBowen

Les neuf finalistes du Canada seront admissibles à la finale mondiale pour courir la chance de gagner un grand prix de 15 000 $ US. Chaque finaliste recevra une carte-cadeau en ligne de 250 $ de KiwiCo.

Organisé pour la première fois en 2004 et aujourd'hui l'un des plus importants concours d'art pour enfants au monde, le Concours de dessin de la voiture de rêve Toyota invite les jeunes artistes, concepteurs et ingénieurs en herbe à partager leurs idées originales sur l'avenir de la mobilité.

Pour en savoir plus sur le concours de dessin de la voiture de rêve, visitez www.toyota.ca/toyota/fr/dream-car-art-contest et pour voir les œuvres des gagnants, visitez la Salle de nouvelles de Toyota Canada.

