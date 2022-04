OTTAWA, ON, TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN NON CÉDÉ, le 6 avril 2022 /CNW/ - Tout le monde a un rôle à jouer pour mettre fin à la violence faite aux femmes, aux filles et aux personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones au Canada. La Voie fédérale concernant les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées (la Voie fédérale) décrit le travail du gouvernement du Canada avec des partenaires pour faire avancer des solutions qui soutiendront les familles et les survivantes, et s'attaqueront aux causes de la violence, qui fait partie du Plan d'action national 2021 pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées.

Les appels à la justice 3.7, 5.6 et 17.20 dans le Rapport final de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées demandaient à tous les gouvernements d'offrir des programmes de guérison et de soutien continus, accessibles et culturellement adaptés pour les enfants, les survivantes et les membres de la famille des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées.

Le Programme de contribution pour le bien-être des familles et des survivantes des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées compte parmi les initiatives visant à répondre à ces appels. Le budget de 2021 a accordé 12,5 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2021-2022, et 2,5 millions de dollars par la suite, pour soutenir les projets dirigés par les Autochtones qui contribuent à la guérison des membres de la famille et des survivants autochtones.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, a annoncé que le financement de la première année du programme, soit plus de 2,5 millions de dollars, a maintenant été investi dans 20 organisations autochtones pour des projets de guérison visant à aider les familles et les survivantes des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées.

Voici des exemples de projets :

le projet de la Liard Aboriginal Women's Society , intitulé Remembering and Celebrating the Lives of MMIWG2S+ Peoples, qui réintégrera les pratiques traditionnelles en commémorant et en célébrant la vie d'êtres chers disparus au moyen de potlatchs et de fêtes commémoratives;

, intitulé Remembering and Celebrating the Lives of MMIWG2S+ Peoples, qui réintégrera les pratiques traditionnelles en commémorant et en célébrant la vie d'êtres chers disparus au moyen de potlatchs et de fêtes commémoratives; le projet All Nations Hope , le Healing and Strengthening Indigenous Sisters and 2 Spirits Program, qui fournira des conseils individuels par des professionnels et des cercles de guérison de groupe dirigés par des conseillers, des Aînés autochtones et des tisseurs de savoir;

, le Healing and Strengthening Indigenous Sisters and 2 Spirits Program, qui fournira des conseils individuels par des professionnels et des cercles de guérison de groupe dirigés par des conseillers, des Aînés autochtones et des tisseurs de savoir; le projet Tungasuvvingat Inuit Najakulugiit (Beautiful Sisters), qui offrira des programmes et des services aux familles touchées par la tragédie des FFADA2E, y compris des soutiens sociaux, la participation à des activités culturelles, le partage de connaissances et de compétences, la maîtrise de l'inuktitut, des rencontres avec des Aînés, recevoir des enseignements et organiser des rassemblements communautaires;

Najakulugiit (Beautiful Sisters), qui offrira des programmes et des services aux familles touchées par la tragédie des FFADA2E, y compris des soutiens sociaux, la participation à des activités culturelles, le partage de connaissances et de compétences, la maîtrise de l'inuktitut, des rencontres avec des Aînés, recevoir des enseignements et organiser des rassemblements communautaires; le Programme du voyage de guérison de la Métis Nation Ontario, qui veillera à ce que les femmes, les filles, les personnes, les familles et les communautés métisses 2ELGBTQQIA+ reçoivent un soutien spécialisé et aient accès à des ressources culturelles et communautaires appropriées; y compris des professionnels de la santé mentale tenant compte des traumatismes subis qui se spécialisent dans le travail avec les familles métisses et les victimes de violence ciblant les FFADA.

Le programme a été lancé dans le cadre des engagements continus pris dans le cadre de la Voie fédérale -- un document évolutif qui continuera d'être adapté pour lutter contre cette violence continue.

Citations

« Ces 20 organisations autochtones sont bien placées pour faire une réelle différence dans le bien-être des familles et des survivants, qui sont au cœur de nos efforts pour faire face à cette tragédie nationale. Il est essentiel d'appuyer les programmes dirigés par les Autochtones pour aider à rétablir les cultures et les traditions qui sont si essentielles à la guérison individuelle. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Le Cercle national de la famille et des survivants est encouragé par ces investissements dans le soutien à la guérison et au mieux-être des familles des FFADA, des survivantes de la violence fondée sur le sexe et des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones. Les familles des FFADA, les survivantes de la violence fondée sur le sexe et les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones doivent jouer un rôle central dans l'élaboration et l'évaluation de ces outils et soutiens. Nous avons hâte de voir les résultats de ces ressources essentielles. »

Hilda Anderson-Pyrz

Président, Cercle national des familles et des survivants

Faits en bref

La Voie fédérale a été appuyée par des investissements historiques de plus de 2,2 milliards de dollars dans le budget de 2021.

Le 12 août 2021, RCAANC a annoncé l'octroi de 180 millions de dollars à quatre programmes dans le cadre de la Voie fédérale pour aider à s'attaquer aux causes profondes de la violence faite aux femmes, aux filles et aux personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones.

Un appel de propositions pour le Programme de contribution pour le bien-être des familles et des survivantes des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées a été lancé à l'automne 2021.

La Voie fédérale est la contribution fédérale au Plan d'action national 2021 pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées.

Produits connexes

Document d'information : Les partenaires autochtones décrivent leurs projets vedettes visant à soutenir le bien-être des familles et des survivants des FFADA et des personnes 2ELGBTQQIA+



Programme de contribution pour le soutien au bien-être des familles et des survivants des FFADA et pour les personnes 2ELGBTQQIA+ : bénéficiaires de financement de 2021 à 2023

Liens connexes

Soutien au bien-être des familles et des survivants des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées



Plan d'action national sur les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées



La Voie fédérale concernant les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées



Le budget de 2021 prévoit plus de 2,2 milliards de dollars pour appuyer la Voie fédérale concernant les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées

Communiqué de presse : Lancement de nouveaux programmes et investissements pour soutenir les familles, les survivants et les communautés autochtones dans le cadre de la Voie fédérale concernant les FFADA et les personnes 2ELGBTQQIA+

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

Twitter : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.rcaanc.gc.ca/filsrss.

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Renseignements: les médias peuvent communiquer avec : Justine Leblanc, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Marc Miller, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, 819-934-2302, [email protected]