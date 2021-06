Des investissements records : Au terme de son exercice 2020-2021, le Réseau des SADC et CAE a investi plus de 160 M$ pour aider plus de 11 000 entreprises et appuyer 2 000 projets collectifs.

« En ce contexte exceptionnel, nous avons été très actifs pour aider nos entrepreneurs et les collectivités qui en ont le plus besoin. Au-delà du financement, les entrepreneurs ont particulièrement apprécié l'écoute et la compassion des professionnels des SADC et CAE », affirme Vallier Daigle, président du Réseau des SADC et CAE.

« Les administrateurs bénévoles du Réseau se sont mobilisés et ont multiplié les sessions de conseil d'administration afin d'accélérer les approbations d'aide et réduire les délais pour les entreprises. Cette synergie d'équipe, nous la partageons avec nos professionnels et nos partenaires, dont Développement économique Canada pour les régions du Québec et la ministre Mélanie Joly », conclut le président du Réseau.

Des mesures d'urgence efficaces

En juin dernier, rappelons que le gouvernement du Canada, en collaboration avec le Réseau des SADC et CAE, mettait en place le Fonds d'aide et de relance régionale (FARR) pour aider les petites entreprises en région touchées par la COVID-19. Dans le cadre du FARR seulement, les SADC et CAE ont investi 110 M$ cette année.

D'abord, les SADC et CAE ont aidé rapidement les entrepreneurs à passer au travers la crise, principalement en accordant des prêts d'urgence et en offrant de l'aide technique. Plus du double du montant habituel a été investi en prêts aux entreprises des régions cette année.

À titre d'exemple, à l'été 2020, les propriétaires de la boutique de loisirs marins Les vagues, à Havre-Saint-Pierre, ont pu obtenir une contribution financière non remboursable pour diversifier leur offre, grâce à l'appui de la SADC Côte-Nord. « Cette aide financière et les bonnes références de la SADC nous ont permis de trouver des concepteurs de vêtements québécois, de développer un patron zéro déchet et des prototypes, et enfin de fabriquer nos ponchos de plage 100 % locaux », mentionnent les entrepreneurs Jane-Anne et Johney Cormier. On ne sait pas comment on y serait parvenu sans la SADC ! »

De l'aide technique structurante

Pour répondre à la demande des entrepreneurs, un volet d'aide technique structurante a été ajouté en avril à l'offre de service des SADC et des CAE, permettant aux entreprises d'avoir accès à de l'aide spécialisée pour revoir ou consolider les différentes fonctions de leur entreprise : la production, les finances, le marketing, la gestion des ressources humaines, ou encore l'intégration des technologies. On estime qu'en trois mois, plus de 500 entreprises, comme loisirs marins Les vagues, en bénéficieront.

Des projets pour garder nos villes et nos villages en santé

De plus, cette crise a impacté les cœurs de villes et de villages qui ont été désertés, les commerces étant fermés, les sites et les événements annulés. Les municipalités ont dû mettre en œuvre rapidement des moyens pour garder un peu d'attractivité dans leur milieu. Une grande majorité de ces projets, initiés ou soutenus financièrement par les SADC et les CAE, ont permis de mettre en place des campagnes d'achat local, des sites web de promotion des entreprises et des produits de la région, des stratégies d'attraction touristique ou des activités d'animation. On compte plus de 2 000 projets collectifs mis en place cette année.

La pandémie aura été l'occasion de démontrer à nouveau l'agilité, l'efficacité et la pertinence des SADC et des CAE, et ce depuis 40 ans.

À PROPOS DU RÉSEAU DES SADC ET CAE

Les 67 SADC (Sociétés d'aide au développement des collectivités) et CAE (Centres d'aide aux entreprises) travaillent depuis 40 ans au développement économique de leur collectivité. Le Réseau des SADC et CAE compte plus de 1 000 professionnels et bénévoles qui soutiennent et financent chaque année plus de 10 000 entrepreneurs et projets de développement économique local. Les SADC et les CAE offrent aux entrepreneurs un accompagnement personnalisé et soutenu, ainsi que des produits de financement souples et adaptés à leurs besoins. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement els SADC et les CAE.

